11:26, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Okullardaki devamsÄ±zlÄ±ÄŸa "uluslararasÄ±" Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Â TÃ¼rkiye, Ä°spanya ve Bulgaristan iÅŸbirliÄŸinde, Ã¶ÄŸrencilerin okula devamÄ±nÄ± artÄ±rmak amacÄ±yla proje baÅŸlatÄ±ldÄ±.

"Early School Leaving" adlÄ± proje kapsamÄ±nda proje partneri Ã¼lkelerin milli eÄŸitim mÃ¼fettiÅŸleri, okullarda incelemelerde bulunduktan sonra ortak Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerileri sunacak.

Edirne Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HÃ¼seyin Ã–zcan, projenin tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ä°spanya ve Bulgaristan'dan proje kapsamÄ±nda gelen milli eÄŸitim mÃ¼fettiÅŸlerine, BÃ¼yÃ¼k Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n eÄŸitime verdiÄŸi Ã¶nemi anlattÄ±.

DevamsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n birÃ§ok Ã¼lkenin eÄŸitim sisteminde sorun oluÅŸturduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Ã–zcan, "Okula devamÄ± artÄ±rmak iÃ§in birÃ§ok proje uyguluyoruz. 'EÄŸitimde Mutlu YarÄ±nlar' projemiz dezavantajlÄ± Ã¶ÄŸrencilerimizin eÄŸitimine katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlamak anlamÄ±nda velileriyle birlikte Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±yoruz. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalarla Ã¶ÄŸrencilerimizin akademik baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± artÄ±rmayÄ± amaÃ§lÄ±yoruz. Bir anlamda sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel geliÅŸimlerini destekleyerek toplumla bÃ¼tÃ¼nleÅŸmelerini saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz ve verim de aldÄ±k." diye konuÅŸtu.

Ã–zcan, projede gÃ¶rev alan Ã¼Ã§ Ã¼lke eÄŸitim mÃ¼fettiÅŸlerinin Ã§Ä±karacaklarÄ± veriler doÄŸrultusunda da ciddi tespit yaparak, Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerileri sunacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

HEM AVRUPA'NIN HEM ASYA'NIN SORUNU

Ä°spanya Asturias EÄŸitim MÃ¼fettiÅŸleri BaÅŸkanÄ± Cipriano Foyo ise okullardaki devamsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n uluslararasÄ± bir sorun olduÄŸunu ifade etti.

Avrupa BirliÄŸinin devamsÄ±zlÄ±k konusunda yÃ¼zde 10'un altÄ±na inmeyi hedeflediÄŸini aktaran Foyo, "Bu oldukÃ§a Ã¶nemli bir problem. Sadece bizim Ã¼lkemizde deÄŸil, Avrupa ve Asya'da da sÄ±kÃ§a karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan bir problem. Bu problemin tek bir Ã§Ã¶zÃ¼m odaÄŸÄ± yok. Hem Ã¶ÄŸretmenler, hem Ã¶ÄŸrenciler, hem de diÄŸer katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n da bu meseleyi ele almasÄ± lazÄ±m." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Bulgaristan Sliven EÄŸitim MÃ¼fettiÅŸleri BaÅŸkanÄ± Biserka Mihaleva da Ã¼lkesindeki devamsÄ±zlÄ±k probleminin nedeninin erken yaÅŸta evlilikten kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bulgaristan'da okula devamÄ±n artmasÄ± amacÄ±yla Ã§eÅŸitli Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Mihaleva, projeden Ã§Ä±kacak Ã¶nerilerle Ã¼lkesindeki devam probleminin azalmasÄ±na katkÄ± saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

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