Dolar/TL yÄ±lÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼

Merkez BankasÄ±'nÄ±n adÄ±mlarÄ± ve kÃ¼resel piyasalardaki olumlu havanÄ±n etkisiyle geÃ§en hafta dÃ¶rt ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyelerine gerileyen dolar/TL yeni haftaya da olumlu bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±.Â
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Grup toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevaplayan MHP lideri BahÃ§eli'den, "hÃ¼kÃ¼mette gÃ¶rev alacaklarÄ±" iddialarÄ±na cevap geldi...
Dolar bankalararasÄ± piyasalarda dolar 3,5320 TL seviyesine kadar gerileyerek yÄ±lÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼ne indi
TÃ¼rkiye, Ä°spanya ve Bulgaristan iÅŸbirliÄŸinde, Ã¶ÄŸrencilerin okula devamÄ±nÄ± artÄ±rmak amacÄ±yla "Early School Leaving" projesi baÅŸlatÄ±ldÄ±
PTT'den, HGS'ye ait ve android iÅŸletim sistemine sahip telefonlarda Ã§alÄ±ÅŸan yazÄ±lÄ±mÄ±n sahtelerinin tespit edildiÄŸi belirtilerek, mÃ¼ÅŸteriler sÃ¶z konusu yazÄ±lÄ±mlarÄ± silmeleri konusunda uyarÄ±ldÄ±
Van'Ä±n BaÅŸkale ilÃ§esinde, 23 Pakistan ve Afganistan uyruklu yakalandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin ardÄ±ndan kurucusu olduÄŸu AK Parti'ye Ã¼ye olacak
Malatya, ElazÄ±ÄŸ, BingÃ¶l, Tunceli ve AdÄ±yaman'da saÄŸanak bekleniyor
Bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren benzinde 11 kuruÅŸ, otogazda 10 kuruÅŸ indirim yapÄ±lacak
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Siyasetin gerektiÄŸi durumlar ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda Bakanlar Kurulu'nun revizyonu gÃ¼ndeme gelir ama bugÃ¼n itibarÄ±yla bÃ¶yle bir revizyon sÃ¶z konusu deÄŸildir" dedi
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ayhan, serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinden beklenen nedir? Adalettir. Ama BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinde adalet var mÄ±? Asla bÃ¶yle bir ÅŸey yok" dedi
1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen gÃ¶sterilerde Ã§eÅŸitli nedenlerle 165 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Marmara Denizi'nin TekirdaÄŸ sahilinde plankton Ã§oÄŸalmasÄ±, deniz suyu renginin yer yer deÄŸiÅŸmesine neden oldu
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aktay, partisinin 21 MayÄ±s'ta Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongreye gideceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
KÄ±rÅŸehir'de, son KHK ile kapatÄ±lan bir vakfÄ±n merkezine dÃ¼zenlenen operasyonda, bir kasa iÃ§inde, FETÃ– Ã¼yelerine daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± tahmin edilen 1 dolarlÄ±k 116 banknot bulundu