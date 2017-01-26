11:28, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Dolar/TL yÄ±lÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼





Dolar bankalararasÄ± piyasalarda dolar 3,5320 TL seviyesine kadar gerileyerek yÄ±lÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼ne indi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Merkez BankasÄ±'nÄ±n adÄ±mlarÄ± ve kÃ¼resel piyasalardaki olumlu havanÄ±n etkisiyle geÃ§en hafta dÃ¶rt ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyelerine gerileyen dolar/TL yeni haftaya da olumlu bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±.Â HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN Â

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