11:35, 02 Mayıs 2017 Salı

Kuzey Kore'den 'nükleer savaş' uyarısı





Kuzey Kore, Kore Yarımadası'nda tatbikata katılan ABD jetlerinin bölgede uçmasının ardından ABD'yi bölgeyi nükleer savaşın eşiğine getirmekle suçladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kuzey Kore, Kore Yarımadası'nda tatbikata katılan ABD bombardıman uçaklarının bölgede "nükleer savaş riski" oluşturduğunu iddia etti. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından, ABD, Güney Kore ve Japonya tarafından düzenlenen tatbikat sırasından ABD'ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının yarımadada uçmasının ardından yapılan açıklamada, ABD'nin bölgeyi nükleer savaşın eşiğine getirdiği ileri sürüldü. Açıklamada, Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlar öngören ABD politikasına karşı nükleer programa en üst düzeyde hız verileceği bildirildi. Öte yandan, Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Moon Sang Gyun, yaptığı açıklamada, tartışmalara yol açan Seongju kasabasına kurulumuna başlanan ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin artık operasyonel olduğunu bildirdi. ABD yönetimi son dönemde Kuzey Kore'yi nükleer girişimlerinden vazgeçirmek amacıyla uluslararası toplumun desteğiyle ülke üzerindeki ekonomik ve diplomatik baskıyı artırma yönünde strateji izliyor. THAAD sisteminin kurulumuna Seongju kasabasındaki golf sahasına 26 Nisan'da başlanmıştı.

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