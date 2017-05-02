Kuzey Kore'den 'nükleer savaş' uyarısı

Kuzey Kore, Kore Yarımadası'nda tatbikata katılan ABD bombardıman uçaklarının bölgede "nükleer savaş riski" oluşturduğunu iddia etti.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından, ABD, Güney Kore ve Japonya tarafından düzenlenen tatbikat sırasından ABD'ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının yarımadada uçmasının ardından yapılan açıklamada, ABD'nin bölgeyi nükleer savaşın eşiğine getirdiği ileri sürüldü.
Açıklamada, Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlar öngören ABD politikasına karşı nükleer programa en üst düzeyde hız verileceği bildirildi.
Öte yandan, Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Moon Sang Gyun, yaptığı açıklamada, tartışmalara yol açan Seongju kasabasına kurulumuna başlanan ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin artık operasyonel olduğunu bildirdi.
ABD yönetimi son dönemde Kuzey Kore'yi nükleer girişimlerinden vazgeçirmek amacıyla uluslararası toplumun desteğiyle ülke üzerindeki ekonomik ve diplomatik baskıyı artırma yönünde strateji izliyor.
THAAD sisteminin kurulumuna Seongju kasabasındaki golf sahasına 26 Nisan'da başlanmıştı.
DEAŞ'ın Irak'ta askeri noktaya düzenlediği saldırıda 10 asker hayatını kaybetti, çıkan çatışmada 7 DEAŞ üyesi öldürüldü
Kuzey Kore, Kore Yarımadası'nda tatbikata katılan ABD jetlerinin bölgede uçmasının ardından ABD'yi bölgeyi nükleer savaşın eşiğine getirmekle suçladı
Macaristan'ın Rusya yerine AB ile bağlarını kuvvetlendirmesini talep eden Momentum Partisinin düzenlediği eyleme binlerce kişi katıldı
Global Times, Çin'in İpek yolu projesi kapsamında yatırımlarını korumak amacıyla Keşmir anlaşmazlığına müdahale etmeyi amaçladığını öne sürdü
ABD Başkanı ABD'de satılan benzin ve motorin üzerindeki federal vergi oranlarını yükseltmeyi düşündüğünü açıkladı
Dünyanın en yaşlı insanı olduğu ileri sürülen Endonezyalı Mbah Gotho (146), Cava eyaletine bağlı Sragen kentinde hayata veda etti
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, yarın Astana'da başlayıp iki gün sürecek Suriye konulu dördüncü toplantıya tüm tarafların katılacağını bildirdi
Kerkük'te hükümete bağlı Kuzey Doğalgaz Şirketi Müdür Yardımcısı Muhammed ve koruması uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Irak'ta DEAŞ, Musul kentinin batısında kontrolü altındaki bölgelerden kaçmaya çalışan 11 sivili infaz etti
Zürih Başkonsolosluğuna saldıran kar maskeli kişiler, maddi hasara neden oldu
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un, gelecek yıl Dışişleri Bakanlığında yapılacak bütçe kesintisi dahilinde 2 bin 300 çalışanın işine son vereceği kaydedildi
Filistin İslami Direniş Örgütü Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Meşal, yeni vizyon belgesini açıkladı
ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un için, "Eğer onunla görüşmem uygun olsaydı, doğru koşullar altında bunu kesinlikle yapardım. Bunu yapmaktan onur duyardım." dedi.
ABD'nin New York kentindeki bazı Türk dernekleri, “Ermeni Yalanlarına Son ve Şehit Diplomatlarımızı Anma Mitingi” düzenledi
İngiltere'nin East Devon bölgesinde martıları besleyenlere para cezası uygulanacak
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, "AB'de reform yapılmalı, bunu inkar etmek saçmalamaktır" dedi.