11:42, 02 Mayıs 2017 Salı

Irak'ta karargaha saldırı





DEAŞ'ın Irak'ta askeri noktaya düzenlediği saldırıda 10 asker hayatını kaybetti, çıkan çatışmada 7 DEAŞ üyesi öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi DEAŞ'ın, Irak'ın Enbar vilayetinde bir karargaha düzenlediği saldırıda 10 askerin öldüğü, 6'sının yaralandığı bildirildi. Irak ordusunda görevli Albay Velid ed-Duleymi yaptığı açıklamada, DEAŞ üyelerinin Rutbe ilçesinin doğusundaki karayolu üzerinde bulunan Irak ordusuna ait bir karargaha silahlı saldırı düzenlediğini söyledi. Duleymi, "Saldırının ardından karargahta bulunan askerler ile DEAŞ üyeleri arasında yaşanan şiddetli çatışmada 10 asker öldü, 6 asker yaralandı." dedi. Söz konusu çatışmada 7 DEAŞ üyesinin öldüğünü, örgüte ait 1 aracın da imha edildiğini aktaran Duleymi, verdiği kaybın ardından DEAŞ unsurlarının bölgeden çekildiğini kaydetti.

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