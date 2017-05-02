11:45, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

BahÃ§eli'den "MHP kabinede olacak mÄ±?" sorusuna cevap

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli,Â partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Milli birlik ve beraberliÄŸimizi yÄ±kmak isteyen odaklar tÃ¼m imkanlarÄ±nÄ± kullanmaktadÄ±rlar. Tuzaklar kurulmakta, kara kampanyalar tertip edilmektedir. TÃ¼rk milleti bunlarÄ±n bilincindedir..." diyen BahÃ§eli, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Bu nedenle TÃ¼rkiyeâ€™nin sorun ve sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± iyi okuyup, anlayÄ±p, anlatÄ±p nihayetinde de tÃ¼mden ortadan kaldÄ±rmak durumundayÄ±z.

Ã‡ok sayÄ±da hain sÄ±raya girmiÅŸ haldedir ve biz bu hain lobisini biliyoruz; arkalarÄ±ndaki karanlÄ±k yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rÃ¼yoruz... Bitkin, bezgin, iÃ§ bunalÄ±ma hapsolmuÅŸ bir TÃ¼rkiye bekleniyor.

"TÃœRKÄ°YE'NÄ°N 5 GÃœNDEMÄ° VAR"

BugÃ¼nkÃ¼ ortam ve sÃ¼reÃ§te, TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶nÃ¼nde 5 gÃ¼ndem vardÄ±r.

Birinci ve Ã¶nceliklikli olarak, terÃ¶rle mÃ¼caledenin Ã§ok kararlÄ± ÅŸekilde icrasÄ±dÄ±r.

Ä°kinci gÃ¼ndem, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine istikrarlÄ± geÃ§ebilmek iÃ§in uyum yasalarÄ±nÄ±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±dÄ±r.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ ve ilk iki gÃ¼ndemle eÅŸ zamanlÄ± olarak, gecikmiÅŸ, ihmale uÄŸramÄ±ÅŸ vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n umutla beklediÄŸi sosyal ve ekonomik iyileÅŸtirmeleri hayata geÃ§irmek.

DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼ndem, dÄ±ÅŸ politikadan kaynaklanan zincirleme aÃ§maz ve kÃ¶r dÃ¼ÄŸÃ¼mlerdir. AB ile kopma an meselesidir... Ãœlkemizin siyasi denetim sÃ¼recine daihil edilmesi skandal niteliktedir... TÃ¼rkiyeâ€™ye parmak sallamak hiÃ§ kimsenin harcÄ± olamaz. Demnokrasi alanÄ±nda dibi boylayan Avrupa, Ã¶nce kendi derdine bakmalÄ±dÄ±r.

Bir diÄŸer gÃ¼ndem maddesi ise, adalet ve ahlaki alanda yapÄ±lmasÄ± gereken kalÄ±cÄ± ve kapsayÄ±cÄ± dÃ¼zenlemelerdir..."

FETÃ–'YLE MÃœCADELE

FETÃ–'yle mÃ¼cadelede bazÄ± rakamlar paylaÅŸan BahÃ§eli, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"FETÃ–'ye karÅŸÄ± devlet milletiyle el ele vermiÅŸtir. Bir kez daha hÃ¼kÃ¼mete seleniyorum. FETÃ–'nÃ¼n ucu nereye kadar gidiyorsa oraya kadar gidilmesi ve kÃ¶kÃ¼ kazÄ±lmalÄ±dÄ±r. Bu bir milli beka meselesidir. MÃ¼cadeleden Ã¶dÃ¼n verilmemeli, bu yapÄ±lÄ±yorken adalete de yÃ¼z Ã§evrilmemelidir. Kim suÃ§lu, kim suÃ§suz iyi ve net olarak ayÄ±rt edilmelidir. Vebal hepimizin omuzlarÄ±ndadÄ±r.

Ancak FETÃ–'yle mÃ¼cadelede, aÄŸaca bakarken ormanÄ±n gÃ¶zden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±na dair kanaat ve yorumlar artmaktadÄ±r. HenÃ¼z tabandan tavana Ã§Ä±kÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r. FETÃ–Y'le baÄŸlantÄ±sÄ± olan makam sahibi, imtiyazlÄ± kiÅŸilere dokunulmamÄ±ÅŸtÄ±r...

Memur var da siyasetÃ§i ve bÃ¼rokrat yok mudur? Cebinde 1 dolar taÅŸÄ±yan, bankada milyon dolarlarÄ± barÄ±ndÄ±ran Ã§Ã¼rÃ¼mÃ¼ÅŸler nerededirler. SÄ±radan insana gÃ¼Ã§ yetiyor, hukuk devreye giriyorsa; varsa siyasetin tepesindeki isimlere karÅŸÄ± hareketsizlik nedendir. Bunun sÄ±rrÄ± nedir, neye yorumlamalÄ±dÄ±r? Telefonuna ByLock indirmiÅŸ, Pensilvanya ile iliÅŸkiye girmiÅŸlerin yakasÄ±ndan ne zaman tutulacak? Hukukun karÅŸÄ±sÄ±nda herkes eÅŸittir. FETÃ–'yle mÃ¼cadelede dÃ¼men kÄ±rÄ±lmakta, mÃ¼cadele suslanmakta, sabote edilmektedir. Bizim kanaatimiz budur.

CumhurbaÅŸkanÄ±na ve BaÅŸbakan'a Ã§aÄŸrÄ±mdÄ±r! FETÃ–'nÃ¼n son ferdi yakalanana kadar, iÅŸi geciktirmek, hafife almak; arakadaÅŸÄ±mÄ±zdÄ±, vefaydÄ± demek haramdÄ±r. Bunlara karÅŸÄ± mÃ¼cadele ise sonuna kadar helaldir... Kutlu mÄ±ntÄ±ka temizliÄŸiyle milletimizi geleceÄŸe taÅŸÄ±mak boynumuzun borcudur..."

16 NÄ°SAN REFERANDUMU

YSK'nÄ±n halk oylamasÄ±nÄ±n kesin sonucunu 27 Nisan'da aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, rakamlarÄ± okuyan BahÃ§eli, sÃ¶zÃ¼ CHP'ye getirdi:

"CHP freni patlamÄ±ÅŸ kamyon gibidir... HalkÄ±n iradesine yÃ¶nelik bir kumpas giriÅŸimi olduÄŸunu sÃ¶yleyecek kadar yÃ¼zsÃ¼zleÅŸmiÅŸtir. CHP havanda su dÃ¶ÄŸmekte, kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±ÄŸÄ± cepheleÅŸmeden ne kazanÄ±rÄ±m havasÄ±ndadÄ±r. CHP'nin uyanmasÄ±, girdiÄŸi komadan Ã§Ä±kmasÄ± ve hayat belirtileri vermesi iÃ§ten arzumdur. CHP ve ortaÄŸÄ± HDP ne yaparsa yapsÄ±n, yeni hÃ¼kÃ¼met sistemi gelmiÅŸ ve rota deÄŸiÅŸmiÅŸtir. YazÄ±klar olsun ki AtatÃ¼rk'Ã¼n kurduÄŸu parti, can kulaÄŸÄ± ile cezaevindeki kiÅŸiyi dinlemektedir..."

BahÃ§eli'nin sÃ¶zlerinden Ã¶ne Ã§Ä±kan diÄŸer bÃ¶lÃ¼mler ÅŸÃ¶yle:

- MHP'li kardeÅŸlerimizin hangi oranda evet hangi oranda hayÄ±r dediÄŸini ispatlamayan ve bunu kamuoyu ile paylaÅŸmayan alÃ§ak ve ÅŸerefsizidir. MHP 16 Nisan'da evet demiÅŸ, sÃ¶zÃ¼nÃ¼ yerine getirmiÅŸtir.

- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n parti Ã¼yeliÄŸi gÃ¼ndeme gelmiÅŸtir. Bu BaÅŸbakan'Ä±n ve AKP'nin bileceÄŸi iÅŸtir. Yeni sistemle birlilkte CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n parti ile baÄŸÄ± kurulabilecektir. Fiili durumun, hukuki bÃ¼nyeye kavuÅŸmasÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸ olacaktÄ±r. 21 MayÄ±s'taki olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongre de kendi iÃ§ meseleleridir, bize hayÄ±rlÄ± olsun demek dÃ¼ÅŸer.Â

KOALÄ°SYON ORTAKLIÄžI SORUSUNAÂ CEVAP

Grup toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevaplayan BahÃ§eli, Ã¶zetle ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

''MHP'nin ÅŸu kadar bakanlÄ±k almak suretiyle koalisyon ortaÄŸÄ± olacaÄŸÄ± ifade edilmektedir. Bu tamamen yanlÄ±ÅŸ bir kanaattir. MHP'yi baÅŸka bir zeminde tartÄ±ÅŸmaya aÃ§maktÄ±r. Åžu an iÃ§in 65. HÃ¼kÃ¼met gÃ¶revinin baÅŸÄ±ndadÄ±r. Bu hÃ¼kÃ¼met Adalet ve KalkÄ±nma Partisi'nin hÃ¼kÃ¼metidir.

BugÃ¼n ayrÄ±ca anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi sonrasÄ± sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± partisine tekrar dÃ¶nmektedir. 21 MayÄ±s'ta da bÃ¼yÃ¼k kurultaylarÄ±nÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ olarak toplayacaklardÄ±r, bu onlarÄ±n iÅŸidir. HÃ¼kÃ¼mette gÃ¶rev alacaÄŸÄ±mÄ±z, bunun iÃ§in kriterlerimiz ÅŸunlardÄ±r gibi ÅŸeylerin aslÄ± yoktur. MHP baÅŸkalarÄ±nÄ±n eksiÄŸini gediÄŸini tamamlamak iÃ§in, yama kurmaya hazÄ±r bir parti midir? Kim davet ederse etsin sÃ¶ylediklerim geÃ§erlidir. MHP Ã¼zerine ne ekilirse o biÃ§ilir.''