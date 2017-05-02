11:57, 02 Mayıs 2017 Salı

Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar / Nisan 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Okurların bildiği üzere, kurulduğu 2008'den beri kardeş sitemiz Dünya Bizim, kültürün tüm alanlarında olduğu gibi yeni çıkan kitapların değerlendirilmesi hususunda da özel haberler, değerlendirme metinleri yayınlıyor. Habercilerin özverili çalışmaları, sitenin yayın dünyasını yakından izlemesine ve gelişmelerden (yeni çıkan kitaplar da dahil) okurlarını haberdar etmesine vesile oluyor.

Şimdiye kadar bu tür yeni çıkan hangi kitaplar değerlendirildi, özel haberler üretildi, hepsine Dünyabizim Ansiklopedisi'nde ilgili kitap/yazar başlığı altında ulaşabilmek mümkün: http://www.dunyabizim.com/tags

Artık her ay başında, geçen ay içinde siteye hangi yayınevleri neler göndermişse onlar toplu olarak okurlarla paylaşılıyor. Ayrıca her bir kitap için inşallah özel haber/ler de üretmeye/ üretilmesine vesile olmaya gayret ediliyor

Aşağıda Nisan-2017 döneminde Dünyabizim'e gelen kitapların listesini sunuyoruz. İyi okumalar...

Erhan Erken, Arka Plan Yazıları, Profil Kitap Aslolan hakikate yaklaşabilmenin peşinde koşmaktır. Şartların elverişli olup olmaması, ‘konjonktürün’ müsaade edip etmemesi, ifa edilen vazifelerin önemi veya önemsizliği, bu arayışın ve koşuşturmanın sonuca ulaşmasını müspet veya menfi yönde etkileyen faktörlerdir. Fakat arayışın özünü etkileyemezler. İnsanoğlundan beklenen, yaşadığı hayatın her anında, sağlam referanslara göre tayin edilmiş olan doğruya doğru yönelmesidir. Hakikat yolculuğunda hepinize başarılar diliyorum. Sema Karabıyık, Gerçeklik Şovundan Gerçeklik Kurgusuna, Profil Kitap Yaşadığımız çağın kilit ifadesi, fark edilmek. Reality Şovlar, hangi tema üzerine inşa edilirse edilsin, özünde fark edilmeyi bekleyenlerin trajedisini anlatıyor. Sosyal medyada tam pansiyon kendini teşhir edenlerin derdi de fark edilmek. Reality şovda yıpranma pahasına kendini sergileyenlerin de. Acı verici bir şekilde ihmal edildiğini düşünen, görmezden gelinmiş, fark edilmemiş, dışlanmış, kendini yalnız hisseden kişiler, reality şovlara katılarak hayatlarını riske ediyorlar. İnsanoğlunun en büyük korkusu, başkalarının önünde herkesin görebileceği, duyabileceği şekilde gülünç duruma düşmek ya da küçük düşürülmektir. Gerçeklik kurgusunda, fark edilmek uğruna, gülünç duruma düşmeye de küçük düşürülmeye de gönüllüler. Yüzlerce/binlerce başvuru arasından, saatler süren görüşmeler sonucu, zaaflarını, hayallerini, hayattan beklentilerini altın tepside yapımcılara sunarak, imzaladıkları sözleşme ile küçük düşürülmeyi ya da gülünç duruma düşmeyi en başından kabul ediyorlar . Ekranda görülen tüm reality şovlar, izdivaçlar dahil, gerçeklik kurgusundan ibaret. Gerçeği temsil etmiyor, gerçeği kurguluyorlar.’ Safa Önal, Dünyanın En Güzel Gemisi, Profil Kitap "1950 ile 60 arası yıllar … Yaşadıklarını öyküleştirmek .. ya da öykülerle yaşamış olmak… Yazabilmenin olanca heyecanı .. O mutluluk…Seni okuyorlar.. ve senden öyküler isteniyor… Sonra sonra öykülerden kopacak, sinemaya, senaryolara yaklaşacaksın… Bu kitap o öykülere, o öykü insanlarına, öykülerdeki olaylara veda bir anlamda… Bunca yıldan sonra gene buluşmak varmış.. Iyi ki yazmışım..İyi ki yazmışım." Serdar Tuncer, Delilim Yok Kalbimden Başka, Profil Kitap Bir sarı çiçek bulmalı şimdi. Oturup başına bir türkü söylemeli : ‘’Ben bağrımı toprak sandım taş imiş / Meğer taşa tohum ekilmez imiş .‘’ Bir sarı çiçek olmalı şimdi. Başında türkü söyleyen adama dönüp bir şiir okumalı : ‘’Taş taş değildir bağrındır taş senin / Nereni nasıl yaksın söyle bu ateş senin.’’ Adam çiçek kokmalı o an, çiçek türkü yakmalı. Adamın yüzü sararmalı mahcubiyetten, Çiçeğin yüzü ağarmalı aşktan . Çiçek yüzünü adama dönmeli, adamın yüzü çiçeğe dönmeli. Adamla çiçek bir olmalı. Erimeli çiçek adam. Bir kalp kalmalı ondan geriye. Yokladıkça Allah, kokladıkça ah diyen bir kalp… ‘’ Elif lâm ra ‘’ İşte bütün hikaye … Saadettin Acar, Güzel Şahitlik, Profil Kitap Elinizdeki kitap, 2000’li yıllardan bugünlere kaleme aldığım bazı metinlerin bir araya getirilmesiyle vücut buldu.Bu yazılarla ilgili, objektiflik gibi bir iddiam yok.Büyük analizler ve tespitler yaptığımı da söyleyecek değilim.Ele aldığım isimlerin hiçbirinin hakkını tam olarak verdiğimi de düşünmüyorum. Yalnızca hakkaniyet duygusu ve adalet kaydıyla, kültür-sanat-medeniyet davamıza hizmet ettiklerini düşündüğüm bazı isimleri işaret ettiğimi söyleyebilirim.Tam olarak Mehmet Akif merhumun büyük bir tevazu ile kendisi için söylediklerinin, en hakiki anlamıyla beni ifade ettiğini söylüyorum : ‘’Bir yığın söz ki samimiyeti ancak hüneri / Ne tasannu bilirim çünkü, ne sanatkarım.’’ Güven Adıgüzel, Yaralar ve Diğer Sebeplerden, Profil Kitap Bir samuray güneşte parlayan kılıcını kaldırıp, havada İsyan Ahlâkını temsilen bir harf çiziyor. Köroğlu, Kırat’ını şaha kaldırıp kendini ölümsüz zanneden bütün zalimleri titretecek bir selam gönderiyor menzilini aşan oklar gibi. Mike Tyson bir umudu eritip balyoz diye yumruklarına dökerken, İzmir’de bir fırında Müslüm dinleyen çocukların elleri havaya kalkıyor. Verem üretimi düşürmüş ama mendillerden kan sesleri, kara hanelerde ölümcül bir senfoninin son repertuarı gibi yükseliyor. Gökten kar diye “Kars Savunması” yağıyor, bembeyaz bir özgürlüğü ezbere bir Türkiye haritası gibi çiziyor şairler. Hong Kong’lu hemşerimiz Bruce Lee kara kafalı çocuklarla kavgaya giriyor. Çölde bir kum fırtınası bütün izlerini silmişken dünya ağrısının, günler kum taneleri gibi bizi Allah’a götürüyor. Ve kabuklar, yaralara âşık oluyor. Derken, zor zamanlarda bir telefonla bütün kelimeler toplanıyor. Mevzu derin!

Henri Bergson, Yaratıcı Tekamül, Dergah Yayınları Bergson, yaşadığı çağda bütün dünyada olduğu gibi Türk fikir hayatında da derin bir iz bırakmıştır. Pozitivist felsefe-bilimin hâkim olduğu bir dönemde daha dinamik ve düalist bir felsefe anlayışını savunmuş, sonradan sezgicilik denen felsefi akımın kurucusu olmuştur. Yaratıcı Tekâmül ismiyle Mustafa Şekip Tunç’un dilimize kazandırdığı bu eser, Bergson’un kavram dünyası ve felsefi sistemi açısından en önemli çalışmalarından biridir. Mircae Eliade, Ebedi Dönüş Miti, Dergah Yayınları Ayinler, semboller, mitler, kozmik döngüler toplumdan topluma fark göstermekle birlikte geleneksel toplumlar modern toplumların aksine daha döngüsel ve ebedi bir zaman/evren anlayışına sahiplerdi. Ne dış dünyadaki nesnelerin, ne de insan faaliyetlerinin tek başlarına bir değeri yoktur. Ancak göksel/kozmik düzene katıldığı oranda nesneler ve insanlar değer kazanır. Şehirler, tapınaklar ve evler de bu düzene göre inşa edilir, zaman/evren belli ritüellerin devamlı surette tekrarı sayesinde varlığını devam ettirir. Dinler tarihi alanına yaptığı önemli katkılarıyla hem dünyada hem de Türkiye’de tanınan Mircea Eliade’ın bu eseri kendisinden sonraki çalışmaları önemli oranda etkilemiştir. Mustafa Kara, İbn Teymiye'ye Göre İbn Arabi, Dergah Yayınları Selefî hareketin “Şeyhu'l-İslâm”ı İbn Teymiye ve tasavvuf yolunun “Şeyhu'l-Ekber”i İbn Arabî... Tarih boyunca pek çok ayrışmaya ve hatta savaşlara neden olan tartışmaların iki kutbu... Tasavvuf tarihi alanında öncü çalışmalara imza atan Mustafa Kara’nın bu ilk akademik metni, İslâm tarihinin bu iki büyük şahsiyetini karşılaştırmalı olarak analiz ediyor. Günümüze kadar gelen bu alandaki karmaşaya bir açıklık getirmesini umarak...

Mehmed Şükrü Efendi, Ömür Bahçesinin Gülü Solmadan, Dergah Yayınları İstanbul dergâhları ve şeyhleri hakkında bilgi veren Mecmû‘a-i Tekâyâ adlı eseriyle tanınan Mehmed Şükrü Efendi’nin Mecmû‘a-i İlâhiyyât adlı eseri, bugüne kadar varlığı bilinmeyen ve tek nüshası İsmail E. Erünsal’ın özel kütüphanesinde bulunan bir eserdir. İlk kez okuyucuyla buluşan eser, Mehmed Şükrü Efendi’nin muhtelif makamlardan derlediği ilahilerin güftelerinden oluşuyor. Mecmû‘a-i İlâhiyyât, ilahi güftelerini bir kitap halinde toplaması, bu güfteleri makamlarına göre ayır-ması bakımından “klasik” anlamda bir “güfte mecmûası”nın bütün unsurlarını taşımaktadır. Onu ben-zer mecmûalardan ayıran en önemli özellik ise, güfte ve beste sahipleri hakkında biyografik bilgilere yer vermesidir. Bu yönüyle eser, “yegâne”lik hüviyeti kazanmakta ve musiki tarihimiz bakımından kaynak niteliği taşımaktadır. İlker Şevketbeyoğlu, Doğu Karadeniz'de Bir Aile - Hacıalibeyzadeler, Dergah Yayınları “Rahmetli dedemin babası olan Hasan Ziya Bey, bir hadise esnasında eşi Fatma Hanım’a ‘Ben tavad oğlu tavadım!’ diye çıkışmış, bu söylem de dilden dile aktarılarak nihayet günümüze kadar ulaşmıştır. Atalarımızdan işittiğimiz bu hadise ilk başlarda herhangi bir anlam ifade etmemiş olsa da, zamanla sır dolu bir hikâyenin kapısını aralamama neden olmuştur. Henüz çocukluk yıllarımda büyüklerimden, ailemizin Gürcistan’ın Çürüksu (Kobuleti) kasabasından geldiğini duymuştum. Yetişkinlik dönemimde ise Tavad kökenli bir aile olduğumuzu öğrenmem, zihnimi iyiden iyiye meşgul etti. Bu bilgi, aile köklerimizi araştırmaya koyulmam noktasında temel motivasyon kaynağım oldu. Ailemiz Fındıklı ilçesinin ve Abu (Çağlayan) köyünün soylu ve varlıklı bir ailesiydi. Yöredeki diğer köklü aileler ile yapılan evlilikler, saygın aile fertleri Osmanlı devlet hiyerarşisinde vazifeli yüksek rütbeli paşalar, sahibi olduğumuz konaklar, devasa serenderler, geniş topraklar, fındık bahçeleri, tarihi mezar taşları vb. varlıklar, köklerimizin birer kanıtı ve mahsulüydü."

Dergah Yayınları Tekrar Baskılar İsmail Kara, Biraz Yakın Tarih Biraz Uzak Hurafe, Dergah Yayınları

Aziz Mahmud Hüdayi Divanı, haz. Mustafa Tatcı - Musa Yıldız, H Yayınları Hüdâyî Hazretlerinin eserleri içinde en çok okunanı, şüphesiz ilâhîlerini topladığı dîvânıdır. Bu eser Yunus Emre ve Niyâzî-i Mısrî’nin İlâhiyât’ından sonra, gerek yazma ve gerekse matbularının çokluğundan; yapılmış olan onlarca besteli ilâhîsinden anlaşıldığı kadarıyla, Müslüman Türk coğrafyasında rağbet gören en önemli eserlerden birisidir. Hazret-i Hüdâyî’nin şiirleri, ölü gönüllerin ihyâsında ilâhî bir nefes olmaya devam edecektir. Okuyan ve anlayanlara aşk olsun… Nesefi Akaidi Şerhi, haz. Mustafa Tatcı - Burak Anılır, H Yayınları Necmüddîn Ömer Nesefî’nin kaleme aldığı Akâidü’n-Nesefiyye, ehl-i sünnet itikâdının en temel eserlerinden biridir ve günümüze kadar birçok âlim ve ârif tarafından bu esere şerh ve haşiyeler yazılmıştır. Elinizdeki eser, Melâmî Pîri Seyyid Muhammed Nûru’l-Arabî tarafından Akâidü’n-Nesefiyye’ye vahdet-i vücûd idrakiyle yapılan açıklamalardan oluşmaktadır. Eser, Muhammed Nûru’l-Arabî’nin Ustrumca Melâmî Dergâhı’nda yaptığı Akâidü’n-Nesefiyye derslerini, Ustrumcalı Şahkoloszâde Ömer Efendinin yazıya geçirmesiyle vücuda getirilmiş ve gelecek nesillere kıymetli bir kitap olarak miras bırakılmıştır. Zâhirî ve bâtınî ilimleri kendisinde cem eden Nûru’l-Arabî’nin şeriat ve hakîkat dengesini gözeterek yazmış olduğu bu eserin okuyuculara faydalı olacağı kanaatindeyiz… Sunullah-ı Gaybi Divanı, haz. Bilal Kemikli, H Yayınları 17. yüzyıl kültür hayatının en etkin simâlarından olan Sun‘ullâh-ı Gaybî, hem Bayrâmî-Melâmî yolunun büyüklerinden olan bir sûfî, hem söylediği şiirlerle yüzyıllardır gönüllere hitap eden bir şair, hem de felsefî meseleleri yorumlayarak kalem oynatan bir mütefekkirdir. Sun‘ullâh-ı Gaybî’nin öne çıkan özelliklerinden birisi “muhakkik bir şair” olmasıdır. O, tasavvuf felsefesine ilişkin konularda, ilim, ahlak, yaratılış ve tenâsüh gibi kozmogonik anlayışlara dair tetkik ve tefekkürleriyle tahsil ettiği düşünceleri risâleler halinde telif etmiştir. Hakikaten Gaybî, sadece bir sûfî veya sadece bir şair değildir; İbnü’l-Arâbî’nin entelektüel çabasını tevarüs eden bilge şahsiyetlerden biridir. Bu bakımdan Gaybî’nin şiiri, Yûnus geleneği içinde olmakla birlikte, tahkik yönüyle de öne çıkan bir şiirdir. Prof. Dr. Bilal Kemikli bu değerli çalışmasında; Sun‘ullâh-ı Gaybî’nin hayatını, tasavvufî yönünü, tarîkatını, eserlerini, dîvânında işlenen dinî ve tasavvufî kavramları inceliyor; Gaybî’nin dîvânını titiz bir şekilde okura sunuyor.

Yusuf Yıldırım, Karaman Milli Bankası, Anı Bisküvi Kültür Yayınları