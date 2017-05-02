DiyarbakÄ±r'da tuzaklanan 2 patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Hazro ilÃ§esinde KK mensuplarÄ±nca tuzaklanan 2 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸinin imha edildiÄŸi bildirildi.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, mevcut huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n devam ettirilmesi iÃ§in sorumluluk bÃ¶lgesinde alÄ±nan tedbirlerin devam ettiÄŸi belirtildi.
Elde edilen bilgilere dayanarak jandarma ekiplerince dÃ¼n el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± aramasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, "Hazro ilÃ§esi Ormankaya ile Ã‡itlibahÃ§e kÃ¶yleri arasÄ±ndaki Mindiro Tepe mevkinde yol kenarÄ± ile arazide topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼, Ã¼zeri kÃ¼llerle gizlenmiÅŸ 2 bidon iÃ§erisinde 100 kilogram amonyum nitrat kullanÄ±larak tuzaklanan 2 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi tespit edilmeyi mÃ¼teakip, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ± doÄŸrultusunda patlayÄ±cÄ± madde imha timince emniyetli ÅŸekilde infilak ettirilmiÅŸtir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n huzur ve gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalara artan azim ve kararlÄ±lÄ±kla devam edileceÄŸi vurgulandÄ±.
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