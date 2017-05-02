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14:11, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±
Asya
12:10, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

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Endonezya'ya yeni baÅŸkent aranÄ±yor
Endonezya'ya yeni baÅŸkent aranÄ±yor

BaÅŸkent Jakarta'nÄ±n Ã¼zerinde bulunduÄŸu Java adasÄ±nÄ±n her yÄ±l 25 santim suya batmasÄ± Ã¼zerine baÅŸkenti taÅŸÄ±mak iÃ§in yeni bir yer aranmaya baÅŸlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Endonezya'nÄ±n baÅŸkenti Jakarta'nÄ±n Ã¼zerinde bulunduÄŸu adanÄ±n her yÄ±l biraz daha suya batmasÄ± Ã¼zerine ÅŸehrin taÅŸÄ±nacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

DÃ¼nyanÄ±n en kalabalÄ±k adasÄ± olan 13 milyon nÃ¼fusa sahip mega kent, Java adasÄ±nda bulunuyor.

Endonezya Devlet BaÅŸkanÄ± Joko Widodo, Ulusal KalkÄ±nma Planlama Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan baÅŸkentin yeni taÅŸÄ±nacaÄŸÄ± yer ile ilgili muhtemel yerlerde fizibilite Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapmasÄ±nÄ± istedi. SeÃ§enekelrden biri Bornero adasÄ±ndaki Palangkaraya olarak deÄŸerlendiriliyor. Ulusal KalkÄ±nma Planlama Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¶neticisi Bambang Brodjonegoro gazeteye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Bu otomatik olarak Palangkaraya demek deÄŸil, fakat birkaÃ§ alternatife bakacaÄŸÄ±z ve bazÄ± kriterler belirleyeceÄŸiz" dedi.

BaÅŸkentin yerini deÄŸiÅŸtirme konusundaki tartÄ±ÅŸmalar, 1957'de BaÅŸkan Suharto tarafÄ±ndan ilk kez tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±ndan bu yana yeniden ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bu deÄŸiÅŸikliÄŸi aynÄ± zamanda Jakarta'nÄ±n Hollanda sÃ¶mÃ¼rgesi tarihinden kurtulmak iÃ§in yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtenler de var. KalabalÄ±k ÅŸehir problemlerinin daha gerÃ§ekÃ§i bir hale geldiÄŸi, aynÄ± zamanda Kuzey Jakarta'nÄ±n her sene 25 santimetre kadar suya gÃ¶mÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ de ifade edildi.Â 



Ä°lgili Konular Cakarta endonezya
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