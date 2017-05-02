Wikipedia'nın kurucusu davetli listesinden çıkartıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Wikipedia kurucusu Jimmy Wales'i, "World Cities Expo Etkinliği" davetli listesinden çıkardı.
Belediyenin Basın Danışmanlığından yapılan açıklamada, "Wikipedia kurucusu Jimmy Wales, “World Cities Expo Etkinliği” davetli listesinden çıkartılmış olup karar kendisine iletilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Yakın geleceğin kent modeline yön verecek "World Cities Expo İstanbul 2017", akıllı şehirler konusunda dünyada öncü kurum, kuruluş ve ülkelerin katılımıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-18 Mayıs'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.
İstanbul, bu etkinlikle akıllı şehirler konusunda tüm dünyadan öncü kurum, kuruluş ve ülkelerin katılımıyla, geleceğin şehirleşmesi ve teknolojisine de köprü olacak.
Günümüz teknolojilerinin kullanıcı ve üreticileri, geleceğin metropolleri ile bu fuarda buluşacak. Şehirlerin, akıllı şehirlere dönüşmesine yön veren tüm unsurları bir araya getirecek olan fuarda,100'den fazla yerli ve global firma ve 10 bin profesyonel ziyaretçi yer alacak.
Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar nedeniyle, Wikipedia'ya erişim engellenmişti.
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