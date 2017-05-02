12:27, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Merkel ve Putin SoÃ§i'de buluÅŸuyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ve Rus lider Putin bugÃ¼n Rusya'nÄ±n SoÃ§i kentinde bir araya geliyor. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Suriye ve Ukrayna krizlerinin yanÄ± sÄ±ra siber saldÄ±rÄ±larÄ±n da gÃ¼ndeme gelmesi bekleniyor.



Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in SoÃ§i'de Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi, iki lider arasÄ±nda iki yÄ±l aradan sonra yapÄ±lacak ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸme olacak. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Suriye'deki savaÅŸ ortamÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ukrayna krizi ve Temmuz ayÄ±nda Hamburg'da yapÄ±lmasÄ± planlanan G20 Zirvesi'nin gÃ¼ndeme gelmesi bekleniyor. Ele alÄ±nacak konular arasÄ±nda Rusya'nÄ±n Almanya'daki kamuoyu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ etkileme giriÅŸiminin de olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Almanya, Rusya ile iyi iliÅŸkiler kurulmasÄ±na bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veriyor. Alman hÃ¼kÃ¼meti sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert, Merkel'in ziyareti Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada hÃ¼kÃ¼metin amacÄ±nÄ±n "Rusya'yÄ± olabildiÄŸince yapÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mlere dahil etmek" olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Almanya DÄ±ÅŸ Politikalar DerneÄŸi'nden Stefan Meister de "Angela Merkel Rusya'ya giden tek kiÅŸi deÄŸil. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'nÄ±n da gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri oldu ve CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier de Rus yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler planlÄ±yor. Bana Ã¶yle geliyor ki, Almanya'nÄ±n halihazÄ±rdaki politikasÄ± Rusya ile diyaloÄŸa girmek yÃ¶nÃ¼nde" deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Rusya iÃ§in ise Ã¼lkenin dÄ±ÅŸ politikadaki nÃ¼fuzunu artÄ±rmak Ã¶ncelikli hedef. Berlin'deki Bilim ve Politika VakfÄ±'nÄ±n DoÄŸu Avrupa uzmanÄ± Sabine Fischer konuyla ilgili makalesinde, Rusya'nÄ±n krizlere tepki gÃ¶steren gÃ¶reli "pasif Ã¼lke" konumundan uzaklaÅŸarak uluslararasÄ± ihtilaflara yÃ¶n veren "aktif bir aktÃ¶re" dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti. Fischer bunun Suriye ve Ukrayna krizlerinde kendisini belli ettiÄŸini sÃ¶yledi.





