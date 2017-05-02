12:49, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

GÃ¼ney Darfur'daki iÃ§ savaÅŸta on binlerce Ã§ocuk yetim

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sudan'Ä±n GÃ¼ney DarfurÂ eyaletinde iÃ§ savaÅŸ nedeniyle on binlerce Ã§ocuÄŸunÂ yetim kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â belirtildi.

AÃ§lÄ±k ve kuraklÄ±kla boÄŸuÅŸan GÃ¼ney SudanlÄ±lara kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§an Sudan halkÄ± da en az komÅŸularÄ± kadar yardÄ±ma muhtaÃ§ durumda.

Sudan'Ä±n GÃ¼ney Darfur eyaletinde halk, mÃ¼lteciler gibi zor ÅŸartlarda hayata tutunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ã–zellikle yetim Ã§ocuklarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸÄ± yetkilileri dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼yor.

GÃ¼ney Darfur Eyaleti Sosyal YardÄ±mlaÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Muhammed Ä°brahim Hasan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkede iÃ§ savaÅŸ dÃ¶neminde yaÅŸananlarÄ±n insanlarda derin yaralar aÃ§tÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

Hasan, "Bizim burada ilk olarak yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z insanlarÄ±n kalkÄ±nmasÄ±. Gayemiz, fakir halkÄ±n bir nebze olsun rahat nefes almasÄ±nÄ± saÄŸlamak. Tabii zengin bir Ã¼lke deÄŸiliz, yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalar esnasÄ±nda haliyle ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

"SUDAN'IN DEÄžÄ°L ÃœMMETÄ°N GELECEÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°N"

Hasan, bÃ¶lgedeki yetim sayÄ±sÄ±nÄ±n her geÃ§en gÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Buradaki birÃ§ok Ã§ocuÄŸumuzun ailesi savaÅŸ yÃ¼zÃ¼nden hayatÄ±nÄ± kaybetti. Sadece Nyala ÅŸehrinde anne ve babasÄ± olmayan 3 bin 475 yetimimiz var. GÃ¼ney Darfur eyaletindeyse 30 bini aÅŸan rakamlar Ã¶nÃ¼mÃ¼ze geliyor. Yetimler ne yazÄ±k ki ailelerinden bihaber. Gidecek bir evleri, kalacak bir yurtlarÄ± olmayan bu evlatlarÄ±mÄ±z, sokaklarda yatÄ±p kalkÄ±yor. MÃ¼slÃ¼manlar el birliÄŸiyle bu yetimlere sahip Ã§Ä±kmalÄ±. Ä°steÄŸimiz sadece Sudan'Ä±n deÄŸil Ã¼mmetin geleceÄŸi iÃ§indir."

BÃ¶lgedeki Ã§alÄ±ÅŸmalara da deÄŸinen Hasan, 10-20 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndaki kadÄ±n ve Ã§ocuklara yÃ¶nelik mesleki kurslar aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

"OnlarÄ±n yere saÄŸlam basmasÄ±nÄ± istiyoruz" diyen Hasan, 3,5 milyonluk GÃ¼ney Darfur nÃ¼fusunun neredeyse 1,5 milyonunun aÃ§lÄ±kla penÃ§eleÅŸtiÄŸini ve yÃ¶netim olarak ellerinden geldiÄŸince bu kiÅŸilere gÄ±da yardÄ±mÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

"BÄ°ZE EN Ã‡OK YARDIM TÃœRKÄ°YE'DEN GELÄ°YOR"

Hasan, iÃ§ savaÅŸÄ±n ilk yÄ±llarÄ±nda, misyonerlik faaliyeti yÃ¼rÃ¼tenleri Ã¼lkeden gÃ¶nderdiklerini, yollarÄ±na TÃ¼rkiye gibi Ã¼lkelerle devam etmek istediklerini dile getirerek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bizleri iÃ§ savaÅŸ dÃ¶neminde dahi yalnÄ±z bÄ±rakmayan TÃ¼rkiye hÃ¼kÃ¼metine ve sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerine Ã§ok ÅŸey borÃ§luyuz. TÃ¼rk hastanesinin verdiÄŸi hizmeti nasÄ±l gÃ¶rmezden gelebiliriz? Orada binlerce insana ulaÅŸÄ±lÄ±yor. TÃ¼rk STK'larÄ± da su kuyularÄ±, gÄ±da yardÄ±mlarÄ±yla ve mesleki kurs Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla Darfur halkÄ±nÄ±n gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ kazandÄ±. AÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylemek gerekirse bize en Ã§ok yardÄ±m TÃ¼rkiye'den geliyor. YardÄ±m yapan da alan da MÃ¼slÃ¼man. Bundan daha gÃ¼zel bir duygu olamaz."

Hasan bÃ¶lgedeki sorunlara kalÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retmek istediklerini, yetimler iÃ§in okullar, yetimhaneler inÅŸa edilmesi gerektiÄŸini vurgulayarak, "Bu noktada CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve TÃ¼rkiye'yle ortaklÄ±k yapmaya hazÄ±rÄ±z. Biliyoruz ki biz onlarÄ±, onlar da bizleri Ã§ok seviyor." ifadelerini kullandÄ±.