13:04, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

HDP Milletvekili AydoÄŸan hakkÄ±nda tutuklama kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±ndaÂ tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada tahliye edilenÂ HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Nursel AydoÄŸanÂ hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± Ã¼zerineÂ tutuklanmasÄ±na yÃ¶nelik yakalama kararÄ± verildi.

HakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n DiyarbakÄ±r 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde 21 Nisan'da gÃ¶rÃ¼len ilk duruÅŸmasÄ±nda tahliye kararÄ± verilmesi Ã¼zerine, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± itiraz, Ã¼st mahkeme olan 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince deÄŸerlendirildi.

SavcÄ±nÄ±n itirazÄ±nÄ± yerinde bulan mahkeme AydoÄŸan'Ä±n, iÅŸlediÄŸi suÃ§un vasÄ±f ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmamakla beraber Ã¶rgÃ¼t adÄ±na suÃ§ iÅŸlemek" suÃ§undan 4 yÄ±l 8 ay 7 gÃ¼n hapis cezasÄ±nÄ±n kesinleÅŸmesini gerekÃ§e gÃ¶stererek tutuklanmasÄ±na yÃ¶nelik yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Ä°STENEN CEZA

Ä°ddianamede, HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Nursel AydoÄŸan hakkÄ±nda, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak", 14 kez "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak", "ToplantÄ± ve GÃ¶steri YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri Kanunu'na muhalefet", "suÃ§ ve suÃ§luyu Ã¶vmek", "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik etmek" ve "halkÄ± kanunlara uymamaya tahrik etmek" suÃ§larÄ±ndan 26 yÄ±ldan 103 yÄ±la kadar hapis ile mahkumiyeti halinde TÃ¼rk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde gÃ¶rÃ¼len hak yoksunluklarÄ±na hÃ¼kmedilmesi talep ediliyor.

TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklandÄ±ktan sonra dosyasÄ± "yetkisizlik" kararÄ±yla ÅžÄ±rnak'tan DiyarbakÄ±r'a gÃ¶nderilen AydoÄŸan'Ä±n 21 Nisan'da yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. DuruÅŸmada AydoÄŸan'Ä±n tahliyesine karar verilmiÅŸti. SavcÄ±lÄ±kÃ§a tahliye kararÄ±na itirazda bulunulmuÅŸtu.