HDP Milletvekili AydoÄŸan hakkÄ±nda tutuklama kararÄ±

TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±ndaÂ tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada tahliye edilenÂ HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Nursel AydoÄŸanÂ hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± Ã¼zerineÂ tutuklanmasÄ±na yÃ¶nelik yakalama kararÄ± verildi.
HakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n DiyarbakÄ±r 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde 21 Nisan'da gÃ¶rÃ¼len ilk duruÅŸmasÄ±nda tahliye kararÄ± verilmesi Ã¼zerine, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± itiraz, Ã¼st mahkeme olan 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince deÄŸerlendirildi.
SavcÄ±nÄ±n itirazÄ±nÄ± yerinde bulan mahkeme AydoÄŸan'Ä±n, iÅŸlediÄŸi suÃ§un vasÄ±f ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmamakla beraber Ã¶rgÃ¼t adÄ±na suÃ§ iÅŸlemek" suÃ§undan 4 yÄ±l 8 ay 7 gÃ¼n hapis cezasÄ±nÄ±n kesinleÅŸmesini gerekÃ§e gÃ¶stererek tutuklanmasÄ±na yÃ¶nelik yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Ä°ddianamede, HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Nursel AydoÄŸan hakkÄ±nda, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak", 14 kez "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak", "ToplantÄ± ve GÃ¶steri YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri Kanunu'na muhalefet", "suÃ§ ve suÃ§luyu Ã¶vmek", "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik etmek" ve "halkÄ± kanunlara uymamaya tahrik etmek" suÃ§larÄ±ndan 26 yÄ±ldan 103 yÄ±la kadar hapis ile mahkumiyeti halinde TÃ¼rk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde gÃ¶rÃ¼len hak yoksunluklarÄ±na hÃ¼kmedilmesi talep ediliyor.
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklandÄ±ktan sonra dosyasÄ± "yetkisizlik" kararÄ±yla ÅžÄ±rnak'tan DiyarbakÄ±r'a gÃ¶nderilen AydoÄŸan'Ä±n 21 Nisan'da yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. DuruÅŸmada AydoÄŸan'Ä±n tahliyesine karar verilmiÅŸti. SavcÄ±lÄ±kÃ§a tahliye kararÄ±na itirazda bulunulmuÅŸtu.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "21 MayÄ±s'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongremizi yapmaya karar verdik. Yeni bir heyecan, yeni bir Ã¼mitle, yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§la SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± genel baÅŸkan adayÄ± olarak teklif edeceÄŸiz" dedi
Alman hÃ¼kÃ¼meti, casusuluk skandalÄ±ndan dolayÄ± Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸine yÃ¶nelik kesilen mali yardÄ±mlarÄ± yeniden verme kararÄ± aldÄ±
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± MeÅŸal'in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± yeni siyaset belgesini deÄŸerlendiren uzmanlar, Hamas'Ä±n bu adÄ±mla uluslararasÄ± platformda meÅŸruiyetini artÄ±rmasÄ±ndan Ä°srail'in rahatsÄ±z olacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±
AKÃœ Ã¶ÄŸrencileri tarafÄ±ndan, sosyal sorumluluk projesi kapsamÄ±nda Ä°hsaniye ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ayazin kÃ¶yÃ¼ndeki ilkokulun tamir, tadilat ve boyasÄ± yapÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Ã¼yelik beyannamesini imzalayarak kurucusu olduÄŸu AK Parti'ye Ã¼ye oldu
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada serbest bÄ±rakÄ±lan ve savcÄ±lÄ±kÃ§a tahliyesine itirazda bulunulan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili AydoÄŸan hakkÄ±nda yeniden yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Wikipedia kurucusu Jimmy Wales'in, "World Cities Expo EtkinliÄŸi" davetli listesinden Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
DiyarbakÄ±r'Ä±n Hazro ilÃ§esinde PKK'lÄ±larca 100 kilogram amonyum nitrat kullanÄ±larak tuzaklanan 2 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince kontrollÃ¼ infilak ettirildi
Grup toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevaplayan MHP lideri BahÃ§eli'den, "hÃ¼kÃ¼mette gÃ¶rev alacaklarÄ±" iddialarÄ±na cevap geldi...
Dolar bankalararasÄ± piyasalarda dolar 3,5320 TL seviyesine kadar gerileyerek yÄ±lÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼ne indi
TÃ¼rkiye, Ä°spanya ve Bulgaristan iÅŸbirliÄŸinde, Ã¶ÄŸrencilerin okula devamÄ±nÄ± artÄ±rmak amacÄ±yla "Early School Leaving" projesi baÅŸlatÄ±ldÄ±
PTT'den, HGS'ye ait ve android iÅŸletim sistemine sahip telefonlarda Ã§alÄ±ÅŸan yazÄ±lÄ±mÄ±n sahtelerinin tespit edildiÄŸi belirtilerek, mÃ¼ÅŸteriler sÃ¶z konusu yazÄ±lÄ±mlarÄ± silmeleri konusunda uyarÄ±ldÄ±
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