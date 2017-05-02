ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k petrol rafinerisi artÄ±k Suudilerin

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k petrol rafinerisi Port Arthur'un tamamÄ±yla Suudi Arabistan milli petrol ÅŸirketi Aramco'ya devredildiÄŸi bildirildi.
Port Arthur rafinerisine sahip Motiva Enterprises adlÄ± ÅŸirketin yÃ¼zde 50 ortaÄŸÄ± Ä°ngiliz-HollandalÄ± enerji devi Royal Dutch Shell'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Motiva firmasÄ±nÄ±n varlÄ±klarÄ±nÄ±n ÅŸirketin diÄŸer yÃ¼zde 50 ortaÄŸÄ± Aramco ile paylaÅŸÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik iÅŸlemlerin tamamlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Buna gÃ¶re, gÃ¼nlÃ¼k ortalama 600 bin varillik ham petrol rafine kapasitesi bulunan ve ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k petrol rafinerisi olan Port Arthur ile bÃ¶lgedeki 24 daÄŸÄ±tÄ±m terminalinin Suudi Aramco'ya devredildiÄŸi kaydedildi.
AyrÄ±ca, anlaÅŸma kapsamÄ±nda, Louisiana eyaletinde bulunan Norco ve Convent rafinerileriyle 11 daÄŸÄ±tÄ±m terminalinin Royal Dutch Shell firmasÄ±na verildiÄŸi ifade edildi.
Shell, mart ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Motiva firmasÄ± ve varlÄ±klarÄ±nÄ±n Aramco'ya 2,2 milyar dolara satÄ±lmasÄ± iÃ§in anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Uzmanlar, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ham petrol ihracatÃ§Ä±sÄ± olan Suudi Arabistan'Ä±n, gelirlerini Ã§eÅŸitlendirmek amacÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ham petrol, akaryakÄ±t ve petrol Ã¼rÃ¼nleri tÃ¼keticisi olan ABD'de rafineri faaliyetlerine odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguluyor.
ABD Enerji Enformasyon Ä°daresinin verilerine gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l gÃ¼nlÃ¼k ortalama 1,1 milyon varille Suudi Arabistan, ABD'ye en Ã§ok ham petrol ihraÃ§ eden ikinci Ã¼lke olmuÅŸtu. Kanada ise gÃ¼nlÃ¼k ortalama 3,3 milyon varille ilk sÄ±rada yer almÄ±ÅŸtÄ±.
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GÃ¼nlÃ¼k ortalama 600 bin varillik kapasitesi olan Teksas'taki Port Arthur rafinerisi Suudi Arabistan milli petrol ÅŸirketi Aramco'ya devredildi
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