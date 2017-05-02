DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
14:12, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±
Amerika
13:04, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k petrol rafinerisi artÄ±k Suudilerin
ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k petrol rafinerisi artÄ±k Suudilerin

GÃ¼nlÃ¼k ortalama 600 bin varillik kapasitesi olan Teksas'taki Port Arthur rafinerisi Suudi Arabistan milli petrol ÅŸirketi Aramco'ya devredildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k petrol rafinerisi Port Arthur'un tamamÄ±yla Suudi Arabistan milli petrol ÅŸirketi Aramco'ya devredildiÄŸi bildirildi.

Port Arthur rafinerisine sahip Motiva Enterprises adlÄ± ÅŸirketin yÃ¼zde 50 ortaÄŸÄ± Ä°ngiliz-HollandalÄ± enerji devi Royal Dutch Shell'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Motiva firmasÄ±nÄ±n varlÄ±klarÄ±nÄ±n ÅŸirketin diÄŸer yÃ¼zde 50 ortaÄŸÄ± Aramco ile paylaÅŸÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik iÅŸlemlerin tamamlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Buna gÃ¶re, gÃ¼nlÃ¼k ortalama 600 bin varillik ham petrol rafine kapasitesi bulunan ve ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k petrol rafinerisi olan Port Arthur ile bÃ¶lgedeki 24 daÄŸÄ±tÄ±m terminalinin Suudi Aramco'ya devredildiÄŸi kaydedildi.

AyrÄ±ca, anlaÅŸma kapsamÄ±nda, Louisiana eyaletinde bulunan Norco ve Convent rafinerileriyle 11 daÄŸÄ±tÄ±m terminalinin Royal Dutch Shell firmasÄ±na verildiÄŸi ifade edildi.

Shell, mart ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Motiva firmasÄ± ve varlÄ±klarÄ±nÄ±n Aramco'ya 2,2 milyar dolara satÄ±lmasÄ± iÃ§in anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Uzmanlar, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ham petrol ihracatÃ§Ä±sÄ± olan Suudi Arabistan'Ä±n, gelirlerini Ã§eÅŸitlendirmek amacÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ham petrol, akaryakÄ±t ve petrol Ã¼rÃ¼nleri tÃ¼keticisi olan ABD'de rafineri faaliyetlerine odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguluyor.

ABD Enerji Enformasyon Ä°daresinin verilerine gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l gÃ¼nlÃ¼k ortalama 1,1 milyon varille Suudi Arabistan, ABD'ye en Ã§ok ham petrol ihraÃ§ eden ikinci Ã¼lke olmuÅŸtu. Kanada ise gÃ¼nlÃ¼k ortalama 3,3 milyon varille ilk sÄ±rada yer almÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular ABD petrol abd suudi arabistan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Amerika Haberleri
Ã‡in'den ABD ve GÃ¼ney Kore'ye quot THAAD'Ä± durdurun'' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Ã‡in'den ABD ve GÃ¼ney Kore'ye "THAAD'Ä± durdurun'' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Pekin yÃ¶netimi, THAAD fÃ¼ze savunma sistemine karÅŸÄ± olduÄŸunu tekrarlayarak, ilgili taraflarÄ± Kore YarÄ±madasÄ± sorununu diyalog ve mÃ¼zakere yoluyla Ã§Ã¶zmeye davet etti
quot Etnik bir terÃ¶r devletÃ§iÄŸinin kurulmasÄ±na izin veremeyiz quot
"Etnik bir terÃ¶r devletÃ§iÄŸinin kurulmasÄ±na izin veremeyiz"

Suriye TÃ¼rkmen ve Arap AÅŸiretleri BirliÄŸi, Suriye'de DEAÅž'Ä± yok ederek, yerine bir terÃ¶r devletÃ§iÄŸinin kurulmasÄ±na asla izin vermeyeceklerini bildirdi
ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k petrol rafinerisi artÄ±k Suudilerin
ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k petrol rafinerisi artÄ±k Suudilerin

GÃ¼nlÃ¼k ortalama 600 bin varillik kapasitesi olan Teksas'taki Port Arthur rafinerisi Suudi Arabistan milli petrol ÅŸirketi Aramco'ya devredildi
GÃ¼ney Darfur'daki iÃ§ savaÅŸta on binlerce Ã§ocuk yetim
GÃ¼ney Darfur'daki iÃ§ savaÅŸta on binlerce Ã§ocuk yetim

Sudan'Ä±n GÃ¼ney Darfur eyaletinde iÃ§ savaÅŸ nedeniyle on binlerce Ã§ocuÄŸun yetim kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtildi
Merkel ve Putin SoÃ§i'de buluÅŸuyor
Merkel ve Putin SoÃ§i'de buluÅŸuyor

Almanya BaÅŸbakanÄ± ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± iki yÄ±l aradan sonra Rusya'da biraraya gelecek
Endonezya'ya yeni baÅŸkent aranÄ±yor
Endonezya'ya yeni baÅŸkent aranÄ±yor

BaÅŸkent Jakarta'nÄ±n Ã¼zerinde bulunduÄŸu Java adasÄ±nÄ±n her yÄ±l 25 santim suya batmasÄ± Ã¼zerine baÅŸkenti taÅŸÄ±mak iÃ§in yeni bir yer aranmaya baÅŸlandÄ±
Irak'ta karargaha saldÄ±rÄ±
Irak'ta karargaha saldÄ±rÄ±

DEAÅž'Ä±n Irak'ta askeri noktaya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 10 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti, Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 7 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Kuzey Kore'den 'nÃ¼kleer savaÅŸ' uyarÄ±sÄ±
Kuzey Kore'den 'nÃ¼kleer savaÅŸ' uyarÄ±sÄ±

Kuzey Kore, Kore YarÄ±madasÄ±'nda tatbikata katÄ±lan ABD jetlerinin bÃ¶lgede uÃ§masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD'yi bÃ¶lgeyi nÃ¼kleer savaÅŸÄ±n eÅŸiÄŸine getirmekle suÃ§ladÄ±
Macaristan'da AB eylemi
Macaristan'da AB eylemi

Macaristan'Ä±n Rusya yerine AB ile baÄŸlarÄ±nÄ± kuvvetlendirmesini talep eden Momentum Partisinin dÃ¼zenlediÄŸi eyleme binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±
Ã‡in Ä°pek yolu yatÄ±rÄ±mlarÄ± adÄ±na KeÅŸmir'e mÃ¼dahale edebilir
Ã‡in Ä°pek yolu yatÄ±rÄ±mlarÄ± adÄ±na KeÅŸmir'e mÃ¼dahale edebilir

Global Times, Ã‡in'in Ä°pek yolu projesi kapsamÄ±nda yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± korumak amacÄ±yla KeÅŸmir anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±na mÃ¼dahale etmeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
ABD'de 24 yÄ±l sonra benzine zam
ABD'de 24 yÄ±l sonra benzine zam

ABD BaÅŸkanÄ± ABD'de satÄ±lan benzin ve motorin Ã¼zerindeki federal vergi oranlarÄ±nÄ± yÃ¼kseltmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
DÃ¼nyanÄ±n en yaÅŸlÄ± insanÄ±' 146 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼ VÄ°DEO
'DÃ¼nyanÄ±n en yaÅŸlÄ± insanÄ±' 146 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼ | VÄ°DEO

DÃ¼nyanÄ±n en yaÅŸlÄ± insanÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len EndonezyalÄ± Mbah Gotho (146), Cava eyaletine baÄŸlÄ± Sragen kentinde hayata veda etti
Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde tÃ¼m taraflar masada olacak
Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde tÃ¼m taraflar masada olacak

Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, yarÄ±n Astana'da baÅŸlayÄ±p iki gÃ¼n sÃ¼recek Suriye konulu dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ toplantÄ±ya tÃ¼m taraflarÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
KerkÃ¼k'te doÄŸalgaz ÅŸirketi yÃ¶neticisine silahlÄ± saldÄ±rÄ±
KerkÃ¼k'te doÄŸalgaz ÅŸirketi yÃ¶neticisine silahlÄ± saldÄ±rÄ±

KerkÃ¼k'te hÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± Kuzey DoÄŸalgaz Åžirketi MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammed ve korumasÄ± uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti
DEAÅž Musul'da 11 sivili katletti
DEAÅž, Musul'da 11 sivili katletti

Irak'ta DEAÅž, Musul kentinin batÄ±sÄ±nda kontrolÃ¼ altÄ±ndaki bÃ¶lgelerden kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan 11 sivili infaz etti
TÃ¼rkiye'nin ZÃ¼rih BaÅŸkonsolosluÄŸu'na saldÄ±rÄ± FOTO
TÃ¼rkiye'nin ZÃ¼rih BaÅŸkonsolosluÄŸu'na saldÄ±rÄ± | FOTO

ZÃ¼rih BaÅŸkonsolosluÄŸuna saldÄ±ran kar maskeli kiÅŸiler, maddi hasara neden oldu

Haberler

ABD'de Suudi Arabistan aleyhinde ilk dava
ABD'de Suudi Arabistan aleyhinde ilk dava

Suudi Arabistan'dan ABD'ye '11 EylÃ¼l' tepkisi
Suudi Arabistan'dan ABD'ye '11 EylÃ¼l' tepkisi

'11 EylÃ¼l' tasarÄ±sÄ± ABD Senatosu'ndan geÃ§ti
11 EylÃ¼l' tasarÄ±sÄ± ABD Senatosu'ndan geÃ§ti

'Amerika da Yemen katliamÄ±nÄ±n suÃ§ ortaÄŸÄ±'
Amerika da Yemen katliamÄ±nÄ±n suÃ§ ortaÄŸÄ±'

Obama'nÄ±n Ã–zel Temsilcisi McGurk Suudi Arabistan'da
Obama'nÄ±n Ã–zel Temsilcisi McGurk Suudi Arabistan'da

ABD'den Cidde'deki vatandaÅŸlarÄ±na uyarÄ±
ABD'den Cidde'deki vatandaÅŸlarÄ±na uyarÄ±

CIA'den Suudi Arabistan'a modernizm tavsiyesi
CIA'den Suudi Arabistan'a modernizm tavsiyesi

KÃ¶rfez ABDâ€™yi iyi finanse etmiÅŸ
KÃ¶rfez ABD yi iyi finanse etmiÅŸ






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 