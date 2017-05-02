Etiyopya'da MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n buluÅŸma noktasÄ± Tur-u Sina Camii

Etiyopya'daÂ yarÄ±m asÄ±rdan fazladÄ±r ayakta kalmayÄ± baÅŸaran, saman, bambu ve ahÅŸap direklerle inÅŸa edilenÂ Tur-u Sina Camii,Â bÃ¶lgedekiÂ MÃ¼slÃ¼manlarÄ± buluÅŸturuyor.
Ãœlkenin kuzeyindeki Wello bÃ¶lgesinde bulunan tarihi cami, Etiyopya'nÄ±n Ã¶nemli kÃ¼ltÃ¼r miraslarÄ±ndan sayÄ±lÄ±yor.
Kemisse Turizm ve KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± UzmanÄ± HÃ¼seyin Mahmut Ali yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, tabanÄ± samanla kaplÄ±, 250 metrekare geniÅŸliÄŸindeki caminin 40 direk Ã¼zerine kurulduÄŸunu ve tavan yÃ¼ksekliÄŸinin 15 metre olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ali, "BÃ¶lgemizin tarihi bir geÃ§miÅŸi var. Tur-u Sina Camii de tarihi miraslarÄ±mÄ±zdan biri. Cami adÄ±nÄ± 'Tur' ve 'Sina' kelimelerinden alÄ±yor. Tur-u Sina Camii buraya Åžeyh Mahmud Osman ismiyle bilinen alimin Ã¶ÄŸrencileri tarafÄ±ndan 1943 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilmeye baÅŸlandÄ± ve 1956 yÄ±lÄ±nda yapÄ±mÄ± tamamlandÄ±." diye konuÅŸtu.
Caminin yaklaÅŸÄ±k 28 hektarlÄ±k alan Ã¼zerine kurulu olduÄŸunu ve bÃ¶lgede dini eÄŸitim verilen medreseyle ÅŸerbet, et ve kahve yapÄ±mÄ± iÃ§in mekanlarÄ±n bulunduÄŸunu kaydeden Ali, medrese Ã¶ÄŸrencilerinin de cami alanÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Camimiz daÄŸlarÄ±n tepesinde bulunuyor Ã§Ã¼nkÃ¼ bu bÃ¶lgenin havasÄ±, aÄŸaÃ§larÄ±n kokusu, rÃ¼zgarÄ±n ve kuÅŸlarÄ±n baÅŸta olmak Ã¼zere doÄŸanÄ±n Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± sesler insanÄ± rahatlatÄ±yor, huzur veriyor. Alanda ayrÄ±ca yaÅŸam merkezi de var. Ä°nsanlar burada birbirleriyle konuÅŸmak istediklerinde sessizce konuÅŸurlar ve birbirlerini sessizce Ã§aÄŸÄ±rÄ±rlar. Cemaat, bu caminin sadece iÃ§ine deÄŸil yeÅŸillikler iÃ§indeki bahÃ§esine dahi ayakkabÄ±larÄ±nÄ± Ã§Ä±kararak girer. Bu temizlik aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli."
Medresede 130'u kÄ±z, 430 Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ali, Ã¶ÄŸrencilerin ders aralarÄ±nda, bÃ¶lgede toplanan kahveleri kavurup iÃ§erek yorgunluk attÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
Ali, Tur-u Sina Camii'nin Ã§evredeki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã¶zel gÃ¼nlerde toplanma yeri olduÄŸuna iÅŸaret ederek, "Dini gÃ¼nlerimizde burada yÃ¼zlerce insan toplanÄ±r, kurbanlar kesilir, baldan ÅŸerbetler yapÄ±lÄ±r ve misafirlere daÄŸÄ±tÄ±lÄ±r. Ã‡oÄŸunlukla 15-20 deve keseriz ve bu kestiÄŸimiz kurbanlardan birini de hayvanlar iÃ§in doÄŸaya bÄ±rakÄ±rÄ±z Ã§Ã¼nkÃ¼ rÄ±zkÄ±mÄ±zdan hayvanlar da rÄ±zÄ±klanmalÄ±." ifadelerini kullandÄ±.
AyrÄ±ca camide kandiller yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gelenlere koku daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ali, "Ä°nanÄ±ÅŸa gÃ¶re, ÅŸerbet cennet ÅŸerbetini, koku cennetin kokusunu, kandiller ise cennetin nurunu temsil eder." dedi.
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Etiyopya'da yarÄ±m asÄ±rdan fazladÄ±r ayakta kalmayÄ± baÅŸaran, saman, bambu ve ahÅŸap direklerle inÅŸa edilen Tur-u Sina Camii, bÃ¶lgedeki MÃ¼slÃ¼manlarÄ± buluÅŸturuyor
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