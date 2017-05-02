GÃ¼ncelleme: 04:30, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Somali'den TÃ¼rk balÄ±kÃ§Ä±lara davet

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SomaliÂ TarÄ±m ve KÄ±rsal KalkÄ±nma BakanÄ± Said HÃ¼seyin Iyd yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Antalya'da dÃ¼zenlenen TÃ¼rkiye-Afrika TarÄ±m BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± ve TarÄ±m Ä°ÅŸ Forumu'nun kendileri iÃ§in Ã§ok verimli geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi.Â

Afrika'nÄ±n zengin kaynaklara sahip bir kÄ±ta olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Iyd, "TÃ¼rkiye tarÄ±m alanÄ±nda Ã§ok geliÅŸmiÅŸ bir Ã¼lke. TÃ¼rkiye ve Afrika arasÄ±ndaki ortaklÄ±k bir kazan-kazan durumudur. Bunun bir parÃ§asÄ± olduÄŸumuz iÃ§in Ã§ok mutluyuz." diye konuÅŸtu.Â

Somali ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki ticaretin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Iyd, "GeÃ§en yÄ±l 200 milyon dolara yakÄ±n bir ticaret hacmine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Bu hacim daha da bÃ¼yÃ¼yecek." dedi.Â

Iyd, TÃ¼rk Hava YollarÄ±'nÄ±n Ã¼lkeye kargo uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± da baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaret hacminin Ã¶zellikle tarÄ±msal ticaretin sÃ¶z konusu uÃ§uÅŸlarla daha artacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

TÃœRK BALIKÃ‡ILARA Ã‡AÄžRI

TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mcÄ±lar iÃ§in Somali'de Ã¶nemli fÄ±rsatlar olduÄŸuna dikkati Ã§eken Iyd, Ã¶zellikle balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n yatÄ±rÄ±mcÄ±lar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k potansiyel taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Iyd, Somali'nin Afrika'nÄ±n en uzun kÄ±yÄ± ÅŸeridine sahip olduÄŸunu belirterek, "Somali zengin balÄ±k miktarÄ±na sahip bir Ã¼lke. DolayÄ±sÄ±yla Ã§ok miktarda balÄ±k Ã¼retme ÅŸansÄ±mÄ±z var. TÃ¼rk balÄ±kÃ§Ä±larÄ±nÄ± Somali'ye gelmeye ve balÄ±klar yaÅŸlanmadan onlarÄ± avlamaya davet ediyoruz." diye konuÅŸtu.

Said HÃ¼seyin Iyd, TÃ¼rkiye'nin Sudan'da tarÄ±msal arazi kiraladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, "Konuyla ilgili tÃ¼m fikirler masada. Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu'nun Ankara ziyareti sÄ±rasÄ±nda TarÄ±m BakanÄ±yla bu projelere iliÅŸkin bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmemiz oldu." ifadelerini kullandÄ±.