DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

13:19, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

"Etnik bir terÃ¶r devletÃ§iÄŸinin kurulmasÄ±na izin veremeyiz"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye TÃ¼rkmen ve Arap AÅŸiretleri BirliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Suriye'de iÅŸgalci konumundaki DEAÅž'Ä±n, terÃ¶r devleti kurmak isteyen PKK/PYD ile bir farkÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Kendilerine miras olarak kalan topraklarÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine bÄ±rakmalarÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Rusya, ABD ve Ä°ran'Ä±n desteÄŸiyle terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n yok edilip yerine baÅŸka bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n getirilmesi Suriye'yi bÃ¶lmeye yÃ¶neliktir. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± mÃ¼cadele ederek malÄ±mÄ±zÄ± ve canÄ±mÄ±zÄ± bu uÄŸurda feda ettik. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä± yok etmek yerine etnik bir terÃ¶r devletÃ§iÄŸinin kurulmasÄ±na izin veremeyiz. Suriyeli TÃ¼rkmen ve Araplar olarak tÃ¼m gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle TÃ¼rkiye, Suudi Arabistan ve Katar'Ä±n emrindeyiz. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele etmek bahanesiyle terÃ¶r devleti kurmaya Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸgalci terÃ¶ristleri durdurmak iÃ§in mÃ¼cadele etmelerini ve daha fazla uzamamasÄ± iÃ§in bize destek olmalarÄ±nÄ± bekliyoruz."