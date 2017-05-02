DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

Suriye TÃ¼rkmen ve Arap AÅŸiretleri BirliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Suriye'de iÅŸgalci konumundaki DEAÅž'Ä±n, terÃ¶r devleti kurmak isteyen PKK/PYD ile bir farkÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Kendilerine miras olarak kalan topraklarÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine bÄ±rakmalarÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"Rusya, ABD ve Ä°ran'Ä±n desteÄŸiyle terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n yok edilip yerine baÅŸka bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n getirilmesi Suriye'yi bÃ¶lmeye yÃ¶neliktir. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± mÃ¼cadele ederek malÄ±mÄ±zÄ± ve canÄ±mÄ±zÄ± bu uÄŸurda feda ettik. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä± yok etmek yerine etnik bir terÃ¶r devletÃ§iÄŸinin kurulmasÄ±na izin veremeyiz. Suriyeli TÃ¼rkmen ve Araplar olarak tÃ¼m gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle TÃ¼rkiye, Suudi Arabistan ve Katar'Ä±n emrindeyiz. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele etmek bahanesiyle terÃ¶r devleti kurmaya Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸgalci terÃ¶ristleri durdurmak iÃ§in mÃ¼cadele etmelerini ve daha fazla uzamamasÄ± iÃ§in bize destek olmalarÄ±nÄ± bekliyoruz."
Pekin yÃ¶netimi, THAAD fÃ¼ze savunma sistemine karÅŸÄ± olduÄŸunu tekrarlayarak, ilgili taraflarÄ± Kore YarÄ±madasÄ± sorununu diyalog ve mÃ¼zakere yoluyla Ã§Ã¶zmeye davet etti
Suriye TÃ¼rkmen ve Arap AÅŸiretleri BirliÄŸi, Suriye'de DEAÅž'Ä± yok ederek, yerine bir terÃ¶r devletÃ§iÄŸinin kurulmasÄ±na asla izin vermeyeceklerini bildirdi
GÃ¼nlÃ¼k ortalama 600 bin varillik kapasitesi olan Teksas'taki Port Arthur rafinerisi Suudi Arabistan milli petrol ÅŸirketi Aramco'ya devredildi
Sudan'Ä±n GÃ¼ney Darfur eyaletinde iÃ§ savaÅŸ nedeniyle on binlerce Ã§ocuÄŸun yetim kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtildi
Almanya BaÅŸbakanÄ± ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± iki yÄ±l aradan sonra Rusya'da biraraya gelecek
BaÅŸkent Jakarta'nÄ±n Ã¼zerinde bulunduÄŸu Java adasÄ±nÄ±n her yÄ±l 25 santim suya batmasÄ± Ã¼zerine baÅŸkenti taÅŸÄ±mak iÃ§in yeni bir yer aranmaya baÅŸlandÄ±
DEAÅž'Ä±n Irak'ta askeri noktaya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 10 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti, Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 7 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Kuzey Kore, Kore YarÄ±madasÄ±'nda tatbikata katÄ±lan ABD jetlerinin bÃ¶lgede uÃ§masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD'yi bÃ¶lgeyi nÃ¼kleer savaÅŸÄ±n eÅŸiÄŸine getirmekle suÃ§ladÄ±
Macaristan'Ä±n Rusya yerine AB ile baÄŸlarÄ±nÄ± kuvvetlendirmesini talep eden Momentum Partisinin dÃ¼zenlediÄŸi eyleme binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±
Global Times, Ã‡in'in Ä°pek yolu projesi kapsamÄ±nda yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± korumak amacÄ±yla KeÅŸmir anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±na mÃ¼dahale etmeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
ABD BaÅŸkanÄ± ABD'de satÄ±lan benzin ve motorin Ã¼zerindeki federal vergi oranlarÄ±nÄ± yÃ¼kseltmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
DÃ¼nyanÄ±n en yaÅŸlÄ± insanÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len EndonezyalÄ± Mbah Gotho (146), Cava eyaletine baÄŸlÄ± Sragen kentinde hayata veda etti
Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, yarÄ±n Astana'da baÅŸlayÄ±p iki gÃ¼n sÃ¼recek Suriye konulu dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ toplantÄ±ya tÃ¼m taraflarÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
KerkÃ¼k'te hÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± Kuzey DoÄŸalgaz Åžirketi MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammed ve korumasÄ± uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti
Irak'ta DEAÅž, Musul kentinin batÄ±sÄ±nda kontrolÃ¼ altÄ±ndaki bÃ¶lgelerden kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan 11 sivili infaz etti
ZÃ¼rih BaÅŸkonsolosluÄŸuna saldÄ±ran kar maskeli kiÅŸiler, maddi hasara neden oldu