ErdoÄŸan AK Parti'ye dÃ¶ndÃ¼ | CANLI YAYIN

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 979 gÃ¼n sonra AK Parti'ye yeniden Ã¼ye oldu.
ErdoÄŸan,Â BeÅŸtepe'den partililerin ve vatandaÅŸlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu konvoyla AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.
Genel Merkez binasÄ± Ã¶nÃ¼nde ErdoÄŸan'Ä±, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve beraberindekiler karÅŸÄ±ladÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nden makam aracÄ±ylaÂ AK Parti'ye hareket eden ErdoÄŸan'a, Ã§ok sayÄ±da araÃ§ konvoyla eÅŸlik etti.
ErdoÄŸan, AK Parti'ye SÃ¶ÄŸÃ¼tÃ¶zÃ¼ Caddesi Ã¼zerindeki genel baÅŸkan giriÅŸinden girdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan burada, AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n eÅŸi Semiha YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, TBMM BaÅŸkan Vekili AyÅŸenur BahÃ§ekapÄ±lÄ± ve AK Parti genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±Â tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, daha sonraÂ AK Parti'ye Ã¼yelik tÃ¶reninin gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi salona geÃ§ti.
ErdoÄŸan, Ã¼yelik beyannamesini imzalayarakÂ AK Parti'yeÂ Ã¼yeÂ oldu.
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "21 MayÄ±s'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongremizi yapmaya karar verdik. Yeni bir heyecan, yeni bir Ã¼mitle, yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§la SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± genel baÅŸkan adayÄ± olarak teklif edeceÄŸiz" dedi
Alman hÃ¼kÃ¼meti, casusuluk skandalÄ±ndan dolayÄ± Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸine yÃ¶nelik kesilen mali yardÄ±mlarÄ± yeniden verme kararÄ± aldÄ±
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± MeÅŸal'in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± yeni siyaset belgesini deÄŸerlendiren uzmanlar, Hamas'Ä±n bu adÄ±mla uluslararasÄ± platformda meÅŸruiyetini artÄ±rmasÄ±ndan Ä°srail'in rahatsÄ±z olacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±
AKÃœ Ã¶ÄŸrencileri tarafÄ±ndan, sosyal sorumluluk projesi kapsamÄ±nda Ä°hsaniye ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ayazin kÃ¶yÃ¼ndeki ilkokulun tamir, tadilat ve boyasÄ± yapÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Ã¼yelik beyannamesini imzalayarak kurucusu olduÄŸu AK Parti'ye Ã¼ye oldu
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada serbest bÄ±rakÄ±lan ve savcÄ±lÄ±kÃ§a tahliyesine itirazda bulunulan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili AydoÄŸan hakkÄ±nda yeniden yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Wikipedia kurucusu Jimmy Wales'in, "World Cities Expo EtkinliÄŸi" davetli listesinden Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
DiyarbakÄ±r'Ä±n Hazro ilÃ§esinde PKK'lÄ±larca 100 kilogram amonyum nitrat kullanÄ±larak tuzaklanan 2 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince kontrollÃ¼ infilak ettirildi
Grup toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevaplayan MHP lideri BahÃ§eli'den, "hÃ¼kÃ¼mette gÃ¶rev alacaklarÄ±" iddialarÄ±na cevap geldi...
Dolar bankalararasÄ± piyasalarda dolar 3,5320 TL seviyesine kadar gerileyerek yÄ±lÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼ne indi
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PTT'den, HGS'ye ait ve android iÅŸletim sistemine sahip telefonlarda Ã§alÄ±ÅŸan yazÄ±lÄ±mÄ±n sahtelerinin tespit edildiÄŸi belirtilerek, mÃ¼ÅŸteriler sÃ¶z konusu yazÄ±lÄ±mlarÄ± silmeleri konusunda uyarÄ±ldÄ±
Van'Ä±n BaÅŸkale ilÃ§esinde, 23 Pakistan ve Afganistan uyruklu yakalandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin ardÄ±ndan kurucusu olduÄŸu AK Parti'ye Ã¼ye olacak
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