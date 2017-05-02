13:26, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

ErdoÄŸan AK Parti'ye dÃ¶ndÃ¼ | CANLI YAYIN





CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Ã¼yelik beyannamesini imzalayarak kurucusu olduÄŸu AK Parti'ye Ã¼ye oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 979 gÃ¼n sonra AK Parti'ye yeniden Ã¼ye oldu. ErdoÄŸan,Â BeÅŸtepe'den partililerin ve vatandaÅŸlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu konvoyla AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Genel Merkez binasÄ± Ã¶nÃ¼nde ErdoÄŸan'Ä±, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve beraberindekiler karÅŸÄ±ladÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nden makam aracÄ±ylaÂ AK Parti'ye hareket eden ErdoÄŸan'a, Ã§ok sayÄ±da araÃ§ konvoyla eÅŸlik etti. ErdoÄŸan, AK Parti'ye SÃ¶ÄŸÃ¼tÃ¶zÃ¼ Caddesi Ã¼zerindeki genel baÅŸkan giriÅŸinden girdi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan burada, AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n eÅŸi Semiha YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, TBMM BaÅŸkan Vekili AyÅŸenur BahÃ§ekapÄ±lÄ± ve AK Parti genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±Â tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, daha sonraÂ AK Parti'ye Ã¼yelik tÃ¶reninin gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi salona geÃ§ti. ErdoÄŸan, Ã¼yelik beyannamesini imzalayarakÂ AK Parti'yeÂ Ã¼yeÂ oldu. Â

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