13:26, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

ErdoÄŸan AK Parti'ye dÃ¶ndÃ¼ | FOTO - VÄ°DEO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 979 gÃ¼n sonra kurucusu ve doÄŸal lideri olduÄŸu AK Parti'ye gelerek Ã¼yelik beyannamesini imzaladÄ± ve partiye Ã¼ye oldu.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nden makam aracÄ±ylaÂ AK Parti'ye hareket eden ErdoÄŸan'a, Ã§ok sayÄ±da araÃ§ konvoyla eÅŸlik etti.

ErdoÄŸan, AK Parti'ye SÃ¶ÄŸÃ¼tÃ¶zÃ¼ Caddesi Ã¼zerindeki genel baÅŸkan giriÅŸinden girdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan burada, AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n eÅŸi Semiha YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, TBMM BaÅŸkan Vekili AyÅŸenur BahÃ§ekapÄ±lÄ± ve AK Parti genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±Â tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, daha sonraÂ AK Parti'ye Ã¼yelik tÃ¶reninin gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi salona geÃ§ti.

ÃœYELÄ°K BEYANNAMESÄ°NÄ° Ä°MZALADI

ErdoÄŸan, parti genel merkezinde Ã¼yelik beyannamesini imzalayarak AK Parti'ye Ã¼ye oldu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 21 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak AK Parti 3. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Kongresi'nde genel baÅŸkan seÃ§ilmesinin ardÄ±ndan sadece parti Ã¼yesi olarak deÄŸil parti genel baÅŸkanÄ± olarak CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼recek.

"YUVAMA, SEVDAMA YENÄ°DEN DÃ–NÃœYORUM"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Parti Genel Merkezinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "27 AÄŸustos 2014 tarihinde milletimiz tarafÄ±ndan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine seÃ§ilmem sebebiyle Anayasa gereÄŸi ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±m, kurucusu olduÄŸum partime, yuvama, sevdama, aÅŸkÄ±ma bugÃ¼n yeniden dÃ¶nÃ¼yorum." dedi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ardÄ±ndan kÃ¼rsÃ¼ye CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan geldi. ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kanlar ÅŸÃ¶yle:

"27 AÄŸustos 2014 tarihinde milletimiz tarafÄ±ndan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine seÃ§ilmem sebebiyle Anayasa gereÄŸi ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±m, kurucusu olduÄŸum partime, yuvama, sevdama, aÅŸkÄ±ma bugÃ¼n yeniden dÃ¶nÃ¼yorum. 979 gÃ¼n sonra bu hasret sona eriyor. Heyetinizin iÃ§erisine tekrar dahil oluyorum. 16 Nisan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle cumhurbaÅŸkanlarÄ±nÄ±n parti Ã¼yeliÄŸi yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, bÃ¶yle bir imkanÄ± en gÃ¼zel ÅŸekilde deÄŸerlendiriyor ve partime yeniden Ã¼ye oluyorum. Bu ayrÄ±lÄ±k sadece resmi bir ayrÄ±lÄ±ktÄ±. GÃ¶nlÃ¼mÃ¼z hep beraber oldu.Â

Milletimiz adÄ±na Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸimiz bu kutlu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ve kararlÄ± bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. Biz yola milletimizle birlikte Ã§Ä±ktÄ±. Milletimiz iÃ§in yapmaya devam edeceÄŸiz. Biz milletimiz iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±kÃ§a milletimiz bize daha Ã§ok sahip Ã§Ä±ktÄ±. Yeri geldi milletimiz bizim iÃ§in gÃ¶vdesini siper etti. 15 Temmuz bunun Ã§ok net ispatÄ±ydÄ±. Gecemizi gÃ¼ndÃ¼zÃ¼mÃ¼ze katarak ekonomi, altyapÄ±, gÃ¼venlik elimizden gelenin en iyisini yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na aday olduÄŸumuzda 'Bu veda deÄŸil yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§tÄ±r' demiÅŸtik.

Bu Ã¼lkede kesinlikle ikinci sÄ±nÄ±f vatandaÅŸ yoktur. 80 milyonun tamamÄ± birinci sÄ±nÄ±f vatandaÅŸtÄ±r. TerÃ¶re ihanete bozgunculuÄŸa sapmayan her vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼zerinde yeri vardÄ±r. AK Parti'nin baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± anlamak istemeyenler hep baÅŸka yere bakÄ±yor. Ãœlkemizin siyasi literatÃ¼rÃ¼ne AK Parti tarzÄ±nÄ± kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. AyrÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 2.5 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n dÃ¶nemde Ã¼lkemiz hayati hadiseler yaÅŸadÄ±. Gelmem diyenler sonunda BeÅŸtepe'nin yolunu Ã¶ÄŸrendi. SÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z ciddi terÃ¶r tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. KÃ¼rt kardeÅŸlerimizi sokaÄŸa davet edenler nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z oldu. Yasin BÃ¶rÃ¼ ve arkadaÅŸlarÄ± alÃ§akÃ§a katledildi.Â CeylanpÄ±nar'da 2 polisimizin evlerinde uyurken terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan ÅŸehit edilmeleri bizim iÃ§in bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran son damla oldu. Ã‡ukur eylemleri de bu dÃ¶nemde ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bu imtihanlarÄ±n hepsinden baÅŸarÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±k.Â

"15 TEMMUZ DERS NÄ°TELÄ°ÄžÄ°NDE"

15 Temmuz darbe giriÅŸimi TÃ¼rkiye'ye yapÄ±lmÄ±ÅŸ en bÃ¼yÃ¼k saldÄ±rÄ±lardan biridir. Asker elbiseli terÃ¶ristler devletin namuslarÄ±na emanet ettiÄŸi silahlarÄ± millete Ã§evirerek iÅŸgale kalkÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±r. Milletimizin canÄ± pahasÄ±na verdiÄŸi bir mÃ¼cadeleyle 29 gÃ¼n sabahlara kadar bu millet 81 vilayette uyumadÄ±. Bu Ã¼lkesi ve milletine sahip Ã§Ä±kmaktÄ±. BaÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu darbe giriÅŸimi hepimiz iÃ§in bir ders niteliÄŸinde oldu. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadelenin kararlÄ± ve sÃ¼ratli bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmemesi halinde baÅŸÄ±mÄ±za neler gelebileceÄŸini 15 Temmuz'da hep birlikte gÃ¶rdÃ¼k. Åžimdi bazÄ±larÄ± diyor ki 'Ä°ÅŸte burada haklÄ±, haksÄ±z, ÅŸu, bu...' Ã–yle veya bÃ¶yle ama bir gerÃ§eÄŸi bilelim ki takiyenin bu kadar baÅŸarÄ±lÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka Ã¶rgÃ¼t TÃ¼rkiye'de yoktur. Onlar kendilerini gayet iyi gizliyorlar ve biz artÄ±k kalkÄ±p da 'Åžu ne dedi, bu ne dedi?' buna bakamayÄ±z. Ãœlkede bir yargÄ± vardÄ±r, hukuk sistemi vardÄ±r ve yargÄ± Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r. GereÄŸi neyse, bu yapÄ±lacaktÄ±r. Zaman zaman arkadaÅŸlarÄ±ma sÃ¶ylÃ¼yorum; 'Ã–nÃ¼nÃ¼ze gelip gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶kenler de olabilir.' Ben ÅŸuna inanÄ±yorum, acÄ±rsak acÄ±nacak hale gelebiliriz.

AB'YE MESAJ

Bu darbe giriÅŸiminin dÃ¼nyada emsali yoktur. Pensilvanya'daki terÃ¶rist baÅŸÄ± oradan 170 Ã¼lkeyi yÃ¶nettiÄŸini ifade ediyor. Almanya'daki geliÅŸmelere bakÄ±yoruz, felaket. Avrupa'da her tÃ¼rlÃ¼ destek bunlara (FETÃ–) veriliyor, bir de PKK'ya veriliyor. Peki bunlar niye veriliyor? GÃ¼Ã§lenen TÃ¼rkiye'nin Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesmek iÃ§in veriliyor. EÄŸer benim bir bakanÄ±m uÃ§uÅŸ izni alamÄ±yor, Avrupa'ya gidemiyorsa bu soruya bizim cevap bulmamÄ±z gerekiyor. Ä°ÅŸte ÅŸimdi de ne diyorlar, 'Peki biz bundan sonra ne yapacaÄŸÄ±z' diyorlar. BugÃ¼ne kadar ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ortada. 'Bundan sonra ne yapacaÄŸÄ±z' demek ne demek? Bundan sonra yapacaÄŸÄ±nÄ±z bir ÅŸey var, nedir o? BugÃ¼ne kadar aÃ§madÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸu fasÄ±llarÄ± aÃ§maktan baÅŸka Ã§areniz yok, aÃ§arsanÄ±z ne ala, aÃ§madÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takdirde gÃ¼le gÃ¼le. TÃ¼rkiye bunlarÄ±n kapÄ±kulu deÄŸildir. YakÄ±nda bir NATO zirvesi var, gÃ¶rÃ¼ÅŸme talepleri var. OHAL kalkmalÄ±, ilk adÄ±mÄ± TÃ¼rkiye atmalÄ±, ÅŸu olmalÄ±, bu olmalÄ±... GeÃ§in bunlarÄ± geÃ§in, siz ne yapacaksÄ±nÄ±z onlarÄ± sÃ¶yleyin. Siz Fransa'daki OHAL'i kaldÄ±rÄ±n. Onlara sÃ¶yleyeceÄŸimiz tek ÅŸey, Ã¶nce bu fasÄ±llarÄ± halledeceksiniz verdiÄŸiniz sÃ¶zleri tutacaksÄ±nÄ±z. Ondan sonra oturur konuÅŸuruz aksi takdirde gÃ¶rÃ¼ÅŸecek bir ÅŸeyimiz kalmadÄ±.

FÄ±rat KalkanÄ±'ndan sonra sÄ±rada MÃ¼nbÃ¼Ã§ ve Rakka var. BaÅŸta ABD olmak Ã¼zere koalisyon gÃ¼Ã§leriyle birlikte ne yaparÄ±z? YarÄ±n Rusya'ya ziyaretimizde bunlarÄ± konuÅŸacaÄŸÄ±z. ABD ziyaretimizde de yeni bir sÃ¼reci baÅŸlatabilirsek Suriye ve Irak'ta yeni bir dÃ¶nemi baÅŸlatmÄ±ÅŸ oluruz.

BÃ¼tÃ¼n arkadaÅŸlarÄ±mdan istirhamÄ±m ÅŸudur; milletimizin birliÄŸini saÄŸlamamÄ±z lazÄ±mdÄ±r. Tek millet olacaÄŸÄ±z. Bunu baÅŸarmak bizim birinci gÃ¶revimizdir. Biz Ã§aÄŸrÄ±mÄ±zÄ± yaparÄ±z, gelen gelir.Â

"HEVESLERÄ°NÄ° KURSAKLARINDA BIRAKACAÄžIZ"

PYD ve YPG'nin kuzey Suriye'deki heveslerini kursaÄŸÄ±nda bÄ±rakacaÄŸÄ±z. Herkes bunu bÃ¶yle bilsin. Kendi gÃ¶beÄŸimizi kendimiz keseceÄŸiz. ZÃ¼rih'te konsolosluÄŸumuza boya attÄ±lar Ã§evresine de ErdoÄŸan'a Ã¶lÃ¼m yazdÄ±lar. Nerede Ä°sviÃ§re polisi?Â

"DÃœNYADA HALK TARAFINDAN SEÃ‡Ä°LEN Ä°KÄ° YÃ–NETÄ°CÄ° YOK"

Hukuken AK Parti'den uzak olduÄŸumuz dÃ¶nemin en Ã¶nemli sÄ±namasÄ± 16 Nisan sÄ±namasÄ±ydÄ±. Bu meselenin bir yÃ¶netim sistemi tartÄ±ÅŸmasÄ± olduÄŸunu hep sÃ¶yledik. Bu aÃ§Ä±dan bakarsanÄ±z 200 yÄ±llÄ±k, gÃ¼ncel olarak bakarsanÄ±z 10 yÄ±llÄ±k geÃ§miÅŸi var. Darbe ve kaoslarla geÃ§en dÃ¶nemi kimse dikensiz gÃ¼l bahÃ§esi gibi gÃ¶stermemeli. DÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir yerinde her ikisi de halk tarafÄ±ndan seÃ§ilen yÃ¼rÃ¼tme yetkisiyle donatÄ±lmÄ±ÅŸ iki yÃ¶netici yoktur.

"YÃœZDE 51,4 AK PARTÄ° OYU DEÄžÄ°L"

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine evet diyen 25 milyon 200 bin vatandaÅŸÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyorum. HayÄ±r diyen kardeÅŸlerimize de teÅŸekkÃ¼r ediyorum.Â YÃ¼zde 51,4 bir AK Parti oyu deÄŸildir. YÃ¼zde 48,6 da bir CHP oyu deÄŸildir. Kimse kimseyi aldatmasÄ±n. Ã–nÃ¼mÃ¼zde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve parlamento seÃ§imleri var. Orada her ÅŸey ortaya Ã§Ä±kacaktÄ±r. YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu nihai karar mercidir ama YÃ¼ksek SeÃ§im Kuruluna gidiyorsun, nihai kararÄ±nÄ± veriyor, sen onunla tatmin olmuyorsun, 'Anayasa Mahkemesi' diyorsun. O arada Anayasa Mahkemesi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±yor, oradan da umudunu kesiyorsun. Åžimdi de AÄ°HM'e gidiyorsun. Ya AÄ°HM'in bÃ¶yle bir gÃ¶revi yok. GÃ¶rev alanÄ±nÄ±n iÃ§erisinde bÃ¶yle bir ÅŸey yok. Bu Ã¼lkenin seÃ§imle ilgili iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸma yetkisi yok. Yenilen pehlivan yenilgiye doymuyor. 2019'da seÃ§imler var, milletin gÃ¶nlÃ¼ne gir. Ne kadar TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanÄ± varsa onlarÄ±n kapÄ±sÄ±na gidiyorlar. 16 Nisan artÄ±k geride kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Bundan sonra tÃ¼m planlarÄ±mÄ±zÄ± 2019 seÃ§imlerine gÃ¶re yapmak zorundayÄ±z. DiÄŸer partilere de aynÄ± tavsiyede bulunuyoruz.

Faizleri aÅŸaÄŸÄ± Ã§ekeceÄŸiz. Sebep faiz enflasyon neticedir. Onun iÃ§in bu adÄ±mÄ± atacaÄŸÄ±z. Mevcut projeleri devreye alacaÄŸÄ±z. Ãœlkemize yÃ¼ksek teknoloji katkÄ±sÄ± olmayan hiÃ§bir proje bizim iÃ§in muteber deÄŸildir. Hindistan ziyaretimizde de bilgisayar ve yazÄ±lÄ±m teknolojilerini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k."Â

"YENÄ°DEN KAVUÅžMAK UMUDUYLA"

10 AÄŸustos 2014'te cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen ErdoÄŸan, 27 AÄŸustos 2014'te yapÄ±lan AK Parti 1. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Kongresi ile genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ahmet DavutoÄŸlu'na devrederek partisine veda etmiÅŸti.

ErdoÄŸan, kongrede yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Adalet ve KalkÄ±nma Partisini yani aÅŸkÄ±mÄ±, sevdamÄ±, tutkumu, kavgamÄ± da Ã¶nce Allah'a, sonra sizlere emanet ediyorum. Yeniden gÃ¶rÃ¼ÅŸmek, yeniden kavuÅŸmak umuduyla" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

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