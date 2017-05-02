Ãœniversiteliler kÃ¶y okulunu tamir etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afyon Kocatepe Ãœniversitesi (AKÃœ) Ã¶ÄŸrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamÄ±nda Ä°hsaniye ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ayazin kÃ¶yÃ¼ndeki ilkokulun tamir, tadilat ve boyasÄ±nÄ± yaptÄ±.
Ãœniversiteden 20 Ã¶ÄŸrenci, Ayazin kÃ¶yÃ¼ne giderek iki gÃ¼nde binanÄ±n iÃ§ ve dÄ±ÅŸÄ±nÄ±n tamiratÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
AKÃœ Ã–ÄŸretim GÃ¶revlisi SÃ¼leyman GÃ¼cek, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¶ÄŸrencilerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamÄ±nda kendisinden destek istediÄŸini sÃ¶yledi.
GenÃ§lerin Ã¶nerisini Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, olumlu cevap alÄ±nca Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren GÃ¼cek, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"BugÃ¼n bu gÃ¼zel teklifi ortaya atan 20 Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencimiz ile Ayazin kÃ¶yÃ¼ndeyiz. Ä°lk Ã¶nce okulun tamir ve tadilat iÅŸlerini yaptÄ±k. SÄ±va ve alÃ§Ä±dan sonra boyama iÅŸlemine geÃ§tik. Bu iÅŸlemleri tabii kendi baÅŸÄ±mÄ±za yapmadÄ±k. Ãœniversite Ã¶ÄŸrencilerimizin yanÄ± sÄ±ra burada okuyan ilkokul Ã¶ÄŸrencilerinin ve velilerimizin de destekleri oldu."
GÃ¼cek, destek veren Ä°hsaniye KaymakamlÄ±ÄŸÄ±, Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve kÃ¶ylÃ¼lere teÅŸekkÃ¼r etti.
Ãœniversite Ã¶ÄŸrencisi Elif Barut, daha Ã¶nce kÃ¶y okulunda staj yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu okullarda okuyan Ã¶ÄŸrencilerin durumlarÄ±nÄ± yakinen bildiÄŸini kaydetti.
AmacÄ±nÄ±n, minik yÃ¼reklere destek vermek olduÄŸunu anlatan Barut, "Boya, zÄ±mpara yapÄ±yorum. Ä°nÅŸaatÃ§Ä± kÄ±zÄ± olduÄŸum iÃ§in elimden gelen her iÅŸi yapÄ±yorum. Burada olmaktan mutluyum." dedi.
Ã–ÄŸrencilerden Muhammet SarÄ±kavak da kÃ¶yde bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve burada olmaktan mutluluk duyduÄŸunu ifade ederek, "Ä°lkokulda okurken bÃ¶yle bir grup gelip de okulumuzu boyasaydÄ±, yaÅŸayacaÄŸÄ±m mutluluÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nemiyorum. Ruloyla pencere kenarlarÄ±nÄ± boyamak bana dÃ¼ÅŸtÃ¼. Elimizden geldiÄŸi kadar yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "21 MayÄ±s'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongremizi yapmaya karar verdik. Yeni bir heyecan, yeni bir Ã¼mitle, yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§la SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± genel baÅŸkan adayÄ± olarak teklif edeceÄŸiz" dedi
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AKÃœ Ã¶ÄŸrencileri tarafÄ±ndan, sosyal sorumluluk projesi kapsamÄ±nda Ä°hsaniye ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ayazin kÃ¶yÃ¼ndeki ilkokulun tamir, tadilat ve boyasÄ± yapÄ±ldÄ±
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