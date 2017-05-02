DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
14:11, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±
Asya
13:43, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Ã‡in'den ABD ve GÃ¼ney Kore'ye "THAAD'Ä± durdurun'' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Ã‡in'den ABD ve GÃ¼ney Kore'ye

Pekin yÃ¶netimi, THAAD fÃ¼ze savunma sistemine karÅŸÄ± olduÄŸunu tekrarlayarak, ilgili taraflarÄ± Kore YarÄ±madasÄ± sorununu diyalog ve mÃ¼zakere yoluyla Ã§Ã¶zmeye davet etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in,Â ABDÂ veÂ GÃ¼ney Kore'denÂ BÃ¶lge YÃ¼ksek Ä°rtifa Hava SavunmasÄ± (THAAD) konuÅŸlandÄ±rmaktan vazgeÃ§melerini istedi.

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ GÄ±ng Åžuang, baÅŸkent Pekin'de dÃ¼zenlediÄŸi olaÄŸan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Pekin yÃ¶netiminin, THAAD'Ä±n GÃ¼ney Kore'de mevzilendirilmesine karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu konuda tutumunun net olduÄŸunu sÃ¶yledi.

"Ã‡Ä°N, GEREKLÄ° TEDBÄ°RLERÄ° SIKI BÄ°R ÅžEKÄ°LDE ALACAK"

Seul ve Washington yÃ¶netimlerini, THAAD'Ä±n yerleÅŸtirilmesini bir an Ã¶nce durdurmaya Ã§aÄŸÄ±ran GÄ±ng, Ã‡in'in kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in gerekli tedbirleri sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde alacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

GÄ±ng, Kore YarÄ±madasÄ± sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ve Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n diyalog ve mÃ¼zakere yoluyla yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

THAAD'Ä±n bazÄ± parÃ§alarÄ±nÄ±n 8 Martâ€™ta ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± GÃ¼ney Kore'den geÃ§en hafta yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ilgili sistemin kurulumunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular gÃ¼ney kore ABD Ã‡in THAAD
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Asya Haberleri
Ã‡in'den ABD ve GÃ¼ney Kore'ye quot THAAD'Ä± durdurun'' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Ã‡in'den ABD ve GÃ¼ney Kore'ye "THAAD'Ä± durdurun'' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Pekin yÃ¶netimi, THAAD fÃ¼ze savunma sistemine karÅŸÄ± olduÄŸunu tekrarlayarak, ilgili taraflarÄ± Kore YarÄ±madasÄ± sorununu diyalog ve mÃ¼zakere yoluyla Ã§Ã¶zmeye davet etti
quot Etnik bir terÃ¶r devletÃ§iÄŸinin kurulmasÄ±na izin veremeyiz quot
"Etnik bir terÃ¶r devletÃ§iÄŸinin kurulmasÄ±na izin veremeyiz"

Suriye TÃ¼rkmen ve Arap AÅŸiretleri BirliÄŸi, Suriye'de DEAÅž'Ä± yok ederek, yerine bir terÃ¶r devletÃ§iÄŸinin kurulmasÄ±na asla izin vermeyeceklerini bildirdi
ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k petrol rafinerisi artÄ±k Suudilerin
ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k petrol rafinerisi artÄ±k Suudilerin

GÃ¼nlÃ¼k ortalama 600 bin varillik kapasitesi olan Teksas'taki Port Arthur rafinerisi Suudi Arabistan milli petrol ÅŸirketi Aramco'ya devredildi
GÃ¼ney Darfur'daki iÃ§ savaÅŸta on binlerce Ã§ocuk yetim
GÃ¼ney Darfur'daki iÃ§ savaÅŸta on binlerce Ã§ocuk yetim

Sudan'Ä±n GÃ¼ney Darfur eyaletinde iÃ§ savaÅŸ nedeniyle on binlerce Ã§ocuÄŸun yetim kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtildi
Merkel ve Putin SoÃ§i'de buluÅŸuyor
Merkel ve Putin SoÃ§i'de buluÅŸuyor

Almanya BaÅŸbakanÄ± ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± iki yÄ±l aradan sonra Rusya'da biraraya gelecek
Endonezya'ya yeni baÅŸkent aranÄ±yor
Endonezya'ya yeni baÅŸkent aranÄ±yor

BaÅŸkent Jakarta'nÄ±n Ã¼zerinde bulunduÄŸu Java adasÄ±nÄ±n her yÄ±l 25 santim suya batmasÄ± Ã¼zerine baÅŸkenti taÅŸÄ±mak iÃ§in yeni bir yer aranmaya baÅŸlandÄ±
Irak'ta karargaha saldÄ±rÄ±
Irak'ta karargaha saldÄ±rÄ±

DEAÅž'Ä±n Irak'ta askeri noktaya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 10 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti, Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 7 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Kuzey Kore'den 'nÃ¼kleer savaÅŸ' uyarÄ±sÄ±
Kuzey Kore'den 'nÃ¼kleer savaÅŸ' uyarÄ±sÄ±

Kuzey Kore, Kore YarÄ±madasÄ±'nda tatbikata katÄ±lan ABD jetlerinin bÃ¶lgede uÃ§masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD'yi bÃ¶lgeyi nÃ¼kleer savaÅŸÄ±n eÅŸiÄŸine getirmekle suÃ§ladÄ±
Macaristan'da AB eylemi
Macaristan'da AB eylemi

Macaristan'Ä±n Rusya yerine AB ile baÄŸlarÄ±nÄ± kuvvetlendirmesini talep eden Momentum Partisinin dÃ¼zenlediÄŸi eyleme binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±
Ã‡in Ä°pek yolu yatÄ±rÄ±mlarÄ± adÄ±na KeÅŸmir'e mÃ¼dahale edebilir
Ã‡in Ä°pek yolu yatÄ±rÄ±mlarÄ± adÄ±na KeÅŸmir'e mÃ¼dahale edebilir

Global Times, Ã‡in'in Ä°pek yolu projesi kapsamÄ±nda yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± korumak amacÄ±yla KeÅŸmir anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±na mÃ¼dahale etmeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
ABD'de 24 yÄ±l sonra benzine zam
ABD'de 24 yÄ±l sonra benzine zam

ABD BaÅŸkanÄ± ABD'de satÄ±lan benzin ve motorin Ã¼zerindeki federal vergi oranlarÄ±nÄ± yÃ¼kseltmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
DÃ¼nyanÄ±n en yaÅŸlÄ± insanÄ±' 146 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼ VÄ°DEO
'DÃ¼nyanÄ±n en yaÅŸlÄ± insanÄ±' 146 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼ | VÄ°DEO

DÃ¼nyanÄ±n en yaÅŸlÄ± insanÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len EndonezyalÄ± Mbah Gotho (146), Cava eyaletine baÄŸlÄ± Sragen kentinde hayata veda etti
Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde tÃ¼m taraflar masada olacak
Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde tÃ¼m taraflar masada olacak

Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, yarÄ±n Astana'da baÅŸlayÄ±p iki gÃ¼n sÃ¼recek Suriye konulu dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ toplantÄ±ya tÃ¼m taraflarÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
KerkÃ¼k'te doÄŸalgaz ÅŸirketi yÃ¶neticisine silahlÄ± saldÄ±rÄ±
KerkÃ¼k'te doÄŸalgaz ÅŸirketi yÃ¶neticisine silahlÄ± saldÄ±rÄ±

KerkÃ¼k'te hÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± Kuzey DoÄŸalgaz Åžirketi MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammed ve korumasÄ± uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti
DEAÅž Musul'da 11 sivili katletti
DEAÅž, Musul'da 11 sivili katletti

Irak'ta DEAÅž, Musul kentinin batÄ±sÄ±nda kontrolÃ¼ altÄ±ndaki bÃ¶lgelerden kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan 11 sivili infaz etti
TÃ¼rkiye'nin ZÃ¼rih BaÅŸkonsolosluÄŸu'na saldÄ±rÄ± FOTO
TÃ¼rkiye'nin ZÃ¼rih BaÅŸkonsolosluÄŸu'na saldÄ±rÄ± | FOTO

ZÃ¼rih BaÅŸkonsolosluÄŸuna saldÄ±ran kar maskeli kiÅŸiler, maddi hasara neden oldu

Haberler

GÃ¼ney Kore'den Kuzey'e zeytin dalÄ±
GÃ¼ney Kore'den Kuzey'e zeytin dalÄ±

Yeni bir Kore savaÅŸÄ± senaryosu ne kadar gerÃ§ekÃ§i | ANALÄ°Z
Yeni bir Kore savaÅŸÄ± senaryosu ne kadar gerÃ§ekÃ§i ANALÄ°Z

Ã‡in'den ABD ve GÃ¼ney Kore'ye Ã§aÄŸrÄ±
Ã‡in'den ABD ve GÃ¼ney Kore'ye Ã§aÄŸrÄ±

GÃ¼ney Kore balistik fÃ¼ze savunma radarÄ± alacak
GÃ¼ney Kore balistik fÃ¼ze savunma radarÄ± alacak

GÃ¼ney Kore'den tartÄ±ÅŸmalÄ± tapÄ±naÄŸa ziyarete tepki
GÃ¼ney Kore'den tartÄ±ÅŸmalÄ± tapÄ±naÄŸa ziyarete tepki

GÃ¼ney Kore sÄ±nÄ±ra Ä°HA yerleÅŸtirecek
GÃ¼ney Kore sÄ±nÄ±ra Ä°HA yerleÅŸtirecek

GÃ¼ney Kore'den balistik fÃ¼ze denemesi
GÃ¼ney Kore'den balistik fÃ¼ze denemesi

Trump'tan Abe'ye 'Kuzey Kore' gÃ¼vencesi
Trump'tan Abe'ye 'Kuzey Kore' gÃ¼vencesi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 