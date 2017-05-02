13:43, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Ã‡in'den ABD ve GÃ¼ney Kore'ye "THAAD'Ä± durdurun'' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±





Pekin yÃ¶netimi, THAAD fÃ¼ze savunma sistemine karÅŸÄ± olduÄŸunu tekrarlayarak, ilgili taraflarÄ± Kore YarÄ±madasÄ± sorununu diyalog ve mÃ¼zakere yoluyla Ã§Ã¶zmeye davet etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡in,Â ABDÂ veÂ GÃ¼ney Kore'denÂ BÃ¶lge YÃ¼ksek Ä°rtifa Hava SavunmasÄ± (THAAD) konuÅŸlandÄ±rmaktan vazgeÃ§melerini istedi. Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ GÄ±ng Åžuang, baÅŸkent Pekin'de dÃ¼zenlediÄŸi olaÄŸan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Pekin yÃ¶netiminin, THAAD'Ä±n GÃ¼ney Kore'de mevzilendirilmesine karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu konuda tutumunun net olduÄŸunu sÃ¶yledi. "Ã‡Ä°N, GEREKLÄ° TEDBÄ°RLERÄ° SIKI BÄ°R ÅžEKÄ°LDE ALACAK" Seul ve Washington yÃ¶netimlerini, THAAD'Ä±n yerleÅŸtirilmesini bir an Ã¶nce durdurmaya Ã§aÄŸÄ±ran GÄ±ng, Ã‡in'in kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in gerekli tedbirleri sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde alacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. GÄ±ng, Kore YarÄ±madasÄ± sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ve Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n diyalog ve mÃ¼zakere yoluyla yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±. THAAD'Ä±n bazÄ± parÃ§alarÄ±nÄ±n 8 Martâ€™ta ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± GÃ¼ney Kore'den geÃ§en hafta yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ilgili sistemin kurulumunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.

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