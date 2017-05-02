Ã‡in'den ABD ve GÃ¼ney Kore'ye

Ã‡in,Â ABDÂ veÂ GÃ¼ney Kore'denÂ BÃ¶lge YÃ¼ksek Ä°rtifa Hava SavunmasÄ± (THAAD) konuÅŸlandÄ±rmaktan vazgeÃ§melerini istedi.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ GÄ±ng Åžuang, baÅŸkent Pekin'de dÃ¼zenlediÄŸi olaÄŸan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Pekin yÃ¶netiminin, THAAD'Ä±n GÃ¼ney Kore'de mevzilendirilmesine karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu konuda tutumunun net olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Seul ve Washington yÃ¶netimlerini, THAAD'Ä±n yerleÅŸtirilmesini bir an Ã¶nce durdurmaya Ã§aÄŸÄ±ran GÄ±ng, Ã‡in'in kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in gerekli tedbirleri sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde alacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
GÄ±ng, Kore YarÄ±madasÄ± sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ve Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n diyalog ve mÃ¼zakere yoluyla yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.
THAAD'Ä±n bazÄ± parÃ§alarÄ±nÄ±n 8 Martâ€™ta ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± GÃ¼ney Kore'den geÃ§en hafta yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ilgili sistemin kurulumunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.
Pekin yÃ¶netimi, THAAD fÃ¼ze savunma sistemine karÅŸÄ± olduÄŸunu tekrarlayarak, ilgili taraflarÄ± Kore YarÄ±madasÄ± sorununu diyalog ve mÃ¼zakere yoluyla Ã§Ã¶zmeye davet etti
Suriye TÃ¼rkmen ve Arap AÅŸiretleri BirliÄŸi, Suriye'de DEAÅž'Ä± yok ederek, yerine bir terÃ¶r devletÃ§iÄŸinin kurulmasÄ±na asla izin vermeyeceklerini bildirdi
GÃ¼nlÃ¼k ortalama 600 bin varillik kapasitesi olan Teksas'taki Port Arthur rafinerisi Suudi Arabistan milli petrol ÅŸirketi Aramco'ya devredildi
Sudan'Ä±n GÃ¼ney Darfur eyaletinde iÃ§ savaÅŸ nedeniyle on binlerce Ã§ocuÄŸun yetim kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtildi
Almanya BaÅŸbakanÄ± ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± iki yÄ±l aradan sonra Rusya'da biraraya gelecek
BaÅŸkent Jakarta'nÄ±n Ã¼zerinde bulunduÄŸu Java adasÄ±nÄ±n her yÄ±l 25 santim suya batmasÄ± Ã¼zerine baÅŸkenti taÅŸÄ±mak iÃ§in yeni bir yer aranmaya baÅŸlandÄ±
DEAÅž'Ä±n Irak'ta askeri noktaya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 10 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti, Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 7 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Kuzey Kore, Kore YarÄ±madasÄ±'nda tatbikata katÄ±lan ABD jetlerinin bÃ¶lgede uÃ§masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD'yi bÃ¶lgeyi nÃ¼kleer savaÅŸÄ±n eÅŸiÄŸine getirmekle suÃ§ladÄ±
Macaristan'Ä±n Rusya yerine AB ile baÄŸlarÄ±nÄ± kuvvetlendirmesini talep eden Momentum Partisinin dÃ¼zenlediÄŸi eyleme binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±
Global Times, Ã‡in'in Ä°pek yolu projesi kapsamÄ±nda yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± korumak amacÄ±yla KeÅŸmir anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±na mÃ¼dahale etmeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
ABD BaÅŸkanÄ± ABD'de satÄ±lan benzin ve motorin Ã¼zerindeki federal vergi oranlarÄ±nÄ± yÃ¼kseltmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
DÃ¼nyanÄ±n en yaÅŸlÄ± insanÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len EndonezyalÄ± Mbah Gotho (146), Cava eyaletine baÄŸlÄ± Sragen kentinde hayata veda etti
Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, yarÄ±n Astana'da baÅŸlayÄ±p iki gÃ¼n sÃ¼recek Suriye konulu dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ toplantÄ±ya tÃ¼m taraflarÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
KerkÃ¼k'te hÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± Kuzey DoÄŸalgaz Åžirketi MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammed ve korumasÄ± uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti
Irak'ta DEAÅž, Musul kentinin batÄ±sÄ±nda kontrolÃ¼ altÄ±ndaki bÃ¶lgelerden kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan 11 sivili infaz etti
ZÃ¼rih BaÅŸkonsolosluÄŸuna saldÄ±ran kar maskeli kiÅŸiler, maddi hasara neden oldu