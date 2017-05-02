13:58, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

DÄ°TÄ°B'e mali yardÄ±m devam edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Alman hÃ¼kÃ¼meti, casusluk skandalÄ±ndan dolayÄ± Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸine (DÄ°TÄ°B) yÃ¶nelik kestiÄŸi mali yardÄ±mlarÄ± yeniden baÅŸlatacak.

Alman Aile, KadÄ±n ve GenÃ§lik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, DÄ°TÄ°B tarafÄ±ndan bu tÃ¼r olaylarÄ±n bir kez daha yaÅŸanmayacaÄŸÄ± ÅŸeklinde kendilerine gÃ¼vence verildiÄŸi belirtilerek, "TÃ¼m ilgili hususlar dikkate alÄ±narak daha Ã¶nce onaylanmÄ±ÅŸ projelere yeniden finansman saÄŸlanmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

DÄ°TÄ°B'in, "Demokrasiyi yaÅŸamak! AÅŸÄ±rÄ± saÄŸa, ÅŸiddete ve insan dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± aktif olmak" adlÄ± projesi ile sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yardÄ±m konusunda hazÄ±rlanan diÄŸer bir projesinin bakanlÄ±k tarafÄ±ndan desteklendiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bu iki proje iÃ§in bu yÄ±l sonuna kadar DÄ°TÄ°B'e yaklaÅŸÄ±k 1 milyon avro verileceÄŸi kaydedildi.

BakanlÄ±k, bazÄ± imamlarÄ±n Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adÄ±na Almanya'daki cami derneklerinde FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) yandaÅŸlarÄ± hakkÄ±nda bilgi topladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle DÄ°TÄ°B'e yÃ¶nelik mali yardÄ±mlarÄ±nÄ± kesmiÅŸti. Federal BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, ocak ayÄ±nda 6 DÄ°TÄ°B imamÄ± hakkÄ±nda tutuklama talebinde bulunmuÅŸ ancak Federal YargÄ±tay bu talebi reddetmiÅŸti.