13:55, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Uzmanlar Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesini deÄŸerlendirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Uzmanlar, Filistin Ä°slami DireniÅŸ HareketiÂ Hamas'Ä±n Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Halid MeÅŸal'in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±, genel prensipleri ve politikalarÄ±nÄ± belirleyecek yeni siyaset belgesi ve vizyonunu deÄŸerlendirdi.

SETA DÄ±ÅŸ Politika DirektÃ¶rÃ¼ Ufuk UlutaÅŸ, Hamas tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamayaÂ Ä°srail'den gelen ilk tepkilerin siyasi manevraya yÃ¶nelik olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Fetih ve Hamas arasÄ±ndaki rekabette, Ä°srail'in Fetih tarafÄ±nÄ± Hamas'a karÅŸÄ± desteklediÄŸini belirten UlutaÅŸ, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Åžu an yeni bir siyasi aktÃ¶r olarak, siyasi ve uluslararasÄ± meÅŸruiyeti artmÄ±ÅŸ bir aktÃ¶r olarak, hem de halk nezdinde karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± Fetih'e gÃ¶re daha bÃ¼yÃ¼k bir aktÃ¶r olarak siyasi sahaya girmesinden Ä°srail memnun olmayacaktÄ±r. Bu nedenle aÃ§Ä±klamanÄ±n Ã§ok yeni bir ÅŸey getirmediÄŸi iddiasÄ±yla, Hamas'Ä±n bu aÃ§Ä±klama ile uluslararasÄ± meÅŸruiyetini artÄ±rmasÄ±nÄ± engellemeye Ã§alÄ±ÅŸacak. ABD de ona yakÄ±n bir pozisyon alacaktÄ±r."

"Ä°SRAÄ°L'Ä°N HAKSIZLIÄžINI DÃœNYAYA DUYURMUÅž OLDU"

Ä°stanbul Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal da Hamas'Ä±n diplomatik birÂ aÃ§Ä±lÄ±m yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek belirten Uysal, "Ä°srail'i tanÄ±mÄ±yor aslÄ±nda ama 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± kabul edebiliriz diye bir sinyal veriyor. Bu diplomatik bir manevra. Biraz da ortadaki fiili durumu dikkate alan bir Ã§alÄ±ÅŸma olmuÅŸ." dedi.

Uysal, "Ä°srail Ã§ok kabul etmez diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum ama sonuÃ§ta bu bir mÃ¼cadele, diplomaside, silahlÄ± mÃ¼cadelede de bir sÃ¼rÃ¼ yÃ¶nÃ¼ var bunun. BÃ¶ylece Hamas diplomatik mÃ¼cadele yÃ¶nÃ¼ne aÄŸÄ±rlÄ±k vermiÅŸ oluyor. En azÄ±ndan kendi haklÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä°srail'in haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼nyaya duyurmuÅŸ oluyor. Ã–zellikle 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ± Ã¶ncesine Ã§ekilmesi iÃ§in Ä°srail'e yeni bir baskÄ± oluÅŸacaktÄ±r ama bunu Ä°srail'in Ã§ok dikkate alacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum." diye konuÅŸtu.

"ABD'NÄ°N TUTUMU BÄ°RAZ DAHA NETLEÅžEBÄ°LÄ°R"

TÃ¼rkiye'nin eski Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi ve Ä°stanbul KÃ¼ltÃ¼r Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi OÄŸuz Ã‡elikkol iseÂ Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini hatÄ±rlatarak, "Hamas'Ä±n siyaset belgesindeki deÄŸiÅŸikliÄŸin bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden Ã¶nce yapÄ±lmasÄ± Abbas'Ä±n elini biraz gÃ¼Ã§lendirir gibi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden sonra ABD'nin tutumunda biraz daha aÃ§Ä±klÄ±k gÃ¶rÃ¼rÃ¼z." dedi.

"TRUMP Ä°SRAÄ°L-FÄ°LÄ°STÄ°N SORUNUNU Ã‡Ã–ZME DURUMUNA GELEBÄ°LÄ°R"

SETA EÄŸitim ve Sosyal Politikalar DirektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Muhittin Ataman da Hamas'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±na Ä°srail'den olumlu bir yanÄ±t gelmesinin beklenmediÄŸini belirtti.

Ataman, "Bu adÄ±m biraz, ABD'nin ve Trump yÃ¶netiminin tavrÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeye yÃ¶nelik olarak okunabilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Trump, sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde Ä°srail Filistin sorununu Ã§Ã¶zme durumuna gelebilir. Beklenmedik bir adÄ±m atabilir, onun belli noktalarda ortaya Ã§Ä±kan sert siyasetinin sonucu olarak. Ben bu adÄ±mÄ±n etkili olma ihtimalinin yÃ¼ksek olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.