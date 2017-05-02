DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± veÂ BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "21 MayÄ±s'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongremizi yapmaya karar verdik. Yeni bir heyecan, yeni bir Ã¼mitle, yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§la SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± genel baÅŸkan adayÄ± olarak teklif edeceÄŸiz." dedi.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, "BugÃ¼n TÃ¼rk siyaseti ve demokrasisi iÃ§in tarihi bir gÃ¼n yaÅŸÄ±yoruz. Aziz milletimizin kararÄ± doÄŸrultusunda Ã¼lkeyi yÃ¶netenleri milletin ve siyasetin Ã¼stÃ¼nde gÃ¶rme anlayÄ±ÅŸÄ± artÄ±k sona ermiÅŸtir. Milletin adamÄ±, millete hizmetin adresi kurumuna, AK Parti'ye, milletin tasvibiyle bugÃ¼n dÃ¶nÃ¼yor." diye konuÅŸtu.
AK Parti 1. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Kongresi'yle 27 AÄŸustos 2014'te partiye veda eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin ardÄ±ndan "beÅŸinci Ã§ocuÄŸu" olarak nitelendirdiÄŸi partisine 979 gÃ¼n sonra yeniden Ã¼ye olarak dÃ¶ndÃ¼. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, katÄ±lÄ±m tÃ¶reninde konuÅŸma yaptÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "21 MayÄ±s'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongremizi yapmaya karar verdik. Yeni bir heyecan, yeni bir Ã¼mitle, yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§la SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± genel baÅŸkan adayÄ± olarak teklif edeceÄŸiz" dedi
Alman hÃ¼kÃ¼meti, casusuluk skandalÄ±ndan dolayÄ± Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸine yÃ¶nelik kesilen mali yardÄ±mlarÄ± yeniden verme kararÄ± aldÄ±
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± MeÅŸal'in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± yeni siyaset belgesini deÄŸerlendiren uzmanlar, Hamas'Ä±n bu adÄ±mla uluslararasÄ± platformda meÅŸruiyetini artÄ±rmasÄ±ndan Ä°srail'in rahatsÄ±z olacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±
AKÃœ Ã¶ÄŸrencileri tarafÄ±ndan, sosyal sorumluluk projesi kapsamÄ±nda Ä°hsaniye ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ayazin kÃ¶yÃ¼ndeki ilkokulun tamir, tadilat ve boyasÄ± yapÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Ã¼yelik beyannamesini imzalayarak kurucusu olduÄŸu AK Parti'ye Ã¼ye oldu
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada serbest bÄ±rakÄ±lan ve savcÄ±lÄ±kÃ§a tahliyesine itirazda bulunulan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili AydoÄŸan hakkÄ±nda yeniden yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Wikipedia kurucusu Jimmy Wales'in, "World Cities Expo EtkinliÄŸi" davetli listesinden Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
DiyarbakÄ±r'Ä±n Hazro ilÃ§esinde PKK'lÄ±larca 100 kilogram amonyum nitrat kullanÄ±larak tuzaklanan 2 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince kontrollÃ¼ infilak ettirildi
Grup toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevaplayan MHP lideri BahÃ§eli'den, "hÃ¼kÃ¼mette gÃ¶rev alacaklarÄ±" iddialarÄ±na cevap geldi...
Dolar bankalararasÄ± piyasalarda dolar 3,5320 TL seviyesine kadar gerileyerek yÄ±lÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼ne indi
TÃ¼rkiye, Ä°spanya ve Bulgaristan iÅŸbirliÄŸinde, Ã¶ÄŸrencilerin okula devamÄ±nÄ± artÄ±rmak amacÄ±yla "Early School Leaving" projesi baÅŸlatÄ±ldÄ±
PTT'den, HGS'ye ait ve android iÅŸletim sistemine sahip telefonlarda Ã§alÄ±ÅŸan yazÄ±lÄ±mÄ±n sahtelerinin tespit edildiÄŸi belirtilerek, mÃ¼ÅŸteriler sÃ¶z konusu yazÄ±lÄ±mlarÄ± silmeleri konusunda uyarÄ±ldÄ±
Van'Ä±n BaÅŸkale ilÃ§esinde, 23 Pakistan ve Afganistan uyruklu yakalandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin ardÄ±ndan kurucusu olduÄŸu AK Parti'ye Ã¼ye olacak
Malatya, ElazÄ±ÄŸ, BingÃ¶l, Tunceli ve AdÄ±yaman'da saÄŸanak bekleniyor
Bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren benzinde 11 kuruÅŸ, otogazda 10 kuruÅŸ indirim yapÄ±lacak