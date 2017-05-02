DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

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14:11, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±
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14:03, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

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"CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± genel baÅŸkan adayÄ± olarak teklif edeceÄŸiz"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "21 MayÄ±s'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongremizi yapmaya karar verdik. Yeni bir heyecan, yeni bir Ã¼mitle, yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§la SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± genel baÅŸkan adayÄ± olarak teklif edeceÄŸiz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± veÂ BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "21 MayÄ±s'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongremizi yapmaya karar verdik. Yeni bir heyecan, yeni bir Ã¼mitle, yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§la SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± genel baÅŸkan adayÄ± olarak teklif edeceÄŸiz." dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "BugÃ¼n TÃ¼rk siyaseti ve demokrasisi iÃ§in tarihi bir gÃ¼n yaÅŸÄ±yoruz. Aziz milletimizin kararÄ± doÄŸrultusunda Ã¼lkeyi yÃ¶netenleri milletin ve siyasetin Ã¼stÃ¼nde gÃ¶rme anlayÄ±ÅŸÄ± artÄ±k sona ermiÅŸtir. Milletin adamÄ±, millete hizmetin adresi kurumuna, AK Parti'ye, milletin tasvibiyle bugÃ¼n dÃ¶nÃ¼yor." diye konuÅŸtu.

AK Parti 1. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Kongresi'yle 27 AÄŸustos 2014'te partiye veda eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin ardÄ±ndan "beÅŸinci Ã§ocuÄŸu" olarak nitelendirdiÄŸi partisine 979 gÃ¼n sonra yeniden Ã¼ye olarak dÃ¶ndÃ¼. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, katÄ±lÄ±m tÃ¶reninde konuÅŸma yaptÄ±.



Ä°lgili Konular AK Parti Tayyip ErdoÄŸan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m
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