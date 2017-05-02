GÃ¼ncelleme: 14:19, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Mardin'de "Dikey BahÃ§e Projesi"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, kentte "Dikey BahÃ§e Projesi"ni hayata geÃ§iriyor.

Belediye, kentte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kirliliÄŸini ortadan kaldÄ±rmak ve yeÅŸil alan oluÅŸturmak amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na hÄ±z verdi.

Bu kapsamda Yeni Yol Caddesi'nde, bin 500 metrekarelik alanÄ± kapsayacak "Dikey BahÃ§e Projesi" baÅŸlatÄ±ldÄ±. 295 metre uzunluÄŸunda olacak dikey bahÃ§ede, bÃ¶lgenin iklimine uygun 100 bin bitki kullanÄ±lacak.

Projede, Mardin'in tarihi mirasÄ±nÄ± yansÄ±tacak Ã§eÅŸitli sanatsal Ã¶geler de yer alacak. Projenin en geniÅŸ alanÄ±nda, vatandaÅŸlarÄ±n dinleneceÄŸi mekanlar ve fotoÄŸraf Ã§ekebilmeleri iÃ§in sahneler oluÅŸturulacak.

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi BaÅŸkan Vekili Mustafa Yaman, gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana yeÅŸil bir Mardin iÃ§in bÃ¼tÃ¼n imkanlarÄ±n seferber edildiÄŸini vurguladÄ±.

Kenti daha yeÅŸil ve yaÅŸanabilir hale getirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini belirten Yaman, "VatandaÅŸlarÄ±n gÃ¶zlerine hitap eden Ã§iÃ§ekleri ÅŸekillendirerek gÃ¶rsel bir sunum yapan belediyemiz, sit alanÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarla ÅŸehrin daha saÄŸlÄ±klÄ± ve modern gÃ¶rÃ¼nÃ¼mde olmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Dikey BahÃ§e Projesi ile Mardin'in Ã§ehresi deÄŸiÅŸecek." ifadelerini kullandÄ±.