DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, kentte "Dikey BahÃ§e Projesi"ni hayata geÃ§iriyor.
Belediye, kentte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kirliliÄŸini ortadan kaldÄ±rmak ve yeÅŸil alan oluÅŸturmak amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na hÄ±z verdi.
Bu kapsamda Yeni Yol Caddesi'nde, bin 500 metrekarelik alanÄ± kapsayacak "Dikey BahÃ§e Projesi" baÅŸlatÄ±ldÄ±. 295 metre uzunluÄŸunda olacak dikey bahÃ§ede, bÃ¶lgenin iklimine uygun 100 bin bitki kullanÄ±lacak.
Projede, Mardin'in tarihi mirasÄ±nÄ± yansÄ±tacak Ã§eÅŸitli sanatsal Ã¶geler de yer alacak. Projenin en geniÅŸ alanÄ±nda, vatandaÅŸlarÄ±n dinleneceÄŸi mekanlar ve fotoÄŸraf Ã§ekebilmeleri iÃ§in sahneler oluÅŸturulacak.
BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi BaÅŸkan Vekili Mustafa Yaman, gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana yeÅŸil bir Mardin iÃ§in bÃ¼tÃ¼n imkanlarÄ±n seferber edildiÄŸini vurguladÄ±.
Kenti daha yeÅŸil ve yaÅŸanabilir hale getirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini belirten Yaman, "VatandaÅŸlarÄ±n gÃ¶zlerine hitap eden Ã§iÃ§ekleri ÅŸekillendirerek gÃ¶rsel bir sunum yapan belediyemiz, sit alanÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarla ÅŸehrin daha saÄŸlÄ±klÄ± ve modern gÃ¶rÃ¼nÃ¼mde olmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Dikey BahÃ§e Projesi ile Mardin'in Ã§ehresi deÄŸiÅŸecek." ifadelerini kullandÄ±.
Pakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Cammu ve KeÅŸmir anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in Pakistan ile Hindistan arasÄ±ndaki diyaloÄŸa yardÄ±m etme teklifinin memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Ä°stanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet VakfÄ±nÄ±n yÃ¶netim kurulunun Ã¼ye seÃ§imine iliÅŸkin 18 Åžubat 2014 tarihli toplantÄ±da alÄ±nan kararlarÄ±n, vakÄ±f senedindeki Ã§oÄŸunluÄŸa aykÄ±rÄ± olmasÄ± nedeniyle iptaline hÃ¼kmetti
GÃ¶revlendirme yapÄ±lan BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kirliliÄŸini ortadan kaldÄ±rmak ve yeÅŸil alan oluÅŸturmak amacÄ±yla dikey bitkilendirme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "21 MayÄ±s'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongremizi yapmaya karar verdik. Yeni bir heyecan, yeni bir Ã¼mitle, yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§la SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± genel baÅŸkan adayÄ± olarak teklif edeceÄŸiz" dedi
Alman hÃ¼kÃ¼meti, casusuluk skandalÄ±ndan dolayÄ± Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸine yÃ¶nelik kesilen mali yardÄ±mlarÄ± yeniden verme kararÄ± aldÄ±
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± MeÅŸal'in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± yeni siyaset belgesini deÄŸerlendiren uzmanlar, Hamas'Ä±n bu adÄ±mla uluslararasÄ± platformda meÅŸruiyetini artÄ±rmasÄ±ndan Ä°srail'in rahatsÄ±z olacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±
AKÃœ Ã¶ÄŸrencileri tarafÄ±ndan, sosyal sorumluluk projesi kapsamÄ±nda Ä°hsaniye ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ayazin kÃ¶yÃ¼ndeki ilkokulun tamir, tadilat ve boyasÄ± yapÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Ã¼yelik beyannamesini imzalayarak kurucusu olduÄŸu AK Parti'ye Ã¼ye oldu. ErdoÄŸan, AK Parti Genel Merkezinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada yuvama, sevdama, aÅŸkÄ±ma bugÃ¼n yeniden dÃ¶nÃ¼yorum" dedi
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada serbest bÄ±rakÄ±lan ve savcÄ±lÄ±kÃ§a tahliyesine itirazda bulunulan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili AydoÄŸan hakkÄ±nda yeniden yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Wikipedia kurucusu Jimmy Wales'in, "World Cities Expo EtkinliÄŸi" davetli listesinden Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
DiyarbakÄ±r'Ä±n Hazro ilÃ§esinde PKK'lÄ±larca 100 kilogram amonyum nitrat kullanÄ±larak tuzaklanan 2 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince kontrollÃ¼ infilak ettirildi
Grup toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevaplayan MHP lideri BahÃ§eli'den, "hÃ¼kÃ¼mette gÃ¶rev alacaklarÄ±" iddialarÄ±na cevap geldi...
Dolar bankalararasÄ± piyasalarda dolar 3,5320 TL seviyesine kadar gerileyerek yÄ±lÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼ne indi
TÃ¼rkiye, Ä°spanya ve Bulgaristan iÅŸbirliÄŸinde, Ã¶ÄŸrencilerin okula devamÄ±nÄ± artÄ±rmak amacÄ±yla "Early School Leaving" projesi baÅŸlatÄ±ldÄ±
PTT'den, HGS'ye ait ve android iÅŸletim sistemine sahip telefonlarda Ã§alÄ±ÅŸan yazÄ±lÄ±mÄ±n sahtelerinin tespit edildiÄŸi belirtilerek, mÃ¼ÅŸteriler sÃ¶z konusu yazÄ±lÄ±mlarÄ± silmeleri konusunda uyarÄ±ldÄ±
Van'Ä±n BaÅŸkale ilÃ§esinde, 23 Pakistan ve Afganistan uyruklu yakalandÄ±