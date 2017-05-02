14:29, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Cumhuriyet VakfÄ± yÃ¶netimi kararlarÄ± iptal

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi,Â Cumhuriyet gazetesini bÃ¼nyesinde bulunduran Cumhuriyet VakfÄ±nÄ±n yÃ¶netim kurulunun Ã¼ye seÃ§imine iliÅŸkin, 18 Åžubat 2014 tarihli toplantÄ±da alÄ±nan kararlarÄ±n, vakÄ±f senedindeki Ã§oÄŸunluÄŸa aykÄ±rÄ± olmasÄ± nedeniyleÂ iptaline hÃ¼kmetti.Â

Ä°stanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesindeki beÅŸinci duruÅŸmada, beyanÄ± sorulan davacÄ±larÄ±n avukatÄ± GÃ¶khan CandoÄŸan, dava konusu toplantÄ±nÄ±n, daha Ã¶nce iptal edilen yerine yapÄ±lan toplantÄ± olduÄŸunu belirterek, "ToplantÄ± tarihinden beri vakÄ±f belirsizlik iÃ§erisindedir. DavanÄ±n kabul edilmesini ve bu durumun bir an Ã¶nce dÃ¼zeltilmesini talep ederiz." dedi.Â

DavalÄ± Cumhuriyet VakfÄ± avukatlarÄ±ndan Tora Pekin ise bu davanÄ±n, bir kÄ±sÄ±m davacÄ±, AydÄ±nlÄ±k gazetesi, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve bazÄ± siyasi yazarlar ile VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n vakfÄ± ele geÃ§irme amacÄ±yla aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bir dava olduÄŸunu iddia ederek, davanÄ±n reddini talep etti.

Davaya iliÅŸkin kararÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme, davayÄ± kÄ±smen kabul ederek, Cumhuriyet VakfÄ±nÄ±n yÃ¶netim kurulunun Ã¼ye seÃ§imine iliÅŸkin 18 Åžubat 2014 tarihli toplantÄ±da alÄ±nan kararlarÄ±n, vakÄ±f senedindeki Ã§oÄŸunluÄŸa aykÄ±rÄ± olmasÄ± nedeniyle iptaline hÃ¼kmetti.

"DARBEYÄ° CUMHURÄ°YET GAZETESÄ° YÃ–NETÄ°MÄ° Ä°Ã‡Ä°NDE YAPTILAR"

Karar duruÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na konuÅŸan davacÄ±lardan Alev CoÅŸkun'un avukatÄ± NamÄ±k Kemal Boya, "KuruluÅŸ felsefesine aykÄ±rÄ± bir yÃ¶netim geldi. SeÃ§im iptal edildi ve yeniden yapÄ±lacak. Darbeyi Cumhuriyet gazetesi yÃ¶netimi iÃ§inde yaptÄ±lar." diye konuÅŸtu.

Mahkemenin verdiÄŸi kararÄ±n kesinleÅŸmesi durumunda, Cumhuriyet VakfÄ± yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerini belirleyen seÃ§imin yeniden yapÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu tarafÄ±ndan, Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet VakfÄ± yÃ¶neticilerine yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gazetenin yÃ¶netici ve yazarlarÄ±ndan oluÅŸan 10 kiÅŸi tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. SoruÅŸturma sonunda hazÄ±rlanan ve ÅŸÃ¼phelilerin "PKK/KCK, FETÃ–/PDY ve DHKP/C'ye mÃ¼zahir olduklarÄ±" iddiasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edilen iddianame, Ä°stanbul 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan kabul edilmiÅŸti.