14:39, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Rus istihbarat gemisinin enkazÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±





Kilyos'un 18 mil aÃ§Ä±ÄŸÄ±nda 5 gÃ¼n Ã¶nce canlÄ± hayvan gemisi "Youzarsif" ile Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra batan Rus istihbarat gemisi "Liman"Ä±n enkazÄ±nda, Rusya Deniz Kuvvetlerinin araÅŸtÄ±rma ve kurtarma gemisi "Seliger" ve kurtarma gemisi "SB-739" Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kilyos sahilinden 18 mil aÃ§Ä±kta 27 Nisan'da canlÄ± hayvan gemisi Togo bayraklÄ± "Youzarsif" ile Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra batan Rus istihbarat gemisi "Liman"Ä±n enkazÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Rus istihbarat gemisinin enkazÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma yapmak Ã¼zere Rusya Deniz Kuvvetlerine ait denizaltÄ± araÅŸtÄ±rma ve kurtarma gemisi 58 metre uzunluÄŸundaki "Seliger" ile aÃ§Ä±k deniz rÃ¶morkÃ¶rÃ¼ "SB-739", kazanÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi noktaya gÃ¶nderildi. Her iki gemi, enkazdaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Sivastopol LimanÄ±'na hareket edecek. Rus DonanmasÄ± istihbarat gemisi "Liman", Kilyos sahilinden 18 mil aÃ§Ä±kta gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin dÃ¼ÅŸÃ¼k olmasÄ± nedeniyle Togo bayraklÄ± canlÄ± hayvan gemisi "Youzarsif" ile Ã§arpÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. "Liman", KÄ±yÄ± Emniyeti Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile TÃ¼rk donanmasÄ± tarafÄ±ndan mÃ¼rettebatÄ± kurtarÄ±ldÄ±ktan 3 saat sonra batmÄ±ÅŸtÄ±.

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