Gazze'de abluka karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde 'Abbas' sloganÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail'in 11 yÄ±ldan bu yana uyguladÄ±ÄŸÄ± abluka ve son dÃ¶nemde artan elektrik kesintileri Gazze Åžeridi'nde protesto edildi.
Hamas'Ä±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine Gazze Åžeridi genelinde "Ã–fke UyarÄ±cÄ±sÄ±" ismiyle dÃ¼zenlenen yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlere katÄ±lan yÃ¼zlerce kiÅŸi, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±, Ä°srail'in bÃ¶lgeye uyguladÄ±ÄŸÄ± ablukadan sorumlu tutarak, "Abbas, bizleri temsil etmiyor" ve "Abbas gitsin" yazÄ±lÄ± pankartlar taÅŸÄ±yÄ±p bu yÃ¶nde sloganlar attÄ±.
Gazze'deki Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Halil el-Hayye, Gazze kentinde dÃ¼zenlenen gÃ¶steride yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "BugÃ¼n Gazze'deki Filistin halkÄ±nÄ±n Ã¶fke ve seferberlik gÃ¼nÃ¼dÃ¼r. Filistinli tÃ¼m grup ve oluÅŸumlar olarak, halka karÅŸÄ± zalimce uygulanan abluka ile hastanelerde yatan hasta ve okullarda eÄŸitim gÃ¶ren Ã¶ÄŸrencilere karÅŸÄ± yapÄ±lan elektrik kesintilerine tepkimizi duyuruyoruz." diye konuÅŸtu.
Hayye, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada da sÃ¶z konusu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerle Ä°srail hapishanelerinde Ã¼Ã§ haftadÄ±r aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek verdiklerini vurguladÄ±.
Hayye, "BugÃ¼n deÄŸiÅŸmezler Ã¼zerinde birleÅŸme, esirler iÃ§in birleÅŸme, KudÃ¼s ve Mescid-i Aksa iÃ§in birleÅŸme gÃ¼nÃ¼ olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Gazze'ye yÃ¶nelik abluka ve Ä°srail ile emniyet koordinasyonuna karÅŸÄ± tek duruÅŸ sergileme gÃ¼nÃ¼dÃ¼r." dedi.
Hamas kadÄ±n kollarÄ± yÃ¶neticilerinden SÃ¼meyye ed-DehÅŸan ise ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Bu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler, tÃ¼m Filistin halkÄ±nÄ± temsil ediyor. HalkÄ±n tÃ¼mÃ¼, Gazze'ye yÃ¶nelik ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in kamuoyu ve insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±na seslerini duyurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. BugÃ¼n burada mÃ¼cadeleci bir halk olarak haklarÄ±mÄ±zÄ±n iade edilmesi ve sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz. Bizler, sadece Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini isteyen bir halktan ibaretiz."
Hamas'Ä±n 2006 yÄ±lÄ±ndaki seÃ§imleri kazanmasÄ±ndan bu yana Ä°srail ablukasÄ± altÄ±nda bulunan Gazze Åžeridi'nde yÄ±llardÄ±r ekonomik darboÄŸaz yaÅŸanÄ±yor.
Gazze'deki Enerji ve Tabii Kaynaklar Kurumu, Filistin hÃ¼kÃ¼metinin akaryakÄ±ta uyguladÄ±ÄŸÄ± yÃ¼ksek vergiden dolayÄ± bÃ¶lgedeki tek elektrik santralinde Ã¼retimin geÃ§en ay durduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, ardÄ±ndan bÃ¶lgede elektrik kesintileri artmÄ±ÅŸtÄ±.
Filistin'de 2 Haziran 2014'te kurulan Ulusal UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti, Hamas ile Fetih arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±klar nedeniyle Gazze Åžeridi'nde gÃ¶reve baÅŸlayamamÄ±ÅŸtÄ±.
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