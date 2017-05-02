15:06, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

FBI Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n DEAÅž Ã¼yesiyle evlendiÄŸi iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosunun (FBI) birÂ kadÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n, 2014 yÄ±lÄ±nda soruÅŸturmakla gÃ¶revlendirildiÄŸiÂ DEAÅž Ã¼yesiyle evlenmek iÃ§in Suriye'ye gittiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

CNN'nin haberine gÃ¶re, FBI'da Ã§evirmenlik yapan, 38 yaÅŸÄ±ndaki Daniela Greene adlÄ± Ã§alÄ±ÅŸan, BÃ¼ro'ya nereye gittiÄŸi konusunda yalan sÃ¶yleyerek, yeni eÅŸi Denis Cuspert ile evlenmek iÃ§in Suriye'de DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgeye geÃ§ti.

Mahkeme belgelerine dayandÄ±rÄ±lan haberde, sonrasÄ±nda savcÄ±larla iÅŸbirliÄŸi yapan Green'in, terÃ¶rizmle baÄŸlantÄ±lÄ± suÃ§lardan mahkum olan diÄŸer sanÄ±klarÄ±n aksine iki yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

BugÃ¼ne kadar kamuoyuna yansÄ±mayan Greene olayÄ±, FBI'da ulusal gÃ¼venliÄŸin "utanÃ§ verici biÃ§imde ihlali" anlamÄ±na geldiÄŸi ifade edilirken, savcÄ±larÄ±n FBI'Ä±n kadÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na "iyi muamele ettiÄŸine" yÃ¶nelik soru iÅŸaretlerine yol aÃ§tÄ±.

Greene'in evlendiÄŸi, eski bir Alman rapÃ§i olanÂ Denis Cuspert'in, internette DEAÅž'a adam topladÄ±ÄŸÄ±, bir ÅŸarkÄ±sÄ±nda Usame bin Ladin'e Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin eski BaÅŸkanÄ± Barack Obama'yÄ± boÄŸazÄ±nÄ± kesermiÅŸ gibi bir hareketle tehdit ettiÄŸi, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n propaganda videolarÄ±nda boy gÃ¶sterdiÄŸi, bunlardan birinde elinde kesik bir baÅŸ tuttuÄŸu ifade edildi.

Almanya'da Deso Dogg adÄ±yla tanÄ±nan Cuspert'in Suriye'de Ebu Talha el-Almani olarak bilindiÄŸi belirtildi.

ESKÄ° FBI Ã‡ALIÅžANI KADIN ÅžU AN OTELDE GARSON

Ã‡ekoslovakya doÄŸumlu Greene'in Almanya'da bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼, kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta bir Amerikan askeriyle evlenerek ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Cameron Ãœniversitesinde Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren, burada onur listesine giren Greene, yÃ¼ksek lisansÄ±nÄ± da tarih alanÄ±nda Clemson Ãœniversitesinde tamamladÄ±.

Ã‡ok iyi derecede Almanca bilen Greene, 2011 yÄ±lÄ±nda FBI'da sÃ¶zleÅŸmeli dil bilimci olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±, 2014'de mahkeme belgelerinde "Individual A" olarak adlandÄ±rÄ±lan Alman bir terÃ¶ristle ilgili soruÅŸturma yapmakla gÃ¶revlendirildi.

HalaÂ evliÂ olan Greene, 11 Haziran 2014'de yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸta FBI Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n doldurduÄŸu belgede, ailesini gÃ¶rmek iÃ§in Almanya'nÄ±n MÃ¼nih kentine gideceÄŸini beyan etti.

Haziran ayÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda sÄ±nÄ±rdan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir tarafÄ±n yardÄ±mÄ±yla Suriye tarafÄ±na geÃ§irilen Greene, burada Denis Cuspert ile evlendi. KÄ±sa sÃ¼re sonra Suriye'den ABD'de kimliÄŸi aÃ§Ä±klanmayan birine e-postalar gÃ¶nderen Greene, korkunÃ§ bir hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±na vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Greene'in, 1 AÄŸustos 2014'te, 5 hafta kaldÄ±ÄŸÄ± Suriye'den kaÃ§arak ABD'ye dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼, dÃ¶ner dÃ¶nmez tutuklandÄ±ÄŸÄ± ve yetkililerle iÅŸbirliÄŸi yapmayÄ± kabul ettiÄŸi kaydedildi. Daniela Greene'in, ÅŸu anda ABD'de bir otelde garson olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

FBI, CNN'e gÃ¶nderdiÄŸi aÃ§Ä±klamada, Greene'in davasÄ± sayesinde, "Ã§eÅŸitli alanlarda gÃ¼venlik zafiyetlerini azaltmak ve tespit etmek iÃ§in bazÄ± adÄ±mlarÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" bildirdi. BÃ¼ro, Ã¶te yandan bu adÄ±mlarÄ±n ne olduÄŸuna iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi vermedi.

ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan bir yetkili Greene'e verilen cezanÄ±n, benzer davalarla paralellik gÃ¶sterdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Pentagon da, Cuspert'in 2015 yÄ±lÄ±nda Suriye'nin Rakka kenti yakÄ±nÄ±nda dÃ¼zenlenen bir hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

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