FBI Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n DEAÅž Ã¼yesiyle evlendiÄŸi iddiasÄ±

ABD'de Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosunun (FBI) birÂ kadÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n, 2014 yÄ±lÄ±nda soruÅŸturmakla gÃ¶revlendirildiÄŸiÂ DEAÅž Ã¼yesiyle evlenmek iÃ§in Suriye'ye gittiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
CNN'nin haberine gÃ¶re, FBI'da Ã§evirmenlik yapan, 38 yaÅŸÄ±ndaki Daniela Greene adlÄ± Ã§alÄ±ÅŸan, BÃ¼ro'ya nereye gittiÄŸi konusunda yalan sÃ¶yleyerek, yeni eÅŸi Denis Cuspert ile evlenmek iÃ§in Suriye'de DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgeye geÃ§ti.
Mahkeme belgelerine dayandÄ±rÄ±lan haberde, sonrasÄ±nda savcÄ±larla iÅŸbirliÄŸi yapan Green'in, terÃ¶rizmle baÄŸlantÄ±lÄ± suÃ§lardan mahkum olan diÄŸer sanÄ±klarÄ±n aksine iki yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
BugÃ¼ne kadar kamuoyuna yansÄ±mayan Greene olayÄ±, FBI'da ulusal gÃ¼venliÄŸin "utanÃ§ verici biÃ§imde ihlali" anlamÄ±na geldiÄŸi ifade edilirken, savcÄ±larÄ±n FBI'Ä±n kadÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na "iyi muamele ettiÄŸine" yÃ¶nelik soru iÅŸaretlerine yol aÃ§tÄ±.
Greene'in evlendiÄŸi, eski bir Alman rapÃ§i olanÂ Denis Cuspert'in, internette DEAÅž'a adam topladÄ±ÄŸÄ±, bir ÅŸarkÄ±sÄ±nda Usame bin Ladin'e Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin eski BaÅŸkanÄ± Barack Obama'yÄ± boÄŸazÄ±nÄ± kesermiÅŸ gibi bir hareketle tehdit ettiÄŸi, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n propaganda videolarÄ±nda boy gÃ¶sterdiÄŸi, bunlardan birinde elinde kesik bir baÅŸ tuttuÄŸu ifade edildi.
Almanya'da Deso Dogg adÄ±yla tanÄ±nan Cuspert'in Suriye'de Ebu Talha el-Almani olarak bilindiÄŸi belirtildi.
Ã‡ekoslovakya doÄŸumlu Greene'in Almanya'da bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼, kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta bir Amerikan askeriyle evlenerek ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Cameron Ãœniversitesinde Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren, burada onur listesine giren Greene, yÃ¼ksek lisansÄ±nÄ± da tarih alanÄ±nda Clemson Ãœniversitesinde tamamladÄ±.
Ã‡ok iyi derecede Almanca bilen Greene, 2011 yÄ±lÄ±nda FBI'da sÃ¶zleÅŸmeli dil bilimci olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±, 2014'de mahkeme belgelerinde "Individual A" olarak adlandÄ±rÄ±lan Alman bir terÃ¶ristle ilgili soruÅŸturma yapmakla gÃ¶revlendirildi.
HalaÂ evliÂ olan Greene, 11 Haziran 2014'de yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸta FBI Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n doldurduÄŸu belgede, ailesini gÃ¶rmek iÃ§in Almanya'nÄ±n MÃ¼nih kentine gideceÄŸini beyan etti.
Haziran ayÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda sÄ±nÄ±rdan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir tarafÄ±n yardÄ±mÄ±yla Suriye tarafÄ±na geÃ§irilen Greene, burada Denis Cuspert ile evlendi. KÄ±sa sÃ¼re sonra Suriye'den ABD'de kimliÄŸi aÃ§Ä±klanmayan birine e-postalar gÃ¶nderen Greene, korkunÃ§ bir hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±na vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
Greene'in, 1 AÄŸustos 2014'te, 5 hafta kaldÄ±ÄŸÄ± Suriye'den kaÃ§arak ABD'ye dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼, dÃ¶ner dÃ¶nmez tutuklandÄ±ÄŸÄ± ve yetkililerle iÅŸbirliÄŸi yapmayÄ± kabul ettiÄŸi kaydedildi. Daniela Greene'in, ÅŸu anda ABD'de bir otelde garson olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
FBI, CNN'e gÃ¶nderdiÄŸi aÃ§Ä±klamada, Greene'in davasÄ± sayesinde, "Ã§eÅŸitli alanlarda gÃ¼venlik zafiyetlerini azaltmak ve tespit etmek iÃ§in bazÄ± adÄ±mlarÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" bildirdi. BÃ¼ro, Ã¶te yandan bu adÄ±mlarÄ±n ne olduÄŸuna iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi vermedi.
ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan bir yetkili Greene'e verilen cezanÄ±n, benzer davalarla paralellik gÃ¶sterdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Pentagon da, Cuspert'in 2015 yÄ±lÄ±nda Suriye'nin Rakka kenti yakÄ±nÄ±nda dÃ¼zenlenen bir hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.
Â
DÃ¼nya'nÄ±n topraktan yapÄ±lan en bÃ¼yÃ¼k yapÄ±sÄ± Ã¼nvanÄ±na sahip Ulu Cami, her yÄ±l ''Ã‡amur BayramÄ±'nda'' halk tarafÄ±ndan onarÄ±lÄ±yor.
Ä°ngiliz Parlamentosunun Ã¼st kanadÄ± Lordlar KamarasÄ±nÄ±n UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Komisyonu, ABD yÃ¶netiminin OrtadoÄŸu politikasÄ±nÄ± "kaypak ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemez" olarak nitelendirdi
IraklÄ± milletvekili Åžengali, TSK'nÄ±n olasÄ± yeni bir hava harekatÄ±na karÅŸÄ± PKK'nÄ±n Sincar'daki kamplarÄ±na Irak bayraÄŸÄ± asmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
FBI'da Ã§evirmenlik yapan Daniela Greene'in soruÅŸturmakla gÃ¶revlendirildiÄŸi, eski bir rapÃ§i olan DEAÅž mensubuyla evlenmek iÃ§in 2014 yÄ±lÄ±nda Suriye'ye gittiÄŸi iddia edildi
Hamas'Ä±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine dÃ¼zenlenen yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerde Ä°srail'in yanÄ± sÄ±ra Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas'Ä± hedef alan sloganlar atÄ±ldÄ±
Kilyos'un 18 mil aÃ§Ä±ÄŸÄ±nda 5 gÃ¼n Ã¶nce canlÄ± hayvan gemisi "Youzarsif" ile Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra batan Rus istihbarat gemisi "Liman"Ä±n enkazÄ±nda, Rusya Deniz Kuvvetlerinin araÅŸtÄ±rma ve kurtarma gemisi "Seliger" ve kurtarma gemisi "SB-739" Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani, Fransaâ€™da seÃ§ilecek yeni cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z KÃ¼rt devletinin kuruluÅŸuna destek vermesini istedi
Pekin yÃ¶netimi, THAAD fÃ¼ze savunma sistemine karÅŸÄ± olduÄŸunu tekrarlayarak, ilgili taraflarÄ± Kore YarÄ±madasÄ± sorununu diyalog ve mÃ¼zakere yoluyla Ã§Ã¶zmeye davet etti
Suriye TÃ¼rkmen ve Arap AÅŸiretleri BirliÄŸi, Suriye'de DEAÅž'Ä± yok ederek, yerine bir terÃ¶r devletÃ§iÄŸinin kurulmasÄ±na asla izin vermeyeceklerini bildirdi
GÃ¼nlÃ¼k ortalama 600 bin varillik kapasitesi olan Teksas'taki Port Arthur rafinerisi Suudi Arabistan milli petrol ÅŸirketi Aramco'ya devredildi
Sudan'Ä±n GÃ¼ney Darfur eyaletinde iÃ§ savaÅŸ nedeniyle on binlerce Ã§ocuÄŸun yetim kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtildi
Almanya BaÅŸbakanÄ± ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± iki yÄ±l aradan sonra Rusya'da biraraya gelecek
BaÅŸkent Jakarta'nÄ±n Ã¼zerinde bulunduÄŸu Java adasÄ±nÄ±n her yÄ±l 25 santim suya batmasÄ± Ã¼zerine baÅŸkenti taÅŸÄ±mak iÃ§in yeni bir yer aranmaya baÅŸlandÄ±
DEAÅž'Ä±n Irak'ta askeri noktaya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 10 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti, Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 7 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Kuzey Kore, Kore YarÄ±madasÄ±'nda tatbikata katÄ±lan ABD jetlerinin bÃ¶lgede uÃ§masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD'yi bÃ¶lgeyi nÃ¼kleer savaÅŸÄ±n eÅŸiÄŸine getirmekle suÃ§ladÄ±
Macaristan'Ä±n Rusya yerine AB ile baÄŸlarÄ±nÄ± kuvvetlendirmesini talep eden Momentum Partisinin dÃ¼zenlediÄŸi eyleme binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±