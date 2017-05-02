Pakistan ErdoÄŸan'Ä±n yardÄ±m teklifinden memnun

Pakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±nÂ CammuÂ veÂ KeÅŸmir anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§inÂ PakistanÂ ileÂ HindistanÂ arasÄ±ndaki diyaloÄŸaÂ yardÄ±m etme teklifininÂ memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Pakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Hindistan ve Pakistan'Ä±n TÃ¼rkiye'nin dostu olduÄŸu ve KeÅŸmir meselesini Ã§Ã¶zmek iÃ§in taraflar arasÄ±ndaki diyalog sÃ¼recini gÃ¼Ã§lendirmeye yardÄ±m etmek istediÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki sÃ¶zleri hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
"Pakistan, Cammu ve KeÅŸmir anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in Pakistan-Hindistan diyaloÄŸuna CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yardÄ±m etme teklifini memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±." ifadesi kullanÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ErdoÄŸan'Ä±n Cammu ve KeÅŸmir meselesini Ã§Ã¶zmek iÃ§in Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ bir yaklaÅŸÄ±m ve KeÅŸmir'de kan dÃ¶kÃ¼lmesine derhal son verme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±ndan da memnuniyet duyulduÄŸu belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, "Hindistan iÅŸgalindeki Cammu ve KeÅŸmir'deki durumun, Ã¶zellikle insan haklarÄ± ihlalleri ile bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel gÃ¼venlik iÃ§in uygulamalar bakÄ±mÄ±ndan Ã§Ã¶zÃ¼lmemiÅŸ anlaÅŸmazlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden dÃ¼nya Ã¼zerinde ciddi yankÄ±lar uyandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM), Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n (Ä°Ä°T) ve uluslararasÄ± topluluÄŸun bÃ¶lgesel barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venlik iÃ§in tehlikeleri dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde Cammu ve KeÅŸmir meselesinin erken Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulunduÄŸu" hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
AyrÄ±ca, Pakistan'Ä±n Cammu ve KeÅŸmir anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼ amaÃ§layan beyanatlarÄ± ve gayretleri memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.
Pakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Cammu ve KeÅŸmir anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in Pakistan ile Hindistan arasÄ±ndaki diyaloÄŸa yardÄ±m etme teklifinin memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
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