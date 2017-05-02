15:21, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

PKK'nÄ±n Sincar'da 'bayrak oyunu'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

PKK'nÄ±n,Â TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin (TSK) muhtemel ikinci bir hava harekatÄ±ndan kaÃ§abilmek iÃ§in Irak'Ä±n kuzeyindeki Musul'a baÄŸlÄ±Â SincarÂ ilÃ§esinde bulunanÂ kamplarÄ±naÂ "Irak bayraÄŸÄ±" astÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Irak Parlamentosu Ezidi Milletvekili Dr. Macid Åžengali yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â PKK'lÄ±larÄ± TÃ¼rkiye'nin hava saldÄ±rÄ±larÄ±ndan korunmak iÃ§in askeri kamplarÄ± Ã¼zerinde Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metine ait bayraklarÄ± dalgalandÄ±rmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Åžengali, PKK'nÄ±n Sincar'daki "bayrak oyunu"na iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"PKK'nÄ±n Åžengal'deki (Sincar) askeri kamplarÄ±nda Irak bayraÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ndere Ã§ekmesinin arkasÄ±nda iki neden var. Birincisi TÃ¼rkiye'nin dÃ¼zenleyeceÄŸi olasÄ± ikinci bir hava saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ± kendilerince yeni bir taktik geliÅŸtirip, bundan korunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ä°kinci neden ise HaÅŸdi Åžabi'nin (Ä°ran destekli Åžii milis gÃ¼cÃ¼) bÃ¶lgedeki ajandasÄ±nÄ± hayata geÃ§irmektir. Onlar (HaÅŸdi Åžabi ve PKK) bÃ¶lgede iki mÃ¼ttefik gibi hareket ediyor. Irak bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ±, aralarÄ±ndaki anlaÅŸmayÄ± en iyi ÅŸekilde belgeliyor."

"Sincar'daki bayrak meselesini Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metine ilettik"

Sincar'daki bayrak meselesini Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metine ilettiklerini belirten Åžengali, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ bir grubun Irak bayraÄŸÄ±nÄ± kullanmasÄ±na sessiz kalmamalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledik." dedi.

Sincar'daki PeÅŸmerge KomutanÄ± KasÄ±m ÅžeÅŸo, dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TSK'nÄ±n Sincar'daki PKK hedeflerine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kamplarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeye veya sayÄ±larÄ±nÄ± azaltmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.