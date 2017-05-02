15:21, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Lordlar KamarasÄ±ndan Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine Trump uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiliz Parlamentosunun Ã¼st kanadÄ± Lordlar KamarasÄ±nÄ±n UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Komisyonu, ABD yÃ¶netiminin OrtadoÄŸu politikasÄ±nÄ± "kaypak ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemez" olarak nitelendirdi.

Komisyonun yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n OrtadoÄŸu politikasÄ±yla ilgili uyarÄ±larda bulunuldu.

ABD BaÅŸkanÄ±nÄ±n yapÄ±cÄ± olmayan ve Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± tÄ±rmandÄ±rabilecek pozisyonlar aldÄ±ÄŸÄ± belirtilen raporda, "BaÅŸkan Trump'Ä±n kaypak ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemez politikasÄ± Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin bugÃ¼ne kadar ABD'nin dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ± etkilemesini zorlaÅŸtÄ±rdÄ± ve bu kolaylaÅŸacak gibi de gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Raporda, Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine bÃ¶lgedeki barÄ±ÅŸ sÃ¼recini hÄ±zlandÄ±rmak iÃ§in Filistin devletini tanÄ±mayÄ± da gÃ¼ndemine almasÄ± tavsiye edildi.

BarÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ±nda gÃ¼Ã§ dengesinin Ä°srail'den yana olduÄŸu kaydedilen raporda, "Ä°srail iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m imkanÄ±nÄ± azaltmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rse Ä°ngiltere, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin bu eylemleri kÄ±nayan kararlarÄ±nÄ± desteklemeye hazÄ±r olmalÄ±. HÃ¼kÃ¼met, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼me kararlÄ± baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermenin en iyi yolu olarak Filistin devletini tanÄ±mayÄ± ciddiyetle dÃ¼ÅŸÃ¼nmeli." ifadesine yer verildi.

Raporda, Irak'taki bÃ¶lgesel KÃ¼rt yÃ¶netimiyle ilgili, "Irak KÃ¼rtleri deÄŸerli bir mÃ¼ttefik ve Ä°ngiltere, bÃ¶lgesel KÃ¼rt hÃ¼kÃ¼metini finansal olarak, peÅŸmerge gÃ¼Ã§lerini de askeri olarak desteklemeli. Ancak Ä°ngiltere Irak KÃ¼rtlerinin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k giriÅŸimlerini desteklememeli." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, hÃ¼kÃ¼metten Ä°ran'la varÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmaya destek vermesi de istendi.

SURÄ°YE

Ä°ngiltereâ€™nin Suriye konusundaki "kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" BeÅŸÅŸar Esedâ€™e yÃ¶nelik uluslararasÄ± siyasetteki Ã§eliÅŸkileri yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± belirtilen raporda, "Herhangi bir Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in Esed'in gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±nÄ±n, bugÃ¼nkÃ¼ politikalar ve imkanlar Ã§erÃ§evesinde baÅŸarÄ±lamayacaÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne yer verildi.

Raporda Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinden Suriyeâ€™de Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in gayretlerini artÄ±rmasÄ± da istenirken ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:

"Kimyasal saldÄ±rÄ±ya ve askeri Ã§atÄ±ÅŸmada son dÃ¶nemdeki tÄ±rmanÄ±ÅŸa raÄŸmen Esed, Rusyaâ€™nÄ±n desteÄŸiyle iktidarda. Suriye'deki seÃ§enekler arasÄ±nda iyi olan yok ancak yaÅŸanan kimyasal saldÄ±rÄ±, insani krizin aciliyeti, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Avrupa BirliÄŸiâ€™nin ve OrtadoÄŸu Ã¼lkelerini istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rma potansiyeli, Ä°ngiltere'nin ve uluslararasÄ± toplumun mÃ¼zakere edilmiÅŸ bir Ã§Ã¶zÃ¼me yÃ¶nelik gayretlerini artÄ±rmasÄ±nÄ± gerektiriyor."

Lordlar KamarasÄ± raporunda, Ä°ngiltereâ€™den Yemen konusunda Suudi Arabistan'a yÃ¶nelik tavrÄ±nÄ± sertleÅŸtirmesi ve gerekirse bu Ã¼lkeye silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± askÄ±ya almasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda da bulunuldu.

"YENÄ° BÄ°R ORTADOÄžU STRATEJÄ°SÄ°NE Ä°HTÄ°YACIMIZ VAR"

Komisyon BaÅŸkanÄ± Lord David Howell, rapora iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "OrtadoÄŸu deÄŸiÅŸti ve Ä°ngiltere'nin bÃ¶lgeye yÃ¶nelik politikasÄ± da buna yanÄ±t vermeli." dedi.

Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§eken Howell, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BÃ¶lgede yeni ve belirsiz bir ABD politikasÄ± var. Eski stratejilerimizin kafi kalacaÄŸÄ±nÄ± varsayamayÄ±z. BÃ¶lgedeki yeni gerÃ§eklikleri yansÄ±tacak yeni bir OrtadoÄŸu stratejisine ve politikasÄ±na ihtiyacÄ±mÄ±z var. ABD'nin OrtadoÄŸu ile BatÄ± arasÄ±ndaki iliÅŸkinin tonunu belirleyeceÄŸini artÄ±k varsayamayÄ±z. Ä°ngiltere, kendi yaklaÅŸÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n ne yÃ¶nde deÄŸiÅŸeceÄŸini ciddiyetle dÃ¼ÅŸÃ¼nmek zorunda. Kesin olan bir ÅŸey var: OrtadoÄŸu'yla iliÅŸkimizi kesemeyiz. Orada olanlar bizi etkiliyor ve etkilemeye devam edecek."

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