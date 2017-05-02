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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:17, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±
Afrika
15:45, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

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Mali Ulu Camii Ã§amurla onarÄ±ldÄ±
Mali Ulu Camii Ã§amurla onarÄ±ldÄ±

DÃ¼nya'nÄ±n topraktan yapÄ±lan en bÃ¼yÃ¼k yapÄ±sÄ± Ã¼nvanÄ±na sahip Ulu Cami, her yÄ±l ''Ã‡amur BayramÄ±'nda'' halk tarafÄ±ndan onarÄ±lÄ±yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UNESCO'nun DÃ¼nya Tarihi MirasÄ± Listesi'ndeki Mali'nin Cenne kentinde bulunan Ulu Cami, her yÄ±l binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan Ã§amurla kaplanÄ±yor.

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Ã‡ocuk ve genÃ§lerin nehir yataklarÄ±ndan topladÄ±ÄŸÄ± Ã§amurlar, kaplarla taÅŸÄ±narak duvarlara sÄ±vayacak ustalara gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

13. yy'dan beridir zamana meydan okuyan ve DÃ¼nya'nÄ±n topraktan yapÄ±lan en bÃ¼yÃ¼k yapÄ±sÄ± Ã¼nvanÄ±na sahip Ulu Cami, her yÄ±l ''Ã‡amur BayramÄ±'nda'' halk tarafÄ±ndan onarÄ±lÄ±yor.

Kaplarla nehir yataklarÄ±na koÅŸan genÃ§ ve Ã§ocuklar, Ã¶n cepheyi gÃ¼neÅŸ doÄŸmadan tamamlayabilmek iÃ§in zamanla yarÄ±ÅŸÄ±yorlar.



Ä°lgili Konular mali
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Afrika Haberleri
Mali Ulu Camii Ã§amurla onarÄ±ldÄ±
Mali Ulu Camii Ã§amurla onarÄ±ldÄ±

DÃ¼nya'nÄ±n topraktan yapÄ±lan en bÃ¼yÃ¼k yapÄ±sÄ± Ã¼nvanÄ±na sahip Ulu Cami, her yÄ±l ''Ã‡amur BayramÄ±'nda'' halk tarafÄ±ndan onarÄ±lÄ±yor.
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