16:08, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Edirne'de 66 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±





Edirne'de 66 gÃ¶Ã§men yakalanÄ±rken sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara kÄ±lavuzluk ettikleri iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 kiÅŸi tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Edirne'de, yasa dÄ±ÅŸÄ± yoldan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak isteyen 66 kaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, gerÃ§ekleÅŸtirilen yol kontrollerinde yurt dÄ±ÅŸÄ±na yasa dÄ±ÅŸÄ± yoldan Ã§Ä±kma giriÅŸiminde olan 66 kaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± tespit etti. Ekipler, Havsa, KeÅŸan ve UzunkÃ¶prÃ¼ ilÃ§elerinde yakalanan Pakistan, Afganistan, BangladeÅŸ ve Suriye uyruklu 66 kaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±, Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresine teslim edildi. KaÃ§aklara kÄ±lavuzluk ettikleri gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 kiÅŸi ise Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

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