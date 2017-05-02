Edirne'de 66 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Edirne'de, yasa dÄ±ÅŸÄ± yoldan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak isteyen 66 kaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, gerÃ§ekleÅŸtirilen yol kontrollerinde yurt dÄ±ÅŸÄ±na yasa dÄ±ÅŸÄ± yoldan Ã§Ä±kma giriÅŸiminde olan 66 kaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± tespit etti.
Ekipler, Havsa, KeÅŸan ve UzunkÃ¶prÃ¼ ilÃ§elerinde yakalanan Pakistan, Afganistan, BangladeÅŸ ve Suriye uyruklu 66 kaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±, Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresine teslim edildi.
KaÃ§aklara kÄ±lavuzluk ettikleri gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 kiÅŸi ise Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±.
Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ kurslarÄ±nda TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenen 500'e yakÄ±n Ã¶ÄŸrenci, BalÄ±kesir ve Ä°stanbul'u ziyaret edip hem TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ tanÄ±yacak hem de TÃ¼rkÃ§elerini geliÅŸtirecek
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, ElazÄ±ÄŸ ve Tunceli Ã§evrelerinde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸini duyurdu.
Cannes Film Festivali'nde gÃ¶sterilecek "Ã‡Ä±nar" filminin engelli yÃ¶netmeni Karadeniz, projesi TÃ¼rkiye Engelliler Film Okulu'nun kurulmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±
AdÄ±yaman merkeze baÄŸlÄ± KÃ¼Ã§Ã¼koluklu mezrasÄ±nda 31 senedir Ã§ekilen susuzluk, aÃ§Ä±lan sondajla sona erdi
Edirne'de 66 gÃ¶Ã§men yakalanÄ±rken sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara kÄ±lavuzluk ettikleri iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 kiÅŸi tutuklandÄ±
Pakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Cammu ve KeÅŸmir anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in Pakistan ile Hindistan arasÄ±ndaki diyaloÄŸa yardÄ±m etme teklifinin memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Ä°stanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet VakfÄ±nÄ±n yÃ¶netim kurulunun Ã¼ye seÃ§imine iliÅŸkin 18 Åžubat 2014 tarihli toplantÄ±da alÄ±nan kararlarÄ±n, vakÄ±f senedindeki Ã§oÄŸunluÄŸa aykÄ±rÄ± olmasÄ± nedeniyle iptaline hÃ¼kmetti
GÃ¶revlendirme yapÄ±lan BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kirliliÄŸini ortadan kaldÄ±rmak ve yeÅŸil alan oluÅŸturmak amacÄ±yla dikey bitkilendirme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "21 MayÄ±s'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongremizi yapmaya karar verdik. Yeni bir heyecan, yeni bir Ã¼mitle, yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§la SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± genel baÅŸkan adayÄ± olarak teklif edeceÄŸiz" dedi
Alman hÃ¼kÃ¼meti, casusuluk skandalÄ±ndan dolayÄ± Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸine yÃ¶nelik kesilen mali yardÄ±mlarÄ± yeniden verme kararÄ± aldÄ±
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± MeÅŸal'in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± yeni siyaset belgesini deÄŸerlendiren uzmanlar, Hamas'Ä±n bu adÄ±mla uluslararasÄ± platformda meÅŸruiyetini artÄ±rmasÄ±ndan Ä°srail'in rahatsÄ±z olacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±
AKÃœ Ã¶ÄŸrencileri tarafÄ±ndan, sosyal sorumluluk projesi kapsamÄ±nda Ä°hsaniye ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ayazin kÃ¶yÃ¼ndeki ilkokulun tamir, tadilat ve boyasÄ± yapÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Ã¼yelik beyannamesini imzalayarak kurucusu olduÄŸu AK Parti'ye Ã¼ye oldu. ErdoÄŸan, AK Parti Genel Merkezinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada yuvama, sevdama, aÅŸkÄ±ma bugÃ¼n yeniden dÃ¶nÃ¼yorum" dedi
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada serbest bÄ±rakÄ±lan ve savcÄ±lÄ±kÃ§a tahliyesine itirazda bulunulan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili AydoÄŸan hakkÄ±nda yeniden yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Wikipedia kurucusu Jimmy Wales'in, "World Cities Expo EtkinliÄŸi" davetli listesinden Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
DiyarbakÄ±r'Ä±n Hazro ilÃ§esinde PKK'lÄ±larca 100 kilogram amonyum nitrat kullanÄ±larak tuzaklanan 2 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince kontrollÃ¼ infilak ettirildi