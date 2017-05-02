16:26, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

DoÄŸu Guta'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k hastanelerinden biri artÄ±k yok

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de baÅŸkent Åžam'Ä±n 5 yÄ±ldÄ±r rejim kuÅŸatmasÄ± altÄ±nda olan DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine yÃ¶nelik dÃ¼nkÃ¼ hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda bÃ¶lgedeki en bÃ¼yÃ¼k hastanelerden Arbin Hastanesi yerle bir oldu.

Okul, Ã§arÅŸÄ±, pazar yeri ve yerleÅŸim yerlerini yoÄŸun bir ÅŸekilde bombalayan Åžam yÃ¶netimi son gÃ¼nlerde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelerde hastaneleri hedef alÄ±yor. Rejim ordusunun kontrol noktalarÄ±ndan insani yardÄ±mÄ±n girmesine izin vermediÄŸi DoÄŸu Guta bÃ¶lgesi, her gÃ¼n Esed gÃ¼Ã§lerinin karadan ve hava saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalÄ±yor.

DoÄŸu Guta bÃ¶lgesindeki Arbin beldesine dÃ¼n dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda, bÃ¶lgenin en bÃ¼yÃ¼k hastanelerinden biri olan Arbin Hastanesi kullanÄ±lamaz hale geldi. SaldÄ±rÄ±da harabeye dÃ¶nen hastanede gÃ¶rev yapan doktorlarÄ±ndan Abdulvahab Ebu Yahya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BeÅŸÅŸar Esed rejiminin DoÄŸu Guta bÃ¶lgesindeki hastane ve saÄŸlÄ±k merkezlerini doÄŸrudan hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda hastanenin bilerek vurulduÄŸunu belirten Ebu Yahya, ''Arbin Hastanesi, dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼k hasar gÃ¶rerek kullanÄ±lmaz hale geldi. SaldÄ±rÄ±dan yarÄ±n saat Ã¶nce hastaneyi terk ettik. Rejim bÃ¶lgedeki tÄ±p merkezleri ile hastaneleri doÄŸrudan hedef alÄ±yor. Ã–zellikle hastaneleri vuruyor." diye konuÅŸtu.

Hastanenin bÃ¶lgede sivil halka hizmet verdiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Yahya, "DÃ¼n 7 operasyon yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ameliyat odasÄ± yerle bir oldu. DoÄŸu Guta bÃ¶lgesindeki ortopedi ameliyatlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 60'Ä± burada oluyordu." diye konuÅŸtu.

Arbin Hastanesi saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Mahmud Ebu Zahir de, bombardÄ±manda hastanenin ameliyathane kÄ±smÄ±nÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Ameliyathanelerin tamamen kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸi saldÄ±rÄ±da saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ile hastalarÄ±n yara almadan kurtulduÄŸunu kaydeden Ebu Zahir, "UluslarasÄ± kamuoyundan doÄŸrudan hastaneleri hedef alan rejimin saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± istiyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve Rusya, nisan ayÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± Ã¶zellikle Ä°dlib'teki saÄŸlÄ±k merkezleri Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ, rejim ve Rusya'ya ait uÃ§aklar Ä°dlib ve DoÄŸu Guta'da 9 hastane ve saÄŸlÄ±k merkeziyle bir ambulans merkezini bombalamÄ±ÅŸtÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) yetkilileri, nisan ayÄ±nda Suriye'nin kuzeyinde Ã¶zellikle hastanelerin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekmiÅŸti. Suriye Ä°nsani Ä°ÅŸler KoordinatÃ¶rleri, 26 Nisan'da yayÄ±mladÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer vermiÅŸti:

"SaÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ± ve insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± kurtarmaya Ã§alÄ±ÅŸan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n bombalanmasÄ± kesinlikle kabul edilemez. SaÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik devam eden saldÄ±rÄ±lar nedeniyle yÃ¼zlerce saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± hayatÄ±nÄ±, yÃ¼z binlerce kiÅŸi de saÄŸlÄ±k hizmetlerine ulaÅŸÄ±m imkanÄ±nÄ± kaybetti. Bu en temel hak olan yaÅŸama hakkÄ±nÄ±n insanlarÄ±n elinden alÄ±nmasÄ±dÄ±r. Bunlara bir an Ã¶nce son verilmeli."