31 yÄ±llÄ±k su hasreti son buldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
AdÄ±yaman merkeze baÄŸlÄ± KÃ¼Ã§Ã¼koluklu mezrasÄ±nÄ±n 31 yÄ±llÄ±k su hasreti, aÃ§Ä±lan sondajla bitti.
Ä°ndere kÃ¶yÃ¼ne baÄŸlÄ± 20 haneli KÃ¼Ã§Ã¼koluklu mezrasÄ±, 1986 yÄ±lÄ±ndan bu yana susuzluk yaÅŸÄ±yordu.
Ä°l Ã–zel Ä°daresince 10 yÄ±l Ã¶nce kÃ¶yde sondaj aÃ§Ä±ldÄ± ve su bulundu. Daha sonra kÃ¶ye su ÅŸebekesi dÃ¶ÅŸendi ancak bir ay geÃ§meden su kurudu.
VatandaÅŸlar, 4 kilometre mesafedeki Ä°ndere'den tankerlerle getirdiÄŸi suyu kullanarak yaÅŸamlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. YapÄ±lan 10 sondajdan da su Ã§Ä±kmadÄ±.
AdÄ±yaman Ä°l Ã–zel Ä°daresince mezraya Ã§aÄŸÄ±rÄ±lan Ã¶zel bir ÅŸirket, saniyede 1,8 litre suyun aktÄ±ÄŸÄ± bir sondaj aÃ§tÄ±.
SUYU GÃ–RÃœNCE SEVÄ°NÃ‡TEN AÄžLADILAR
Åžirketin sahibi Kemal Ä°nce, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼Ã§ defa sondaj Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼nde suyu Ã§Ä±kardÄ±k. KÃ¶y halkÄ±ndan bazÄ±larÄ±, suyu gÃ¶rÃ¼nce sevinÃ§ten aÄŸladÄ±." dedi.
Mezrada yaÅŸayan Halit Mermer, Ä°l Ã–zel Ä°daresinin desteÄŸiyle suya kavuÅŸmanÄ±n sevincini yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r. ArtÄ±k gÃ¼nlÃ¼k iÅŸlerimizi yapÄ±yoruz, Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± yÄ±kayabiliyoruz. Suyun gelmesini saÄŸlayan herkesten Allah razÄ± olsun." diye konuÅŸtu.
Fatma Mermer de 53 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu dile getirerek, kÃ¶yde ilk defa su gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.
Mermer, "10-15 gÃ¼ndÃ¼r suya kavuÅŸtuk. Eve gelip suyu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mde Ã§ok mutlu oluyorum. KÃ¶yÃ¼mÃ¼ze su getirenlerden Allah razÄ± olsun." dedi.
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