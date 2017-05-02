16:45, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Engelli yÃ¶netmenden "Engelliler Film Okulu"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Cannes Film Festivali'nde gÃ¶sterilecek "Ã‡Ä±nar" filminin engelli yÃ¶netmeni Mustafa Karadeniz, projesi TÃ¼rkiye Engelliler Film Okulu'nun kurulmasÄ±yla evlerinde kapalÄ± kapÄ±lar arkasÄ±nda kalan engelli genÃ§leri yÃ¼reklendirmek, eÄŸitmek ve onlara sektÃ¶rde istihdam yaratarak yardÄ±mcÄ± olmak istediÄŸini belirtti.

YÃ–K'te ilk kez dÃ¼zenlenen Engelsiz EriÅŸim Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±'nda akademisyenlerle bir araya gelen Karadeniz, AA muhabirinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

GeÃ§irdiÄŸi Ã§ocuk felcinden dolayÄ± annesinin birinci sÄ±nÄ±ftan beÅŸinci sÄ±nÄ±fa kadar kendisini sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Karadeniz, ilk filmi "Ã‡Ä±nar"Ä± da annesine ithaf ettiÄŸini aktardÄ±.

Sinema televizyon eÄŸitimi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§eÅŸitli dizi ve sinema filmlerinde kamera arkasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Karadeniz, "Kariyerim boyunca tek derdim Ã‡Ä±nar filmini yapmaktÄ±. Hem maddi hem manevi bir birikim gerekiyordu. Her ÅŸeye raÄŸmen baÅŸardÄ±k." diye konuÅŸtu.

"Ã‡Ä±nar" filmini 45 kiÅŸilik bir ekiple Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilÃ§esi Handere kÃ¶yÃ¼nde zorlu doÄŸa koÅŸullarÄ±nda Ã§ektiklerini ifade eden Karadeniz, "Ã‡ok zor ÅŸartlarda eksi 38 derecede Ã§ektik filmi. YÃ¶re halkÄ± bize Ã§ok destek oldu. Hepsine teÅŸekkÃ¼r ediyorum." dedi.

"Ã‡INAR" CANNES YOLUNDA

Karadeniz, filmi iÃ§in KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvurduÄŸunu ve 600 film arasÄ±ndan ilk 9'a girerek BakanlÄ±ktan destek almayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, yapÄ±mÄ±n Avrupa serÃ¼venine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Karadeniz, filminin 17-25 MayÄ±s'ta Cannes Film Festivali'nde gÃ¶sterileceÄŸini, diÄŸer festivallerden de davet aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "BÃ¶yle bir hikayenin dÃ¼nyada bizi nasÄ±l temsil edeceÄŸini gÃ¶stermek istiyorum. Engelli arkadaÅŸlarÄ±mÄ± yÃ¼reklendirmek istiyorum. Tek derdim bu." ifadesini kullandÄ±.

TÃ¼rkiye Engelliler Film Okulu projesine deÄŸinen Karadeniz, "Bir senelik Ã§alÄ±ÅŸma sonunda, TÃ¼rkiye Engelliler Film Okulu'nun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±k. SektÃ¶rÃ¼n deÄŸerli 10 hocasÄ±, okulda Ã¼cretsiz ders verecek." bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Karadeniz, projesi iÃ§in Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan da destek beklediÄŸini sÃ¶yledi.

Okulda gÃ¶rsel sanatlar alanÄ±nda engelli sanatÃ§Ä±larÄ± yetiÅŸtirmek istediÄŸini dile getiren Karadeniz, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"Bir insanÄ±n eli, kolu olmayabilir, gÃ¶zÃ¼ olmayabilir. Ama engelin olmasÄ±, senaryo yazmasÄ±na, kamera kullanmasÄ±na engel deÄŸil. Ben bunu gÃ¶stermek istiyorum. Bu genÃ§leri kurtarmak ve evlerinde kapalÄ± kapÄ±lar arkasÄ±nda kalan ve dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kamayan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±, kardeÅŸlerimi alarak, eÄŸitmek, yÃ¼reklendirmek ve sektÃ¶rde istihdam yaratmak istiyorum. Zaten Ã‡Ä±nar filmini de engelli arkadaÅŸlarÄ±mÄ± yÃ¼reklendirmek iÃ§in Ã§ektim."

YÃ–K'Ã¼n dÃ¼zenlediÄŸi Ã§alÄ±ÅŸtayÄ±n engellilerin eÄŸitimi iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu aktaran Karadeniz, son 10 yÄ±lda engelli Ã¶ÄŸrencilerin okuma oranlarÄ±nda artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§alÄ±ÅŸtaydan Ã§Ä±kan sonuÃ§larla bu verilerin artacaÄŸÄ±nÄ± umut ettiklerini sÃ¶zlerine ekledi.