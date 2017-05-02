Ã–zbekistan'da gÃ¼venlik reformu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã–zbekistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Abdusalom Azizov, Ã¼lkesinin her tÃ¼rlÃ¼ saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± koyabilecek gÃ¼ce sahip olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Azizov, baÅŸkent TaÅŸkent'te dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, emniyet birimlerinde yapÄ±lan reformlar hakkÄ±nda bilgi verdi.
Emniyet birimlerinin, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ilk yÄ±llarÄ±ndan bu yana halkÄ±n huzurunu korumak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã–zbekistan'Ä±n Orta Asya'nÄ±n istikrar adasÄ± olarak adlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Azizov, "Her tÃ¼rlÃ¼ saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± durabilecek gÃ¼ce sahibiz." diye konuÅŸtu.
Azizov, yeterince dini bilgiye sahip olmayan bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n, Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in gittikleri yurt dÄ±ÅŸÄ±nda, Ã¶zellikle Rusya'nÄ±n Kafkasya bÃ¶lgesinde radikal gruplara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu kiÅŸilerin Ã¼lkeye dÃ¶ndÃ¼kten sonra yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã¶rgÃ¼tlerin fikirlerini yaymaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek bu konuda kapsamlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini ve bu tÃ¼r giriÅŸimlerin emniyet birimleri tarafÄ±ndan tespit edilerek sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Ã–zbekistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Azizov, "YakÄ±n zamanda tÃ¼m terÃ¶r suÃ§lularÄ± iÃ§in uluslararasÄ± arama kararÄ± Ã§Ä±kartacaÄŸÄ±z. Bu kiÅŸilerin kim olduÄŸunun Ã¶ÄŸrenilmesi iÃ§in sosyal paylaÅŸÄ±m siteleri Ã¼zerinden bilgilendirme yapacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.
Azizov, Ã–zbekistan'Ä±n arananlar listesine dahil edilen kiÅŸiler hakkÄ±nda sÃ¼rekli olarak diÄŸer Ã¼lkeleri bilgilendirdiÄŸini ancak bazÄ± Ã¼lkelerin bu ÅŸahÄ±slara mÃ¼lteci statÃ¼sÃ¼ verdiÄŸini bildirdi.
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Ã–zbekistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Azizov, "Her tÃ¼rlÃ¼ saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± durabilecek gÃ¼ce sahibiz" dedi
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