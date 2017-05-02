17:36, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Meteoroloji'den yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±





Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, ElazÄ±ÄŸ ve Tunceli Ã§evrelerinde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸini duyurdu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle ani sel, su baskÄ±nÄ± ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi oluÅŸmasÄ± muhtemel risklere karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunularak, ÅŸÃ¶yle denildi: "Bu gece ve yarÄ±n sabah saatlerinde ElazÄ±ÄŸ ve Tunceli Ã§evrelerinde beklenen kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n sebep olacaÄŸÄ± ani sel, su baskÄ±nÄ± ve heyelan gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir."

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