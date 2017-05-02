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18:15, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±
OrtadoÄŸu
17:50, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

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Astana'da Suriye konulu teknik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sona erdi
Astana'da Suriye konulu teknik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sona erdi

GarantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n yanÄ± sÄ±ra BM temsilcileri ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da yarÄ±n baÅŸlayacak Suriye konulu 4'Ã¼ncÃ¼ toplantÄ± Ã¶ncesi garantÃ¶r Ã¼lkelerden uzmanlar arasÄ±nda teknik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirildi.

TÃ¼rkiye heyeti, Marriot Oteli'nde, Rusya ve Ä°ran heyetleriyle ayrÄ± ayrÄ± ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirdi. BaÅŸer Caferi'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Suriye rejimi heyeti de Ä°ran heyetiyle bir araya geldi.

AyrÄ±ca Rusya ile BirleÅŸmiÅŸ Milletler heyetleri arasÄ±nda da gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±ldÄ±.

Heyetler arasÄ± ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, ateÅŸkesin gÃ¼Ã§lendirilmesi ve gÃ¼ven artÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemlerin alÄ±nmasÄ± konularÄ± ele alÄ±nÄ±rken, Suriye askeri muhalefeti teknik gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lmadÄ±.

YarÄ±n baÅŸlayacak Suriye konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin 4'Ã¼ncÃ¼ turu Ã§erÃ§evesinde Ã¶ncelikle ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin yapÄ±lmasÄ±, 4 MayÄ±s Ã¶ÄŸleden sonraki ana toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan da basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlenmesi bekleniyor.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde TÃ¼rk heyetini DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Sedat Ã–nal temsil edecek. Rus heyetine Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Suriye Ã–zel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Ä°ran heyetine de DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± HÃ¼seyin Cabiri Ensari baÅŸkanlÄ±k yapacak.

Suriye askeri muhalefetine Muhammed AlluÅŸ baÅŸkanlÄ±k yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, Suriye rejimi heyetini ise BeÅŸar Caferi yÃ¶netecek.

AyrÄ±ca gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere, BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, ÃœrdÃ¼n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n siyasi konulardan sorumlu danÄ±ÅŸmanÄ± Nawaf Wasfi Tel ve ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n YakÄ±n DoÄŸu Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Steward Johnson'Ä±n da katÄ±lmasÄ± bekleniyor.



Ä°lgili Konular Astana toplantÄ±sÄ± Astana Suriye
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