17:59, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenen KosovalÄ± Ã¶ÄŸrenciler TÃ¼rkiye yolcusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ kurslarÄ±nda TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenen 500'e yakÄ±n KosovalÄ± Ã¶ÄŸrenci, BalÄ±kesir ve Ä°stanbul'u ziyaret ederek hem TÃ¼rkÃ§elerini geliÅŸtirme hem de TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ yakÄ±ndan tanÄ±ma imkanÄ± bulacak.

BalÄ±kesir Karesi Belediye BaÅŸkanÄ± YÃ¼cel YÄ±lmaz'Ä±n giriÅŸimi ve Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen program kapsamÄ±nda, TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenen KosovalÄ± Ã¶ÄŸrenciler, 2-7 MayÄ±s'ta BalÄ±kesir ve Ä°stanbul'u ziyaret edecek.

Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Prizren'in Jupa bÃ¶lgesindeki beÅŸ okulun yanÄ± sÄ±ra Milli Åžair Mehmet Akif Ersoy'un baba ocaÄŸÄ± Ä°pek ÅŸehrinin Sushica kÃ¶yÃ¼ndeki Mehmet Akif Ä°lkokulu Ã¶ÄŸrencilerinin, program kapsamÄ±nda BalÄ±kesir ve Ä°stanbul'u gezeceÄŸi ifade edildi.

AÃ§Ä±klamada, Ã¶ÄŸrencilerin burada TÃ¼rkÃ§e pratik yapma ve TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ tanÄ±ma imkanÄ± bulacaÄŸÄ± belirtilirken, aynÄ± zamanda Karesi'deki Mehmet Åžeref EÄŸinlioÄŸlu Ortaokulu Ã¶ÄŸrencilerinin evlerinde misafir edileceklerini kaydedildi.

Programa sadece Ã¶ÄŸrencilerin deÄŸil aynÄ± zamanda Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkÃ§e kursu verdiÄŸi Kosova'daki okullarÄ±n idareci ve Ã¶ÄŸretmenlerinin de katÄ±lacaÄŸÄ± ifade edilirken, bu kiÅŸilerin de TÃ¼rkiye'deki il ve ilÃ§e milli eÄŸitim yetkilileriyle bir araya gelerek tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunacaklarÄ± belirtildi.

Program kapsamÄ±nda, iki Ã¼lke okullarÄ± arasÄ±nda "KardeÅŸ Okul" protokollerinin de imzalanmasÄ± bekleniyor. Gelecekte Karesi'den de Kosova'ya benzer ziyaretlerin dÃ¼zenlenmesiyle bu iÅŸ birliÄŸinin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesinin hedeflendiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

PriÅŸtine Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Ãœlker, bu faaliyetle iki kardeÅŸ Ã¼lke Kosova ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki dostluk kÃ¶prÃ¼lerinin de daha Ã§ok gÃ¼Ã§leneceÄŸini ve Karesi ile Kosova arasÄ±nda daha gÃ¼Ã§lÃ¼ iÅŸ birliÄŸi aÄŸÄ± kurulmasÄ±na zemin hazÄ±rlanacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.