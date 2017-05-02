'Daha Ã§ok gÃ¼neÅŸ daha Ã§ok D vitamini demek deÄŸil'

TÃ¼rk Dermatoloji DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± DoÃ§. Dr.Â GÃ¼neÅŸ GÃ¼r Aksoy,Â Â yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, yaÄŸda Ã§Ã¶zÃ¼nen bir vitamin olanÂ D vitamininin, besinlerden ve takviye olarak dÄ±ÅŸarÄ±dan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda baÄŸÄ±rsaklardan emildiÄŸine deÄŸinerek, besinlerden Ã¶zellikle yumurta sarÄ±sÄ±ndan, peynirden, somon, ton balÄ±ÄŸÄ± gibi yaÄŸlÄ± balÄ±klardan, balÄ±k yaÄŸÄ±ndan, karaciÄŸerden ya da etten D vitamini alÄ±nabildiÄŸini anlattÄ±.
D vitaminininÂ gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla deride Ã¼retildiÄŸini ve deriden yapÄ±lan Ã¶ncÃ¼ D vitamininin, karaciÄŸer ve bÃ¶brekten geÃ§erek aktif haline geldiÄŸini kaydeden Aksoy, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"GÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±yla derimizden D vitamini yapÄ±lmasÄ± Ã§ok cazip bir seÃ§enek gibi gÃ¶rÃ¼nse de gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n deriyi bozarak yaÅŸlandÄ±rmasÄ± yanÄ±nda deri kanserlerine neden olabildiÄŸi unutulmamalÄ±dÄ±r. Melanom son yÄ±llarda daha sÄ±k rastlanan, Ã¶lÃ¼mcÃ¼l deri kanserlerindendir. En Ã¶nemlisi daha Ã§ok gÃ¼neÅŸ daha fazla D vitamini anlamÄ±na gelmemektedir. Deriden bir miktar D vitamini yapÄ±ldÄ±ktan sonra yapÄ±m durur, yÄ±kÄ±m baÅŸlar. DolayÄ±sÄ±yla fazla gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda D vitamini Ã¼retmediÄŸiniz gibi zararlÄ±, kanserojen olan gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±na maruz kalmÄ±ÅŸ olursunuz."
TÃ¼rk Dermatoloji DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Aksoy, daha Ã§ok gÃ¼neÅŸin daha Ã§ok D vitamini olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±yla deride D vitamini Ã¼retilmesi cazip bir seÃ§enek gibi gÃ¶rÃ¼nse de deri kanserlerine neden olabildiÄŸine iÅŸaret etti
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, "TÃ¼rkiye bir virÃ¼s aÅŸÄ±sÄ±nÄ± Ã¼retebilecek duruma geldi. BaÅŸka bir firmanÄ±n lisanslÄ± aÅŸÄ±sÄ±nÄ± deÄŸil, orijinal bir aÅŸÄ±yÄ±. DÃ¼nyanÄ±n ilk KKKA aÅŸÄ±sÄ±nÄ± inÅŸallah TÃ¼rkiye Ã¼retmiÅŸ olacak" dedi
DoÃ§. Dr. Ã–zyÄ±lmaz, baypas ameliyatÄ± olan hastalarÄ±n gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam aktivitelerini geri kazanmasÄ± iÃ§in ilk 8 haftalÄ±k rehabilitasyon dÃ¶neminin Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu bildirdi
TÃ¼rkiye'de 2009'da ilk baÅŸarÄ±lÄ± akciÄŸer naklini gerÃ§ekleÅŸtiren Prof. Dr. Kutlu, akciÄŸer kanseri hastasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± nakille bir ilke daha imza attÄ±
DoÄŸru zamanda, doÄŸru adÄ±m atmak Ã¶nemli. BoÅŸanma evlilik gibi mutluluk vermese de bir gerÃ§eklik olarak karÅŸÄ±mÄ±zda duruyor.
Ãœniversite Ã¶ÄŸrencilerinin felÃ§li ve fizik tedavi ihtiyacÄ± duyan hastalar iÃ§in yaptÄ±klarÄ± "Fizyo-trak" Ã¼retim iÃ§in firmalardan teklif bekliyor
PsikoloÄŸunuz diyor ki; Oyun ne kadar geliÅŸtirilir ve Ã§ocuÄŸa oyun oynama fÄ±rsatÄ± ne kadar Ã§ok verilirse o oranda faydalÄ± olur.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, saÄŸlÄ±klÄ±, mutlu ve sorun Ã§Ã¶zme becerisine sahip ailelerin oluÅŸmasÄ± iÃ§in hayata geÃ§irilen Aile EÄŸitim ProgramÄ± kapsamÄ±nda 570 bin 211 kiÅŸi eÄŸitim aldÄ±
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ verilerine gÃ¶re, dÃ¼nya genelinde 212 milyon kiÅŸi sÄ±tma hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanÄ±rken, bu kiÅŸilerden 429 bini hayatÄ±nÄ± hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Ã‡ocuk baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±ÄŸÄ±nda hemen bir kiÅŸilik Ã¶zelliÄŸi iliÅŸtirilir; tembellik. HÃ¢lbuki sorun, etkili Ã§alÄ±ÅŸma tekniklerini bilmemektendir.
Adana'da aynÄ± aileden Ã¼Ã§ kiÅŸinin domates konservesi yedikten sonra hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddialarÄ± Ã¼zerine uzmanlar ev yapÄ±mÄ± sebze konservelerinin saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan tehlikeli olabileceÄŸine dikkati Ã§ekti
SaldÄ±rganlÄ±k ve Ã§ekingenlik dÄ±ÅŸÄ±nda insanÄ± iletiÅŸimde saÄŸlÄ±klÄ± kÄ±lacak Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yol vardÄ±r ki bu da atÄ±lganlÄ±ktÄ±r.
Ã‡ocuÄŸun sorumluluÄŸu Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸlayacaÄŸÄ± yaÅŸlar Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlardÄ±r.
Uzun sÃ¼reli gÃ¶z seÄŸirmesi ÅŸikayetinin altÄ±nda daha ciddi nedenler, gÃ¶z ya da sinir sistemine baÄŸlÄ± hastalÄ±klar yatÄ±yor olabilir
Ã‡ocuk yemeyi Ã¶ÄŸrenir yeter ki baskÄ±cÄ±, Ä±srarcÄ±, kontrolcÃ¼ bir Ã§atÄ±ÅŸma iÃ§ine girilmesin.
Kanser hastalarÄ±nÄ±n tÄ±bbi tedaviden en iyi faydayÄ± elde etmelerinde ve hastalÄ±k sÃ¼recinde yaÅŸanan psikososyal sorunlarÄ± en aza indirmelerinde sosyal desteÄŸin Ã¶nemli bir role sahip olduÄŸu belirtildi