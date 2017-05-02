GÃ¼ncelleme: 01:15, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

'Daha Ã§ok gÃ¼neÅŸ daha Ã§ok D vitamini demek deÄŸil'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk Dermatoloji DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± DoÃ§. Dr.Â GÃ¼neÅŸ GÃ¼r Aksoy,Â Â yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, yaÄŸda Ã§Ã¶zÃ¼nen bir vitamin olanÂ D vitamininin, besinlerden ve takviye olarak dÄ±ÅŸarÄ±dan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda baÄŸÄ±rsaklardan emildiÄŸine deÄŸinerek, besinlerden Ã¶zellikle yumurta sarÄ±sÄ±ndan, peynirden, somon, ton balÄ±ÄŸÄ± gibi yaÄŸlÄ± balÄ±klardan, balÄ±k yaÄŸÄ±ndan, karaciÄŸerden ya da etten D vitamini alÄ±nabildiÄŸini anlattÄ±.

D vitaminininÂ gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla deride Ã¼retildiÄŸini ve deriden yapÄ±lan Ã¶ncÃ¼ D vitamininin, karaciÄŸer ve bÃ¶brekten geÃ§erek aktif haline geldiÄŸini kaydeden Aksoy, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"GÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±yla derimizden D vitamini yapÄ±lmasÄ± Ã§ok cazip bir seÃ§enek gibi gÃ¶rÃ¼nse de gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n deriyi bozarak yaÅŸlandÄ±rmasÄ± yanÄ±nda deri kanserlerine neden olabildiÄŸi unutulmamalÄ±dÄ±r. Melanom son yÄ±llarda daha sÄ±k rastlanan, Ã¶lÃ¼mcÃ¼l deri kanserlerindendir. En Ã¶nemlisi daha Ã§ok gÃ¼neÅŸ daha fazla D vitamini anlamÄ±na gelmemektedir. Deriden bir miktar D vitamini yapÄ±ldÄ±ktan sonra yapÄ±m durur, yÄ±kÄ±m baÅŸlar. DolayÄ±sÄ±yla fazla gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda D vitamini Ã¼retmediÄŸiniz gibi zararlÄ±, kanserojen olan gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±na maruz kalmÄ±ÅŸ olursunuz."