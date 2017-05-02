TÃ¼rkiye-Azerbaycan askeri tatbikatÄ± savaÅŸ sahnelerini aratmÄ±yor

TÃ¼rk ve Azerbaycan SilahlÄ± Kuvvetlerinin Azerbaycan'da baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±Â ortak askeri tatbikatÂ kapsamÄ±nda temsili dÃ¼ÅŸman hedefleri kara ve havadan hedef alÄ±ndÄ±.
Azerbaycan ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki askeri iÅŸ birliÄŸi Ã§erÃ§evesinde, iki Ã¼lke silahlÄ± kuvvetleri arasÄ±ndaki koordinasyonun geliÅŸtirilmesi amacÄ±yla yapÄ±lan tatbikatÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde yapÄ±lan gÃ¶revler gerÃ§ek savaÅŸ sahnelerini aratmadÄ±.
BakÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda askeri eÄŸitim alanÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen tatbikatta bin asker, 80 tank ve zÄ±rhlÄ± araÃ§, 60 top ve havan topu, 12 Mi-35 ve Mi-17 taarruz ve nakliye helikopterleri ve hava savunma sistemleri yer aldÄ±.
Tatbikat, yÃ¼ksekliklerdeki temsili dÃ¼ÅŸman hedeflerine top, havan topu ve helikopterlerden yapÄ±lan atÄ±ÅŸlarla baÅŸladÄ±.
Top ve hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tank ve zÄ±rhlÄ± araÃ§lar dÃ¼ÅŸman hedeflerine doÄŸru atÄ±ÅŸlar yaparak ataÄŸa geÃ§ti. Temsili hedefler, yapÄ±lan atÄ±ÅŸlarla imha edildi ve helikopterle dÃ¼ÅŸman mevzilerine indirilen askerler bÃ¶lgeyi ele geÃ§irdi.
TÃ¼rkiye'nin BakÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Askeri AteÅŸesi TuÄŸgeneral Zafer Ocak'Ä±n da izlediÄŸi tatbikat, temsili yaralÄ±larÄ±n helikopterlerle tahliye edilmesiyle sona erdi.
Tatbikat, 5 MayÄ±s'a kadar devam edecek.
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TÃ¼rk ve Azerbaycan SilahlÄ± Kuvvetlerinin Azerbaycan'da baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ortak askeri tatbikat kapsamÄ±nda temsili dÃ¼ÅŸman hedefleri kara ve havadan hedef alÄ±ndÄ±
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