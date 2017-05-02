18:31, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

BM muhabirleri, Ankara'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM) muhabirleri, Ankara, Gaziantep ve Ä°stanbul'u kapsayan, bir haftalÄ±k TÃ¼rkiye gezisinin ilk gÃ¼nÃ¼nde, Ankara'daÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â TRTÂ veÂ YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± (YTB) ziyaret etti.

Ä°sviÃ§re YabancÄ± Gazeteciler DerneÄŸi (APES) tarafÄ±ndan organize edilen veÂ BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â desteÄŸiyle yapÄ±lan geziye 10 BM muhabiri katÄ±lÄ±yor.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸlayan programda,Â DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Kaan Esener, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HÃ¼seyin MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Suriye ve LÃ¼bnan'dan Sorumlu Genel DirektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa Yurdakul ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± GÃ¼venlik Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Genel DirektÃ¶rÃ¼ Aylin SekizkÃ¶kÂ gazetecilere, Suriye krizi, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi, AB ile iliÅŸkiler, TÃ¼rkiye'nin dÄ±ÅŸ politikasÄ±, PKK, PYD, DEAÅž ve FETÃ– Ã¶rgÃ¼tleri hakkÄ±nda bilgi verdi ve gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevaplandÄ±rdÄ±.

TRT Ankara Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gezen gazetecilere, TRT Haber EditÃ¶rÃ¼ YayÄ±n Sorumlusu Ã–mer Selvi tarafÄ±ndan FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda TRT binasÄ±nda yaÅŸananlar hakkÄ±nda bilgi verildi.

Gazetecilere YTB ziyaretlerinde YTB BaÅŸkanÄ± Mehmet KÃ¶se, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan TÃ¼rkler ve TÃ¼rkiye'deki Suriyeli mÃ¼lteciler hakkÄ±nda bilgi verdi ve gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

Muhabirlerin, yarÄ±n TBMM'yi ziyaret ederek TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi ve sonrasÄ±nda da BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak ile bir araya gelmesi bekleniyor.

4 MayÄ±s'ta Anadolu AjansÄ± ve BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ziyaret edecek gazetecilerin, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

MÃœLTECÄ° KAMPLARI GEZÄ°LECEK

4 MayÄ±s akÅŸamÄ± Ankara'dan Gaziantep'e hareket edecek gazeteciler, 5 MayÄ±s'ta Gaziantep BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin ve Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek mÃ¼lteci kamplarÄ±nÄ± gezecek.

5 MayÄ±s'ta Ä°stanbul'a gidecek gazeteciler, kÃ¼ltÃ¼rel gezilerle programÄ± tamamlayacak ve 7 MayÄ±s'ta TÃ¼rkiye'den ayrÄ±lacak.