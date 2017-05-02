BM muhabirleri, Ankara'da

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM) muhabirleri, Ankara, Gaziantep ve Ä°stanbul'u kapsayan, bir haftalÄ±k TÃ¼rkiye gezisinin ilk gÃ¼nÃ¼nde, Ankara'daÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â TRTÂ veÂ YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± (YTB) ziyaret etti.
Ä°sviÃ§re YabancÄ± Gazeteciler DerneÄŸi (APES) tarafÄ±ndan organize edilen veÂ BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â desteÄŸiyle yapÄ±lan geziye 10 BM muhabiri katÄ±lÄ±yor.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸlayan programda,Â DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Kaan Esener, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HÃ¼seyin MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Suriye ve LÃ¼bnan'dan Sorumlu Genel DirektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa Yurdakul ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± GÃ¼venlik Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Genel DirektÃ¶rÃ¼ Aylin SekizkÃ¶kÂ gazetecilere, Suriye krizi, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi, AB ile iliÅŸkiler, TÃ¼rkiye'nin dÄ±ÅŸ politikasÄ±, PKK, PYD, DEAÅž ve FETÃ– Ã¶rgÃ¼tleri hakkÄ±nda bilgi verdi ve gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevaplandÄ±rdÄ±.
TRT Ankara Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gezen gazetecilere, TRT Haber EditÃ¶rÃ¼ YayÄ±n Sorumlusu Ã–mer Selvi tarafÄ±ndan FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda TRT binasÄ±nda yaÅŸananlar hakkÄ±nda bilgi verildi.
Gazetecilere YTB ziyaretlerinde YTB BaÅŸkanÄ± Mehmet KÃ¶se, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan TÃ¼rkler ve TÃ¼rkiye'deki Suriyeli mÃ¼lteciler hakkÄ±nda bilgi verdi ve gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.
Muhabirlerin, yarÄ±n TBMM'yi ziyaret ederek TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi ve sonrasÄ±nda da BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak ile bir araya gelmesi bekleniyor.
4 MayÄ±s'ta Anadolu AjansÄ± ve BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ziyaret edecek gazetecilerin, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
4 MayÄ±s akÅŸamÄ± Ankara'dan Gaziantep'e hareket edecek gazeteciler, 5 MayÄ±s'ta Gaziantep BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin ve Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek mÃ¼lteci kamplarÄ±nÄ± gezecek.
5 MayÄ±s'ta Ä°stanbul'a gidecek gazeteciler, kÃ¼ltÃ¼rel gezilerle programÄ± tamamlayacak ve 7 MayÄ±s'ta TÃ¼rkiye'den ayrÄ±lacak.
Bitlis'in Tatvan ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 7 odalÄ± sÄ±ÄŸÄ±nak ile patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler ele geÃ§irildi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "NATO marjÄ±nda 24-25 MayÄ±sâ€™ta yapÄ±lacak zirveye AB liderleri de gelecek. Burada gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler olacak. Daha sonra ise bÃ¼yÃ¼k zirve olacak, TÃ¼rkiye-AB Zirvesi" dedi
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, ''3 MayÄ±s ruhunun milliyetÃ§i yÃ¼reklerde bÃ¼tÃ¼n heyecanÄ± ve samimiyetiyle yaÅŸanmasÄ± dileÄŸiyle TÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k BayramÄ±mÄ±z kutlu olsun'' dedi
Gazeteciler, Ankara'daki programÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, TRT ve YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret etti
TÃ¼rk ve Azerbaycan SilahlÄ± Kuvvetlerinin Azerbaycan'da baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ortak askeri tatbikat kapsamÄ±nda temsili dÃ¼ÅŸman hedefleri kara ve havadan hedef alÄ±ndÄ±
Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ kurslarÄ±nda TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenen 500'e yakÄ±n Ã¶ÄŸrenci, BalÄ±kesir ve Ä°stanbul'u ziyaret edip hem TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ tanÄ±yacak hem de TÃ¼rkÃ§elerini geliÅŸtirecek
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, ElazÄ±ÄŸ ve Tunceli Ã§evrelerinde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸini duyurdu.
Cannes Film Festivali'nde gÃ¶sterilecek "Ã‡Ä±nar" filminin engelli yÃ¶netmeni Karadeniz, projesi TÃ¼rkiye Engelliler Film Okulu'nun kurulmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±
AdÄ±yaman merkeze baÄŸlÄ± KÃ¼Ã§Ã¼koluklu mezrasÄ±nda 31 senedir Ã§ekilen susuzluk, aÃ§Ä±lan sondajla sona erdi
Edirne'de 66 gÃ¶Ã§men yakalanÄ±rken sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara kÄ±lavuzluk ettikleri iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 kiÅŸi tutuklandÄ±
Pakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Cammu ve KeÅŸmir anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in Pakistan ile Hindistan arasÄ±ndaki diyaloÄŸa yardÄ±m etme teklifinin memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Ä°stanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet VakfÄ±nÄ±n yÃ¶netim kurulunun Ã¼ye seÃ§imine iliÅŸkin 18 Åžubat 2014 tarihli toplantÄ±da alÄ±nan kararlarÄ±n, vakÄ±f senedindeki Ã§oÄŸunluÄŸa aykÄ±rÄ± olmasÄ± nedeniyle iptaline hÃ¼kmetti
GÃ¶revlendirme yapÄ±lan BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kirliliÄŸini ortadan kaldÄ±rmak ve yeÅŸil alan oluÅŸturmak amacÄ±yla dikey bitkilendirme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "21 MayÄ±s'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongremizi yapmaya karar verdik. Yeni bir heyecan, yeni bir Ã¼mitle, yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§la SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± genel baÅŸkan adayÄ± olarak teklif edeceÄŸiz" dedi
Alman hÃ¼kÃ¼meti, casusuluk skandalÄ±ndan dolayÄ± Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸine yÃ¶nelik kesilen mali yardÄ±mlarÄ± yeniden verme kararÄ± aldÄ±
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± MeÅŸal'in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± yeni siyaset belgesini deÄŸerlendiren uzmanlar, Hamas'Ä±n bu adÄ±mla uluslararasÄ± platformda meÅŸruiyetini artÄ±rmasÄ±ndan Ä°srail'in rahatsÄ±z olacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±