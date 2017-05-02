18:48, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Ã‡ekya BaÅŸbakanÄ± Sobotka istifa ediyor





Ã‡ekya BaÅŸbakanÄ± ve Sosyal Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ± Bohuslav Sobotka, gÃ¶revinden istifa edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡ekyaÂ BaÅŸbakanÄ± ve Sosyal Demokrat Parti (CSSD) Genel BaÅŸkanÄ±Â Bohuslav Sobotka, gÃ¶revinden istifa edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Sobotka, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ± Milos Zeman'a bu hafta istifasÄ±nÄ± sunacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Ãœlkede seÃ§imlere 5 ay kala BaÅŸbakan Sobotka'nÄ±n istifa etmesi aynÄ± zamanda liberal ANO partisi ve Hristiyan Demokrat Parti (KDU-CSL) ile oluÅŸturulan koalisyonun da sona erdiÄŸi anlamÄ±na geliyor. Yerel basÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Sobotka'nÄ±n istifa kararÄ±nÄ±n ardÄ±nda ANO partisi lideri ve Maliye BakanÄ± Andrej Babis'in adÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± vergi yolsuzluklarÄ± bulunuyor.

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