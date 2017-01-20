Destici'den 3 MayÄ±s TÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k BayramÄ± kutlamasÄ±

BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, "3 MayÄ±s 1944,Â TÃ¼rk milliyetÃ§iliÄŸinin inanmÄ±ÅŸ ve adanmÄ±ÅŸ gerÃ§ek dava adamlarÄ±nÄ±n elinde yarÄ±na Ä±ÅŸÄ±k tutacak bir meÅŸale misali, TÃ¼rklÃ¼k bilincinin tarihi bir abidesi olarak tarihe mal olmuÅŸtur." ifadelerini kullandÄ±.
Destici, 3 MayÄ±s TÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 3 MayÄ±s ruhunun, milliyetÃ§ilerin yÃ¼reklerinde bÃ¼tÃ¼n heyecanÄ± ve samimiyetiyle yaÅŸanmasÄ±nÄ± diledi.
3 MayÄ±s'Ä±n, TÃ¼rk milliyetÃ§iliÄŸinin varlÄ±k iradesini ortaya koyuÅŸunun tarihi vesikasÄ± olduÄŸunu belirten Destici, TÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k ve TÃ¼rk milliyetÃ§iliÄŸinin hiÃ§bir dÃ¶nemde Ä±rkÃ§Ä± ve kavmiyetÃ§i anlayÄ±ÅŸa sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Destici, 10 asÄ±rdan fazla bir sÃ¼re Ä°slam'Ä±n sancaktarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸ bir milletin ferdi olmaktan onur ve gurur duyduÄŸunu vurgulayarak, "TÃ¼rk milliyetÃ§isiyim, TÃ¼rk Ä°slam Ã¼lkÃ¼cÃ¼sÃ¼yÃ¼m.Â TÃ¼rk, bir Ä±rkÄ±n, bir etnik kÃ¶kenin adÄ± deÄŸil, aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Orta Asya, Anadolu, Balkanlar ve OrtadoÄŸu'da yaÅŸayan, Ä°slam ile ÅŸereflendirilmiÅŸ, zulme ve haksÄ±zlÄ±ÄŸa baÅŸkaldÄ±ran bÃ¼yÃ¼k bir milletin adÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Destici, mesajÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"3 MayÄ±s 1944, milli bilinÃ§ ve benliÄŸimizde yeÅŸererek, binlerce yÄ±lÄ±n kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne duyulan sevgiyi ve o kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n sahibi TÃ¼rk milletini yÃ¼celtmeyi gaye edinen TÃ¼rkÃ§Ã¼lerin, bu eÅŸsiz azmine vurulmak istenen bir darbenin defedilmesine ve yÃ¼reklerimizde her daim var olan korlaÅŸmÄ±ÅŸ TÃ¼rklÃ¼k aÅŸkÄ±nÄ±n yeniden alevlenmesine zemin olan bir baÅŸkaldÄ±rÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. 3 MayÄ±s 1944, TÃ¼rk milliyetÃ§iliÄŸinin inanmÄ±ÅŸ ve adanmÄ±ÅŸ gerÃ§ek dava adamlarÄ±nÄ±n elinde yarÄ±na Ä±ÅŸÄ±k tutacak bir meÅŸale misali, TÃ¼rklÃ¼k bilincinin tarihi bir abidesi olarak tarihe mal olmuÅŸtur. 3 MayÄ±s ruhunun milliyetÃ§i yÃ¼reklerde bÃ¼tÃ¼n heyecanÄ± ve samimiyetiyle yaÅŸanmasÄ± dileÄŸiyleÂ TÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k BayramÄ±mÄ±z kutlu olsun."
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Parti iÃ§i mÃ¼cadele, parti iÃ§i kavga... Parti iÃ§i kavgaya asla izin vermeyeceÄŸim. Kavga edenleri gerekirse kapÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne koyacaÄŸÄ±m" dedi
Bitlis'in Tatvan ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 7 odalÄ± sÄ±ÄŸÄ±nak ile patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler ele geÃ§irildi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "NATO marjÄ±nda 24-25 MayÄ±sâ€™ta yapÄ±lacak zirveye AB liderleri de gelecek. Burada gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler olacak. Daha sonra ise bÃ¼yÃ¼k zirve olacak, TÃ¼rkiye-AB Zirvesi" dedi
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, ''3 MayÄ±s ruhunun milliyetÃ§i yÃ¼reklerde bÃ¼tÃ¼n heyecanÄ± ve samimiyetiyle yaÅŸanmasÄ± dileÄŸiyle TÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k BayramÄ±mÄ±z kutlu olsun'' dedi
Gazeteciler, Ankara'daki programÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, TRT ve YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret etti
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