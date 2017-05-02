ABD'nin Hamas'a karÅŸÄ± tutumu deÄŸiÅŸmedi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¼st dÃ¼zey bir yetkili,Â Filistin Ä°slami DireniÅŸ Hareketi Hamas'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± yeni vizyonu ve siyaset belgesi sonrasÄ±nda ABD'nin Hamas'a bakÄ±ÅŸÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmediÄŸini sÃ¶yledi.
Ãœst dÃ¼zey yetkili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Hamas'a karÅŸÄ± ABD'nin tutumunun deÄŸiÅŸmediÄŸini belirterek, "Hamas'a karÅŸÄ± pozisyonumuzda herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±. Hamas, terÃ¶r listesinde bulunan bir organizasyondur." ifadesini kullandÄ±.
Hamas'Ä±n Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Halid MeÅŸal, Katar'Ä±n baÅŸkenti Doha'da dÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla, Hamas'Ä±n genel prensipleri ve politikalarÄ±nÄ± belirleyecek yeni siyaset belgesi ve vizyonunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
42 maddeden oluÅŸan belgede en Ã§ok dikkati Ã§ekenlerden birisi de Hamas'Ä±n 4 Haziran 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde bir Filistin devletinin kurulmasÄ±nÄ± ilk defa kabul ettiÄŸinden bahsedilmesiydi.
Fransaâ€™da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olduÄŸu gerekÃ§esiyle 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Filistinli Tabipler ve SaÄŸlÄ±k MensuplarÄ± DerneÄŸi, Ä°srail'in tutsak tuttuÄŸu 7 bin Filistinli esirin hayatÄ±nÄ±n tehlike olduÄŸunu bildirdi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli Ã¼st dÃ¼zey yetkili, "Hamas'a karÅŸÄ± pozisyonumuzda herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±. Hamas, terÃ¶r listesinde bulunan bir organizasyondur" dedi
Ã‡ekya BaÅŸbakanÄ± ve Sosyal Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ± Bohuslav Sobotka, gÃ¶revinden istifa edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
GarantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n yanÄ± sÄ±ra BM temsilcileri ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±
Ã–zbekistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Azizov, "Her tÃ¼rlÃ¼ saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± durabilecek gÃ¼ce sahibiz" dedi
Suriye'de Esed rejiminin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'daki Arbin Hastanesi, rejim veya Rus uÃ§aklarÄ±nÄ±n dÃ¼nkÃ¼ saldÄ±rÄ±larÄ±nda kullanÄ±lamaz hale geldi
DÃ¼nya'nÄ±n topraktan yapÄ±lan en bÃ¼yÃ¼k yapÄ±sÄ± Ã¼nvanÄ±na sahip Ulu Cami, her yÄ±l ''Ã‡amur BayramÄ±'nda'' halk tarafÄ±ndan onarÄ±lÄ±yor.
Ä°ngiliz Parlamentosunun Ã¼st kanadÄ± Lordlar KamarasÄ±nÄ±n UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Komisyonu, ABD yÃ¶netiminin OrtadoÄŸu politikasÄ±nÄ± "kaypak ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemez" olarak nitelendirdi
IraklÄ± milletvekili Åžengali, TSK'nÄ±n olasÄ± yeni bir hava harekatÄ±na karÅŸÄ± PKK'nÄ±n Sincar'daki kamplarÄ±na Irak bayraÄŸÄ± asmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
FBI'da Ã§evirmenlik yapan Daniela Greene'in soruÅŸturmakla gÃ¶revlendirildiÄŸi, eski bir rapÃ§i olan DEAÅž mensubuyla evlenmek iÃ§in 2014 yÄ±lÄ±nda Suriye'ye gittiÄŸi iddia edildi
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Kilyos'un 18 mil aÃ§Ä±ÄŸÄ±nda 5 gÃ¼n Ã¶nce canlÄ± hayvan gemisi "Youzarsif" ile Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra batan Rus istihbarat gemisi "Liman"Ä±n enkazÄ±nda, Rusya Deniz Kuvvetlerinin araÅŸtÄ±rma ve kurtarma gemisi "Seliger" ve kurtarma gemisi "SB-739" Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor
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Pekin yÃ¶netimi, THAAD fÃ¼ze savunma sistemine karÅŸÄ± olduÄŸunu tekrarlayarak, ilgili taraflarÄ± Kore YarÄ±madasÄ± sorununu diyalog ve mÃ¼zakere yoluyla Ã§Ã¶zmeye davet etti
Suriye TÃ¼rkmen ve Arap AÅŸiretleri BirliÄŸi, Suriye'de DEAÅž'Ä± yok ederek, yerine bir terÃ¶r devletÃ§iÄŸinin kurulmasÄ±na asla izin vermeyeceklerini bildirdi