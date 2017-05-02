18:57, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

ABD'nin Hamas'a karÅŸÄ± tutumu deÄŸiÅŸmedi





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli Ã¼st dÃ¼zey yetkili, "Hamas'a karÅŸÄ± pozisyonumuzda herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±. Hamas, terÃ¶r listesinde bulunan bir organizasyondur" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¼st dÃ¼zey bir yetkili,Â Filistin Ä°slami DireniÅŸ Hareketi Hamas'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± yeni vizyonu ve siyaset belgesi sonrasÄ±nda ABD'nin Hamas'a bakÄ±ÅŸÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmediÄŸini sÃ¶yledi. Ãœst dÃ¼zey yetkili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Hamas'a karÅŸÄ± ABD'nin tutumunun deÄŸiÅŸmediÄŸini belirterek, "Hamas'a karÅŸÄ± pozisyonumuzda herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±. Hamas, terÃ¶r listesinde bulunan bir organizasyondur." ifadesini kullandÄ±. Hamas'Ä±n Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Halid MeÅŸal, Katar'Ä±n baÅŸkenti Doha'da dÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla, Hamas'Ä±n genel prensipleri ve politikalarÄ±nÄ± belirleyecek yeni siyaset belgesi ve vizyonunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. 42 maddeden oluÅŸan belgede en Ã§ok dikkati Ã§ekenlerden birisi de Hamas'Ä±n 4 Haziran 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde bir Filistin devletinin kurulmasÄ±nÄ± ilk defa kabul ettiÄŸinden bahsedilmesiydi.

Ä°lgili Konular ABD Hamas

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.