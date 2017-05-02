'7 bin Filistinli esirin hayatÄ± tehlikede'

Filistinli Tabipler ve SaÄŸlÄ±k MensuplarÄ± DerneÄŸi'nden (FÄ°LMED) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°srail hapishanelerindekiÂ Filistinli esirlerin, Ä°srail yÃ¶netiminin uyguladÄ±ÄŸÄ± insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± uygulamalarÄ± protesto ve meÅŸru haklarÄ±nÄ± elde etmek iÃ§in 17 Nisan'dan bu yana aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, 16 gÃ¼ndÃ¼r sadece tuzlu su iÃ§erek zulme karÅŸÄ± kararlÄ± bir onur mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri ifade edildi.
AÃ§Ä±klamada, Ä°srail hapishanelerinde, aralarÄ±nda Ã§ocuklar, kadÄ±nlar, Filistin milletvekilleri ve hastalarÄ±n da bulunduÄŸu 7 bine yakÄ±n Filistinlinin tutsak bulunduÄŸu vurgulanarak, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"Bu esirler, Filistin halkÄ±nÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k mÃ¼cadelesindeki rolleri yÃ¼zÃ¼nden, iÅŸgalci Ä°srail tarafÄ±ndan hapisle cezalandÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. Filistinli esirler, hapishane yÃ¶netiminden talep ettikleri ve reddedilen talepleri, 3 temel insani haktan ibarettir. Birincisi saÄŸlÄ±k, ikincisi eÄŸitim ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ akrabalarla iletiÅŸim hakkÄ±dÄ±r. Nitekim, uluslararasÄ± hukukun esir ve tutsaklara bu haklarÄ± tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Buna raÄŸmen Ä°srail iÅŸgal devleti, Filistinli esirleri bu haklardan yoksun bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu sebepten esirlerin birÃ§oÄŸu kronik hastalÄ±klara yakalanmÄ±ÅŸ, bazÄ±larÄ± da hayatÄ±nÄ± bu yÃ¼zden zindanlarda kaybetmiÅŸtir. Esirlerin bazÄ±larÄ±, 10 yÄ±ldan fazla tecrit hÃ¼crelerinde tutulmuÅŸ ve tÃ¼m ziyaret haklarÄ±ndan mahrum bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±r. YÃ¼zlercesi hÃ¼kÃ¼m almadan, Ã¼st Ã¼ste tekrarlanan gÃ¶zaltÄ± kararlarÄ±yla yÄ±llardÄ±r tutukluluklarÄ± devam etmektedir. Bu tutsaklarÄ±n mahkemeye ne zaman sevk edilecekleri veya ne zaman serbest bÄ±rakÄ±lacaklarÄ± hiÃ§ bilinmemektedir."
AÃ§Ä±klamada, Filistinli esirlerin daha Ã¶nceki yÄ±llarda yaptÄ±klarÄ± aÃ§lÄ±k grevi mÃ¼cadeleleriyle elde ettikleri eÄŸitim haklarÄ±ndan tekrar men edildiÄŸi belirtilerek, ÅŸÃ¶yle denildi:
"Bu ve benzeri insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± uygulamalarÄ±n sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in kahraman kardeÅŸlerimiz Ã¶lÃ¼mÃ¼ gÃ¶ze alarak greve baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ±r. TÃ¼rkiye'deki Filistinli Tabipler ve SaÄŸlÄ±k MensuplarÄ± DerneÄŸi olarak, Filistinli esir kardeÅŸlerimizin onur mÃ¼cadelelerini yakÄ±ndan takip ediyor ve hayatlarÄ±ndan endiÅŸe ediyoruz. KardeÅŸlerimizin onurlu mÃ¼cadelelerinde, yalnÄ±z bÄ±rakÄ±p Ã¶lÃ¼me terk edemeyiz. Bu yÃ¼zden, her zaman insanlÄ±k ve insan haklarÄ±ndan yana duruÅŸ sergileyen TÃ¼rkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ±, BaÅŸbakanÄ± ve aziz TÃ¼rk milletinden, esir kardeÅŸlerimizin meÅŸru taleplerini desteklemelerini istirham ediyoruz. Ã–lÃ¼m haberleri almadan harekete geÃ§ilmesini bekliyoruz."
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