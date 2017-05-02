Bitlis'te PKK'ya ait 7 odalÄ± sÄ±ÄŸÄ±nak imha edildi

Bitlis'inÂ TatvanÂ ilÃ§esinde PKK'yaÂ yÃ¶nelik operasyondaÂ 7 odalÄ± sÄ±ÄŸÄ±nakÂ ile patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemelerin ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Tatvan 10. Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca 29 Nisan-1 MayÄ±s tarihlerinde Tatvan ilÃ§esi Ã‡avuÅŸlar kÃ¶yÃ¼ bÃ¶lgesinde, "Åžehit Piyade SÃ¶zleÅŸmeli Er Muhammed Bozarslan-1" operasyonu icra edildiÄŸi belirtildi.
Operasyonda biri mutfak, biri banyo olmak Ã¼zere 7 odalÄ± sÄ±ÄŸÄ±nak, avcÄ± boy Ã§ukuru, patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler ve el telsizi ile Ã§eÅŸitli yaÅŸam malzemelerinin ele geÃ§irildiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â sÄ±ÄŸÄ±nakÂ ve malzemelerin cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n talimatÄ±yla yerinde imha edildiÄŸi kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n da desteÄŸi ile huzur ve gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak maksadÄ±yla terÃ¶ristlerle mÃ¼cadelesini kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼receÄŸi vurgulandÄ±.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Bitlis Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± unsurlarÄ±nca GÃ¼roymak ilÃ§esi Yayladere kÃ¶yÃ¼ sÄ±nÄ±rlarÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ve 2 depo tespit edildi.
SÄ±ÄŸÄ±nak ve depolarda yapÄ±lan aramalarda bir menÅŸei belirsiz piyade tÃ¼feÄŸi, bir AK-47 piyade tÃ¼feÄŸi, 2 savunma tipi el bombasÄ± ve bunlara ait fÃ¼nye, 20 adet 5.56 mm fiÅŸek, bin 650 bixi mÃ¼himmatÄ±, 180 kalaÅŸnikof mÃ¼himmatÄ±, 2 roketatar anti tank mÃ¼himmatÄ±, 2 roketatar anti personel mÃ¼himmatÄ±, 4 roketatar sevk fiÅŸeÄŸi, 7 Ak-47 piyade tÃ¼feÄŸi ÅŸarjÃ¶rÃ¼, bir adet M-16 piyade tÃ¼feÄŸi ÅŸarjÃ¶rÃ¼, 2 kilogram fabrikasyon plastik patlayÄ±cÄ±, 20 elektrikli fÃ¼nye, 600 metre infilaklÄ± fitil, bir piknik tÃ¼pÃ¼, 105 metre kablo, bir kazma, bir kÃ¼rek, bir balta, bir levye ve muhtelif yaÅŸam, gÄ±da malzemeleri bulundu.
SÄ±ÄŸÄ±nak ve depolar kullanÄ±lmaz hale getirildi, ele geÃ§irilen yaÅŸamsal malzemeler imha edildi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Parti iÃ§i mÃ¼cadele, parti iÃ§i kavga... Parti iÃ§i kavgaya asla izin vermeyeceÄŸim. Kavga edenleri gerekirse kapÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne koyacaÄŸÄ±m" dedi
Bitlis'in Tatvan ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 7 odalÄ± sÄ±ÄŸÄ±nak ile patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler ele geÃ§irildi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "NATO marjÄ±nda 24-25 MayÄ±sâ€™ta yapÄ±lacak zirveye AB liderleri de gelecek. Burada gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler olacak. Daha sonra ise bÃ¼yÃ¼k zirve olacak, TÃ¼rkiye-AB Zirvesi" dedi
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, ''3 MayÄ±s ruhunun milliyetÃ§i yÃ¼reklerde bÃ¼tÃ¼n heyecanÄ± ve samimiyetiyle yaÅŸanmasÄ± dileÄŸiyle TÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k BayramÄ±mÄ±z kutlu olsun'' dedi
Gazeteciler, Ankara'daki programÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, TRT ve YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret etti
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