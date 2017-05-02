19:38, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Bitlis'te PKK'ya ait 7 odalÄ± sÄ±ÄŸÄ±nak imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bitlis'inÂ TatvanÂ ilÃ§esinde PKK'yaÂ yÃ¶nelik operasyondaÂ 7 odalÄ± sÄ±ÄŸÄ±nakÂ ile patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemelerin ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Tatvan 10. Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca 29 Nisan-1 MayÄ±s tarihlerinde Tatvan ilÃ§esi Ã‡avuÅŸlar kÃ¶yÃ¼ bÃ¶lgesinde, "Åžehit Piyade SÃ¶zleÅŸmeli Er Muhammed Bozarslan-1" operasyonu icra edildiÄŸi belirtildi.

Operasyonda biri mutfak, biri banyo olmak Ã¼zere 7 odalÄ± sÄ±ÄŸÄ±nak, avcÄ± boy Ã§ukuru, patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler ve el telsizi ile Ã§eÅŸitli yaÅŸam malzemelerinin ele geÃ§irildiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â sÄ±ÄŸÄ±nakÂ ve malzemelerin cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n talimatÄ±yla yerinde imha edildiÄŸi kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n da desteÄŸi ile huzur ve gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak maksadÄ±yla terÃ¶ristlerle mÃ¼cadelesini kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼receÄŸi vurgulandÄ±.

GÃœROYMAK'TA 2 SIÄžINAK VE 2 DEPO BULUNDU

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Bitlis Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± unsurlarÄ±nca GÃ¼roymak ilÃ§esi Yayladere kÃ¶yÃ¼ sÄ±nÄ±rlarÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ve 2 depo tespit edildi.

SÄ±ÄŸÄ±nak ve depolarda yapÄ±lan aramalarda bir menÅŸei belirsiz piyade tÃ¼feÄŸi, bir AK-47 piyade tÃ¼feÄŸi, 2 savunma tipi el bombasÄ± ve bunlara ait fÃ¼nye, 20 adet 5.56 mm fiÅŸek, bin 650 bixi mÃ¼himmatÄ±, 180 kalaÅŸnikof mÃ¼himmatÄ±, 2 roketatar anti tank mÃ¼himmatÄ±, 2 roketatar anti personel mÃ¼himmatÄ±, 4 roketatar sevk fiÅŸeÄŸi, 7 Ak-47 piyade tÃ¼feÄŸi ÅŸarjÃ¶rÃ¼, bir adet M-16 piyade tÃ¼feÄŸi ÅŸarjÃ¶rÃ¼, 2 kilogram fabrikasyon plastik patlayÄ±cÄ±, 20 elektrikli fÃ¼nye, 600 metre infilaklÄ± fitil, bir piknik tÃ¼pÃ¼, 105 metre kablo, bir kazma, bir kÃ¼rek, bir balta, bir levye ve muhtelif yaÅŸam, gÄ±da malzemeleri bulundu.

SÄ±ÄŸÄ±nak ve depolar kullanÄ±lmaz hale getirildi, ele geÃ§irilen yaÅŸamsal malzemeler imha edildi.