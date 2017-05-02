20:00, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Fransaâ€™da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda





Fransaâ€™da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olduÄŸu gerekÃ§esiyle 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransaâ€™nÄ±n Ã¼Ã§ farklÄ± bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda,Â terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±Â hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olduÄŸu gerekÃ§esiyle 5 kiÅŸiÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BFM televizyon kanalÄ±, adli kaynaklara dayandÄ±rarak verdiÄŸi haberde, Rouen kenti ile Roanne ve Villeneuve d'Ascq kasabalarÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 kiÅŸinin 16 ile 25 yaÅŸlarÄ±nda olduÄŸunu duyurdu. TerÃ¶rle mÃ¼cadele ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonda, iki adet uzun namlulu tÃ¼fek ve iki adet tabanca bulundu. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±larÄ±n, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olduklarÄ± ifade edildi.

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