DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:07, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±
Avrupa
20:00, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Fransaâ€™da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda
Fransaâ€™da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

Fransaâ€™da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olduÄŸu gerekÃ§esiyle 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransaâ€™nÄ±n Ã¼Ã§ farklÄ± bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda,Â terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±Â hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olduÄŸu gerekÃ§esiyle 5 kiÅŸiÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

BFM televizyon kanalÄ±, adli kaynaklara dayandÄ±rarak verdiÄŸi haberde, Rouen kenti ile Roanne ve Villeneuve d'Ascq kasabalarÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 kiÅŸinin 16 ile 25 yaÅŸlarÄ±nda olduÄŸunu duyurdu.

TerÃ¶rle mÃ¼cadele ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonda, iki adet uzun namlulu tÃ¼fek ve iki adet tabanca bulundu.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±larÄ±n, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olduklarÄ± ifade edildi.



Ä°lgili Konular fransa
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
Fransa da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda
Fransaâ€™da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

Fransaâ€™da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olduÄŸu gerekÃ§esiyle 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
7 bin Filistinli esirin hayatÄ± tehlikede'
'7 bin Filistinli esirin hayatÄ± tehlikede'

Filistinli Tabipler ve SaÄŸlÄ±k MensuplarÄ± DerneÄŸi, Ä°srail'in tutsak tuttuÄŸu 7 bin Filistinli esirin hayatÄ±nÄ±n tehlike olduÄŸunu bildirdi
ABD'nin Hamas'a karÅŸÄ± tutumu deÄŸiÅŸmedi
ABD'nin Hamas'a karÅŸÄ± tutumu deÄŸiÅŸmedi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli Ã¼st dÃ¼zey yetkili, "Hamas'a karÅŸÄ± pozisyonumuzda herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±. Hamas, terÃ¶r listesinde bulunan bir organizasyondur" dedi
Ã‡ekya BaÅŸbakanÄ± Sobotka istifa ediyor
Ã‡ekya BaÅŸbakanÄ± Sobotka istifa ediyor

Ã‡ekya BaÅŸbakanÄ± ve Sosyal Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ± Bohuslav Sobotka, gÃ¶revinden istifa edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Astana'da Suriye konulu teknik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sona erdi
Astana'da Suriye konulu teknik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sona erdi

GarantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n yanÄ± sÄ±ra BM temsilcileri ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±
Ã–zbekistan'da gÃ¼venlik reformu
Ã–zbekistan'da gÃ¼venlik reformu

Ã–zbekistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Azizov, "Her tÃ¼rlÃ¼ saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± durabilecek gÃ¼ce sahibiz" dedi
DoÄŸu Guta'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k hastanelerinden biri artÄ±k yok
DoÄŸu Guta'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k hastanelerinden biri artÄ±k yok

Suriye'de Esed rejiminin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'daki Arbin Hastanesi, rejim veya Rus uÃ§aklarÄ±nÄ±n dÃ¼nkÃ¼ saldÄ±rÄ±larÄ±nda kullanÄ±lamaz hale geldi
Mali Ulu Camii Ã§amurla onarÄ±ldÄ±
Mali Ulu Camii Ã§amurla onarÄ±ldÄ±

DÃ¼nya'nÄ±n topraktan yapÄ±lan en bÃ¼yÃ¼k yapÄ±sÄ± Ã¼nvanÄ±na sahip Ulu Cami, her yÄ±l ''Ã‡amur BayramÄ±'nda'' halk tarafÄ±ndan onarÄ±lÄ±yor.
Lordlar KamarasÄ±ndan Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine Trump uyarÄ±sÄ±
Lordlar KamarasÄ±ndan Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine Trump uyarÄ±sÄ±

Ä°ngiliz Parlamentosunun Ã¼st kanadÄ± Lordlar KamarasÄ±nÄ±n UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Komisyonu, ABD yÃ¶netiminin OrtadoÄŸu politikasÄ±nÄ± "kaypak ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemez" olarak nitelendirdi
PKK'nÄ±n Sincar'da 'bayrak oyunu'
PKK'nÄ±n Sincar'da 'bayrak oyunu'

IraklÄ± milletvekili Åžengali, TSK'nÄ±n olasÄ± yeni bir hava harekatÄ±na karÅŸÄ± PKK'nÄ±n Sincar'daki kamplarÄ±na Irak bayraÄŸÄ± asmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
FBI Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n DEAÅž Ã¼yesiyle evlendiÄŸi iddiasÄ±
FBI Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n DEAÅž Ã¼yesiyle evlendiÄŸi iddiasÄ±

FBI'da Ã§evirmenlik yapan Daniela Greene'in soruÅŸturmakla gÃ¶revlendirildiÄŸi, eski bir rapÃ§i olan DEAÅž mensubuyla evlenmek iÃ§in 2014 yÄ±lÄ±nda Suriye'ye gittiÄŸi iddia edildi
Gazze'de abluka karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde 'Abbas' sloganÄ±
Gazze'de abluka karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde 'Abbas' sloganÄ±

Hamas'Ä±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine dÃ¼zenlenen yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerde Ä°srail'in yanÄ± sÄ±ra Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas'Ä± hedef alan sloganlar atÄ±ldÄ±
Rus istihbarat gemisinin enkazÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±
Rus istihbarat gemisinin enkazÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Kilyos'un 18 mil aÃ§Ä±ÄŸÄ±nda 5 gÃ¼n Ã¶nce canlÄ± hayvan gemisi "Youzarsif" ile Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra batan Rus istihbarat gemisi "Liman"Ä±n enkazÄ±nda, Rusya Deniz Kuvvetlerinin araÅŸtÄ±rma ve kurtarma gemisi "Seliger" ve kurtarma gemisi "SB-739" Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor
Barzani Fransa'dan destek istedi
Barzani Fransa'dan destek istedi

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani, Fransaâ€™da seÃ§ilecek yeni cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z KÃ¼rt devletinin kuruluÅŸuna destek vermesini istedi
Ã‡in'den ABD ve GÃ¼ney Kore'ye quot THAAD'Ä± durdurun'' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Ã‡in'den ABD ve GÃ¼ney Kore'ye "THAAD'Ä± durdurun'' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Pekin yÃ¶netimi, THAAD fÃ¼ze savunma sistemine karÅŸÄ± olduÄŸunu tekrarlayarak, ilgili taraflarÄ± Kore YarÄ±madasÄ± sorununu diyalog ve mÃ¼zakere yoluyla Ã§Ã¶zmeye davet etti
quot Etnik bir terÃ¶r devletÃ§iÄŸinin kurulmasÄ±na izin veremeyiz quot
"Etnik bir terÃ¶r devletÃ§iÄŸinin kurulmasÄ±na izin veremeyiz"

Suriye TÃ¼rkmen ve Arap AÅŸiretleri BirliÄŸi, Suriye'de DEAÅž'Ä± yok ederek, yerine bir terÃ¶r devletÃ§iÄŸinin kurulmasÄ±na asla izin vermeyeceklerini bildirdi

Haberler

Fransa'daki anketlerde Macron hala Ã¶nde
Fransa'daki anketlerde Macron hala Ã¶nde

Tarihte bugÃ¼n: Taksim'de 34 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ 1 MayÄ±s olaylarÄ± yaÅŸandÄ±
Tarihte bugÃ¼n Taksim'de 34 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ 1 MayÄ±s olaylarÄ± yaÅŸandÄ±

FransÄ±z avukatlar Le Pen'e karÅŸÄ± birleÅŸti
FransÄ±z avukatlar Le Pen'e karÅŸÄ± birleÅŸti

FransÄ±zlarÄ±n yÃ¼zde 47'si Macron ve Le Pen'e gÃ¼venmiyor
FransÄ±zlarÄ±n yÃ¼zde 47'si Macron ve Le Pen'e gÃ¼venmiyor

Le Pen'den "Avro Ã¶ldÃ¼" Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±
Le Pen'den quot Avro Ã¶ldÃ¼ quot Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±

Hollande, Macron'a oy verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi
Hollande Macron'a oy verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi

Fransa, Kuzey Kore'nin fÃ¼ze denemesini kÄ±nadÄ±
Fransa Kuzey Kore'nin fÃ¼ze denemesini kÄ±nadÄ±

Fransa'da BaÅŸbakan'Ä±n evine hÄ±rsÄ±z girdi
Fransa'da BaÅŸbakan'Ä±n evine hÄ±rsÄ±z girdi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 