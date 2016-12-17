20:04, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: Kavga edenleri gerekirse kapÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne koyacaÄŸÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisinin TBMM Grubu'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmaya, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutlayarak baÅŸladÄ±.

Halk oylamasÄ±nda Ã¼lkenin en az yÃ¼zde 50'nin demokrasiye sahip Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "YSK'nÄ±n bunu, bÃ¼tÃ¼n ayak oyunlarÄ±na raÄŸmen yÃ¼zde 49'un altÄ±na indiremediÄŸini" iddia etti. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"YÃ¼zde 49 demokrasi paydasÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼nÃ¼dÃ¼r. Demokrasiye inanlarÄ±n bÃ¼tÃ¼nÃ¼dÃ¼r. Sadece CHP'nin deÄŸil. Bunu yaparsak haksÄ±zlÄ±k yapmÄ±ÅŸ oluruz. YÃ¼zde 49, bu Ã¼lkede demokrasiye inanan bÃ¼tÃ¼n insanlarÄ±n ortak oyudur. DolayÄ±sÄ±yla Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te yÃ¼zde 49 paydayÄ± kÃ¼Ã§Ã¼ltmek deÄŸil bÃ¼yÃ¼tmek iÃ§in mÃ¼cadele edeceÄŸiz. Herkesle konuÅŸacaÄŸÄ±z. Demokrasiden yana olan bÃ¼tÃ¼n siyasal partiler, meslek kuruluÅŸlarÄ±, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleriyle konuÅŸacaÄŸÄ±z. Bizim hayÄ±rÄ±mÄ±z sona ermiÅŸ bir hayÄ±r deÄŸildir. Biz demokrasi mÃ¼cadelesini yeni baÅŸlatÄ±yoruz. Verilen mÃ¼cadele bizim demokrasi tarihimizin en Ã¶nemli kilometre taÅŸlarÄ±ndan biridir. BÃ¼tÃ¼n baskÄ±lara, saldÄ±rÄ±lara raÄŸmen, silahlÄ± ve silahsÄ±z, bÃ¼tÃ¼n eÅŸit olmayan koÅŸullara raÄŸmen bu Ã¼lkenin seÃ§menlerinin yarÄ±sÄ± sandÄ±ÄŸa gitti ve demokrasiden yana tavÄ±r koydu. Bu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ deÄŸerlidir. Bu deÄŸeri korumak her CHP'linin boynunun borcudur. Parti iÃ§i mÃ¼cadele, parti iÃ§i kavga... Parti iÃ§i kavgaya asla izin vermeyeceÄŸim. Kavga edenleri gerekirse kapÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne koyacaÄŸÄ±m."